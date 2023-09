Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mercredi 20 septembre 2023

(AOF) - Evolis

Les co-fondateurs et le conseil d'administration d'Evolis annoncent la réalisation de l'acquisition par HID Global SAS, filiale du Groupe suédois Assa Abloy (" HID ") d'un total de 5.140.349 actions et 9.548.056 droits de vote d'Evolis, représentant environ 98,5% des actions d'Evolis. Ces acquisitions ont été conclues sur la base d'un prix d'environ 224,9 millions d'euros, soit un prix de 43,75 euros par action Evolis.

Eutelsat

Eutelsat Communications annonce qu'Eurovision Services (ES) a signé un nouvel accord, renouvelant leur partenariat de longue date. Cet accord pluriannuel permet à Eurovision Services d'assurer la transmission en direct d'événements sportifs majeurs en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, via la flotte d'Eutelsat. La transmission sera rendue possible grâce aux deux positions orbitales de premier plan de plusieurs satellites : 7° Est et 10° Est.

Fill Up Média

Fill Up Média a enregistré une croissance de 21,3% de ses revenus au titre du premier semestre 2023, à 4,6 millions d'euros. Cette progression a été réalisée avec le même nombre de stations-service partenaires qu'au cours du premier semestre 2022, soit 4 000 écrans déployés au sein de 630 stations-service, représentant une audience hebdomadaire de plus de 4 millions d'automobilistes. Au 30 juin 2023, Fill Up Média exploite un portefeuille clients composé de plus de 3 000 annonceurs locaux et nationaux.

GTT

GTT annonce avoir reçu une commande de la part de son partenaire Dalian Shipbuilding Industry Co. Ltd. pour la conception des cuves de trois nouveaux méthaniers, pour le compte de China Energy. GTT réalisera le design des cuves de ces trois méthaniers, qui offriront chacun une capacité totale de 175 000 m3 et intégreront le système de confinement à membranes Mark III Flex développé par GTT. La livraison des navires est prévue pour le premier semestre 2027 et le premier trimestre 2028.

Latécoère

Le Groupe Latecoere a déclaré un EBITDA récurrent pour le premier semestre 2023 de -18,4 millions d'euros, soit une détérioration par rapport aux -5,2 millions d'euros déclarés au premier semestre 2022. Cette réduction est principalement due aux pressions inflationnistes sur la base des coûts des matériaux et aux perturbations continues de la chaîne d'approvisionnement pendant la montée en puissance des opérations. L'entreprise affiche une perte nette sur ce premier semestre à 58,2 millions d'euros, contre 27,3 millions d'euros pour la période précédente.

Maat Pharma

MaaT Pharma a annonce la fin de la construction d'une usine dédiée aux médicaments à base de microbiote, à Saint-Quentin-Fallavier en Isère. La biotech, spécialiste du développement de microbiothérapies visant à améliorer la survie des patients atteints de cancers, s'est alliée à Skyepharma, sous-traitant pharmaceutique indépendant français, expert des solutions pour la production de médicaments complexes, pour créer ce site d'une superficie de 1600 mètres carrés, le plus grand aux normes de Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) en Europe dans cette activité.

Solutions30

Q Energy, acteur majeur du secteur des énergies renouvelables, annonce le démarrage des travaux du plus grand parc solaire flottant d'Europe sur le site d'une ancienne carrière à Perthes en Haute-Marne. La construction de la centrale démarre en septembre 2023 et les travaux s'étaleront sur 18 mois pour une mise en service prévisionnelle début 2025. Pour ce chantier d'envergure, Q Energy a conclu un partenariat avec un groupement d'entreprises composé de Solutions30 Sud-Ouest Ciel et Terre International et Perpetum Energy. Ce groupement aura également en charge la maintenance de la centrale.

Spineway

Spineway annonce que sa trésorerie s'élève à 3,6 millions d'euros à fin juin. La medtech spécialiste des implants et instruments chirurgicaux destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale enregistre une perte nette de 1,89 million d'euros au premier semestre contre 803 000 euros il y a un an. Le chiffre d'affaires est passé de 3,11 millions à 5,43 millions d'euros soit une progression de 75%. La marge brute est passé de 2,07 millions à 3,92 millions d'euros, soit 72% du chiffre d'affaires.

STMicroelectronics

Nicolas Dufourcq, Président du Conseil de Surveillance de STMicroelectronics et Maurizio Tamagnini Vice-Président, ont demandé à Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de ST, de se rendre disponible pour un renouvellement de ses fonctions actuelles. M. Chéry a accepté cette proposition. Le Conseil de Surveillance a décidé de soumettre à l'approbation des actionnaires, à l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 2024 de la Société, la reconduction pour un mandat de trois ans de Jean-Marc Chéry comme membre unique du Directoire, Président du Directoire et DG.

Visiativ

Visiativ annonce que son EBITDA s'inscrit en recul de 10% au premier semestre 2023 à 8,3 millions d'euros. La marge d'EBITDA s'est établi à 6,8% sur cette période. Sous l'effet d'un produit net de cession de 3,1 millions d'euros, lié au désengagement de l'activité de gestion des infrastructures IT, le résultat net part du groupe atteint 3,4 millions d'euros contre 1,2 million d'euros un an plus tôt, en progression de 183%. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 122,6 millions d'euros, en croissance de 11% par rapport à l'an dernier.