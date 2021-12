Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mercredi 1er décembre 2021

(AOF) - Arkema

Entre le 21 mai 2021 et le 24 novembre 2021, Arkema a procédé au rachat de 2 726 829 actions pour un montant total de 300 millions d'euros. Conformément à l'annonce faite par le groupe lors du lancement du programme, 276 394 actions, pour un montant de 30 millions d'euros, sont affectées à la mise en œuvre de plans d'actions de performance ou d'opérations d'actionnariat salariés. 2 450 435 actions, pour un montant de 270 millions d'euros, feront l'objet d'une annulation au premier trimestre 2022.

Bilendi

Bilendi, l'un des leaders européens des technologies et des données pour les études, annonce la finalisation de l'acquisition de 100% du groupe allemand Respondi suite à la réalisation des conditions suspensives de clôture usuelles. Avec cette opération stratégique, Bilendi franchit une nouvelle étape majeure dans son développement en se renforçant sur les trois premiers marchés européens : Allemagne, France et Royaume Uni. Fondé en 2005 à Cologne, respondi est un acteur européen de la collecte de données pour les études de marché.

EDF/Veolia

EDF et Veolia ont annoncé la création de Waste2Glass, détenue à parts égales, par l’intermédiaire de leurs filiales respectives Cyclife et Asteralis, qui aura pour ambition de développer une nouvelle filière basée sur la technologie de vitrification GeoMelt de Veolia.

Eurobio Scientific

Eurobio Scientific a annoncé le lancement d’un nouveau test propriétaire, l'EurobioPlex SARS-CoV-2 Fast Screening & Variants Detection (SARS-CoV-2 Fast-SVD, EBX-047), un test de PCR multiplexe en temps réel pour le dépistage du coronavirus SARS-CoV-2 et des variants Delta et Omicron. Il réalise un dépistage standard avec deux gènes, et cible la mutation L452R présente sur le variant Delta, et la mutation K417N présente sur le variant Omicron.

Eurazeo

Le Conseil de surveillance d’Eurazeo, réuni le 29 novembre 2021, a décidé à l’unanimité et sur proposition du Comité des rémunérations, de sélection et de gouvernance (RSG), de renouveler le mandat de Virginie Morgon comme Présidente du Directoire de la société pour une durée de 4 ans à compter de mars 2022. Virginie Morgon proposera au Comité RSG lors de sa réunion du 7 mars 2022, une composition complète du Directoire pour le prochain mandat.

Gaussin

Gaussin a acquis une licence mondiale (hors France) auprès de Bluebus, filiale du groupe Bolloré, pour son bus 6-mètres LMP IT2-22 passagers. Le véhicule, qui sera rebaptisé Cit-e, sera fabriqué par le réseau actuel et futur de licenciés de Gaussin. Valable pour une durée de 20 ans, la licence permettra à Gaussin de faire bénéficier son réseau de licenciés de ce modèle unique afin de pénétrer leurs marchés locaux, avec un accent particulier sur le Moyen-Orient, où la demande et l'adoption de systèmes de mobilité intelligents et propres sont en forte croissance.

Groupe ADP

La coopération industrielle appelée HubLink entre Aéroports de Paris et son homologue néerlandais Royal Schiphol Group a pris fin le 30 novembre 2021. L'arrivée à terme de la coopération marque le début d'un processus de cession ordonnée des participations croisées entre Aéroports de Paris et Royal Schiphol Group sur une période maximale de 18 mois, soit au plus tard jusqu'au 30 mai 2023, durant laquelle Royal Schiphol Group cédera en premier les titres qu'elle détient dans le capital social d'Aéroports de Paris.

Hoffmann Green Cement Technologies

Hoffmann Green Cement Technologies a annoncé aujourd'hui la réussite de son augmentation de capital annoncée le 19 novembre 2021, réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public et avec un délai de priorité, à titre irréductible uniquement, pour ses actionnaires existants et d'une offre globale, pour un montant total (y compris la prime d'émission) de 22,5 millions d'euros.

McPhy

McPhy a annoncé la signature d'un protocole d'accord avec Enel Green Power pour la fourniture d'un électrolyseur alcalin pressurisé de 4 MW de la gamme Augmented McLyzer qui serait connecté à un parc d'énergie renouvelable à Carlentini, en Sicile. L'objectif de cette installation serait de fournir de l'hydrogène vert pour un système Power-to-Gas ainsi que pour des secteurs difficiles à décarboner.

Néovacs

Néovacs a signé un contrat de collaboration avec ses partenaires académiques historiques, à Paris et Toulouse, sur le développement préclinique de nouveaux candidats vaccins dans le domaine des allergies. Dans le cadre de ses activités de recherche autour de sa plateforme technologique Kinoïde et de la mise en place d'une seconde plateforme innovante, Néovacs confirme son ambition d'accélérer la mise en œuvre de programmes précliniques de candidats vaccins dans le domaine des allergies (Asthme, Dermatite Atopique et Allergies alimentaires).

Saint-Gobain

Saint-Gobain a d'ores et déjà racheté en 2021 plus de 8,5 millions de ses titres (nets des opérations liées à l'actionnariat salarié) pour un montant d'environ 500 millions d'euros, en avance sur l'objectif de rachat d'actions de 2 milliards d'euros sur 5 ans (2021-2025) présenté début octobre au cours de la journée investisseurs dans le cadre de son plan "Grow & Impact".

Sanofi

Sanofi organise aujourd'hui une conférence investisseurs dédiée aux vaccins. Le groupe présentera sa stratégie globale Play to Win pour poursuivre les opportunités de croissance et bâtir un portefeuille de vaccins de tout premier plan. A cette occasion, Sanofi confirme les prévisions de ventes à moyen terme pour son activité Vaccins annoncées lors du Capital Markets Day de 2019, soit une croissance des ventes à un chiffre, situé dans une fourchette moyenne à supérieure.

Soitec

Soitec a enregistré au premier semestre un bénéfice net de 74,2 millions d'euros, en progression de 234%. L'Ebitda des activités poursuivies (Électronique) s'est élevé à 137,5 millions d'euros au premier semestre 2021-2022, en hausse de 78%, soit une marge de 36,8% contre contre 30,4% au premier semestre 2020-2021. Soitec a annoncé l'acquisition de NOVASiC, une société de technologie avancée spécialisée dans le polissage et la régénération de plaquettes sur carbure de silicium (SiC).

Valbiotis

Valbiotis a soumis aux autorités compétentes les trois protocoles cliniques sur Totum 854, indiqué dans la réduction de la pression artérielle, et présente son plan de développement clinique complet, comme annoncé à l'occasion du congrès annuel de l'European Society of Hypertension et de l'International Society of Hypertension en avril 2021.

Visiomed Group

Visiomed Group a annoncé l'arrêt de son financement par obligations convertibles dès que le financement de la reprise de Smart Salem sera finalisé. "Cette filiale doit être la locomotive de la croissance rentable de Visiomed Group dès 2022 et nous permettre de nous financer de façon traditionnelle", écrit le PDG Patrick Schilt dans une lettre aux actionnaires.