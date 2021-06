Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mercredi 2 juin 2021

(AOF) - ADOCIA

Adocia présentera oralement son traitement bi-hormonal M1Pram (ADO09) lors de la 14ème conférence internationale sur les Technologies Avancées et les Traitements du Diabète (ATTD 2021). L'évènement débute aujourd'hui et s'achève le 5 juin.

ALSTOM

Bouygues a cédé 11 millions d'actions Alstom, représentant 2,96% du capital social du constructeur ferroviaire, au prix de 45,35 euros par action (soit un montant total de 499 millions d'euros) dans le cadre d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres. A l'issue de ce placement, Bouygues conservera 0,16% du capital social d'Alstom.

CGG

Sercel, une filiale de la société de services pétroliers CGG, lance GPR300, une nouvelle solution d'acquisition sismique nodale conçue pour les opérations en eaux peu profondes jusqu'à 300 mètres de profondeur. Développé en partenariat avec BGP, GPR300 vient compléter la gamme GPRNT existante de Sercel, qui comprend la solution GPR1500 dédiée à l'imagerie haut de gamme en eaux profondes.

EDF

Linky ne fait pas augmenter la facture du consommateur d'électricité, a démenti mardi soir la Commission de régulation de l'énergie. Le chiffre évaluant l'impact de Linky à 15 euros par an sur la facture du consommateur et qui a pu être repris dans la presse est infondé, assure la commission. "Linky apporte en outre des gains immédiats et concrets pour le consommateur : relève du compteur à distance, réduction des erreurs de comptage, baisse du prix des petites interventions désormais téléopérables, maîtrise de la demande d'énergie grâce à la meilleure connaissance de sa consommation".

HRS

HRS, concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène, a annoncé mardi soir que Grenoble-Alpes Métropole a autorisé la cession à HRS d'un terrain de 2,6 hectares dans la ZAC « Saut du Moine » à Champagnier, destiné à accueillir son futur centre de production et de recherche, l'un des plus importants d'Europe en matière d'hydrogène, à l'horizon 2022-2023.

IPSEN

Au cours des six prochains mois, Ipsen va racheter 500 000 de ses propres actions, soit environ 0,6% de son capital social. Les actions ainsi rachetées seront principalement affectées à la couverture du programme d'attribution d'actions aux salariés et à la couverture du nouveau plan d'actionnariat salarié.

JCDECAUX

JCDecaux vient d'annoncer le lancement de son offre programmatique en France. Ainsi, à partir du mois de juillet, les mobiliers digitaux du groupe dans les environnements urbains et aéroportuaires seront progressivement disponibles à l'achat programmatique via VIOOH, une marketplace de communication extérieure digitale. Cette plateforme permet de connecter acheteurs et vendeurs publicitaires au sein d'une marketplace premium et de rendre l'inventaire DOOH de JCDecaux France facilement accessible.

KORIAN

Korian a confirmé mardi soir la finalisation de l'acquisition d'Ita Salud Mental auprès de Magnum Capital, après avoir obtenu les autorisations nécessaires en matière réglementaire et en droit de la concurrence. Ita Salud Mental est un groupe spécialisé dans la santé mentale, troisième acteur en Espagne en nombre de lits et deuxième en termes de chiffre d'affaires, il exploite 39 établissements en Espagne avec une forte présence notamment en Catalogne, Madrid et Valence.

SAINT-GOBAIN

Après être entré en négociations exclusives le 9 novembre 2020, Saint-Gobain vient d'annoncer la finalisation de la cession de la société Lapeyre à Mutares, société cotée à la bourse de Francfort. Cette opération vise à concentrer les ressources du groupe sur ses activités stratégiques.

SPINEGUARD

SpineGuard a annoncé l'émission et l'attribution gratuite de Bons de Souscription d'Actions Remboursables (BSAR) au profit de l'ensemble de ses actionnaires. Cette opération prévoit l'attribution d'un BSAR par action détenue, 9 BSAR permettant, à compter du 11 juin 2021, de souscrire 1 action nouvelle à un prix d'exercice fixé à 1,80 euro, représentant une prime de 23,29% par rapport au cours de clôture du 1er juin 2021. Cette opération correspond à une augmentation de capital théorique maximale de 5,3 millions d'euros.

WAVESTONE

Mardi soir, Wavestone a dévoilé des résultats annuels 2020/21 marqués par une solide marge opérationnelle courante à 12,8% et forte génération de cash-flow. La société de conseil a réalisé un résultat net part du groupe de 25,4 millions d'euros, en baisse de 19%. Le résultat opérationnel courant s'est élevé à 53,3 millions, en repli de 4%. La marge opérationnelle courante est ainsi ressortie à 12,8% contre 13,2% en 2019/20. L'objectif d'une marge opérationnelle courante annuelle à deux chiffres est donc largement atteint, a signifié le groupe.

WINFARM

Winfarm, le spécialiste français de la vente à distance pour le monde agricole, a annoncé être entré en négociation exclusive et avoir signé une lettre d'intention non engageante en vue d'une possible acquisition de 100% du capital de la société néerlandaise BTN de Haas BV. L'acquisition serait financée en numéraire sur fonds propres.