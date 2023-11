Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mercredi 22 novembre 2023

(AOF) - Casino

Casino a de nouveau réduit sa prévision d'Ebitda pour la France en 2023. Au vu des résultats du troisième trimestre et des tendances observées à date au quatrième trimestre, le groupe estime que son Ebitda 2023 après loyers serait compris entre -140 millions d'euros et -78 millions d'euros en fonction de la bonne réalisation des plans d'actions. Il était auparavant attendu à moins de 100 millions d'euros. Fin octobre, le distributeur avait déjà lancé un avertissement. Sa prévision de juillet s'élevait à 214 millions d'euros.

Elior

Sur l'exercice 2022-2023, Elior Group a essuyé une perte nette, part du groupe, de 93 millions d'euros, contre une perte de 427 millions d'euros lors de l'exercice 2021-2022. L'Ebita ajusté est ressorti à 59 millions d'euros, contre une perte de 48 millions d'euros l'an dernier. La marge d'Ebita ajusté a progressé de 220 points de base à 1,1 %, à comparer avec un objectif d'environ 1%. Le chiffre d'affaires du spécialiste de la restauration et des multiservices s'est élevé 5,223 milliards d'euros, en croissance organique de 11,2 %

Esker

Esker a annoncé la nomination de Catherine Plasse en tant que nouvelle Directrice Administrative et Financière. Sous la direction d'Emmanuel Olivier, Membre du Directoire d'Esker, elle assurera la direction et la coordination des équipes financières du groupe au niveau mondial et rejoint le Comité exécutif associé d'Esker. Catherine Plasse "dirigera la production de l'information à destination du public et de la communauté financière, s'assurera du maintien d'un environnement de contrôle interne de haut niveau et garantira plus généralement le respect des obligations réglementaires du groupe".

Euroapi

Euroapi a annoncé la finalisation de l'acquisition de BianoGMP (Biano), "renforçant son expertise CDMO sur le marché en forte croissance des oligonucléotides". Cette acquisition annoncée fin août permet au spécialiste des principes actifs pharmaceutiques de mieux "accompagner une clientèle élargie tout au long de la chaîne de valeur des oligonucléotides, de la recherche à la commercialisation". Biano conservera son nom de marque commerciale et deviendra une société d'Euroapi.

Interparfums

Interparfums prévoit d'enregistrer en 2024 une nouvelle augmentation de son activité, avec un objectif de chiffre d'affaires anticipé entre 880 et 900 millions d'euros. L'année sera notamment consacrée à la marque Lacoste avec le démarrage de l'activité commerciale sur les lignes conservées et le lancement d'une ligne masculine, première initiative du groupe depuis la signature du contrat de licence fin 2022.

LDC

Le groupe d'agroalimentaire publiera ses résultats semestriels.

OSE Immunotherapeutics

OSE Immunotherapeutics a annoncé un accord de collaboration avec GenDx (Groupe Eurobio Scientific, un acteur clé dans le domaine du diagnostic in vitro). Il s’agira de développer et valider un test diagnostique compagnon (CDx) dans le cadre de la préparation de l’essai clinique pivot confirmatoire de phase 3 de Tedopi, candidat vaccin contre le cancer. Tedopi est en deuxième ligne de traitement dans le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC). GenDx développe et commercialise des diagnostics moléculaires.