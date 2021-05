Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mercredi 19 mai 2021

(AOF) - AIR FRANCE-KLM/TOTAL/ADP/AIRBUS

Air France-KLM, Total, groupe ADP et Airbus ont joint leurs efforts pour réaliser le premier vol long-courrier avec du carburant aérien durable, ou SAF ("Sustainable Aviation Fuel"), produit en France. Le vol Air France 342 a décollé mardi à 15h40 du Terminal 2E de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle à destination de Montréal (Canada) en emportant pour la première fois dans ses réservoirs du carburant aérien durable produit par Total dans ses usines françaises.

FOCUS HOME INTERACTIVE

Focus Home Interactive a annoncé le "très vif succès" de son augmentation de capital réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de bénéficiaires d'un montant de 70,35 millions d'euros, via la construction accélérée d'un livre d'ordres. L'opération fait ressortir une décote limitée de 0,89 % par rapport au cours de clôture de l'action de la société le 18 mai 2021 et représente 19,70% du capital social de la société par la création de 1 050 000 actions nouvelles. Le prix de l'offre, en effet, a été fixé à 67 euros par titre.

JCDECAUX

JCDecaux a publié un chiffre d'affaires ajusté au premier trimestre 2021 de 454,3 millions d'euros, en chute de 37,2%. En excluant l'impact négatif lié à la variation des taux de change et l'effet négatif des variations de périmètre, le repli est de 34,6 %. Le chiffre d'affaires publicitaire ajusté, hors ventes, locations et contrats d'entretien de mobilier urbain et de supports publicitaires, est quant à lui en baisse de 37,2% en organique.

PERNOD RICARD

Certes, Alexandre Ricard, PDG de Pernod Ricard, prêche pour sa paroisse. Mais, comment lui donner tort ? Dans une tribune signée dans les colonnes du Figaro, le dirigeant exprime une pensée émue pour ces bars, cafés et restaurants particulièrement touchés par la pandémie. Après une année qui aura vu leurs revenus drastiquement amputés,nombre d'entre eux ne pourront se relever d'une si longue inactivité, redoute-t-il. "Et je n'oublie pas en ce jour particulier la dramatique incertitude dans laquelle demeurent les établissements de nuit", précise Alexandre Ricard.

PRODWARE

Le groupe publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.

SOLUTIONS 30

Solutions 30 SE indique avoir pris connaissance du communiqué de presse publié par l'AMF et avance au 21 mai sa communication initialement prévue le 25 mai.

STMICROELECTRONICS

STMicroelectronics a acquis la société toulonnaise Cartesiam. Fondé en 2016. Cartesiam est un éditeur de logiciels spécialisé dans les outils de développement d'intelligence artificielle (IA) qui permettent d'exécuter l'apprentissage machine (ML) et l'inférence dans les microcontrôleurs Arm que l'on trouve aujourd'hui dans des milliards d'appareils. Son équipe se compose de data scientists et d'experts en traitement du signal embarqué qui possèdent une solide expérience dans la réalisation de solutions standard et personnalisées.

VEOLIA/SUEZ

Veolia a annoncé la finalisation de l'acquisition, via sa filiale SARP, de Suez RV OSIS, filiale du groupe Suez, après autorisation de l'Autorité de la concurrence. Spécialisées dans l'entretien de réseaux, d'ouvrages d'assainissement et dans les services de maintenance et nettoyage industriels, les équipes d'OSIS, leurs expertises et compétences viendront renforcer celles de SARP. Fort de ses 6 700 collaborateurs, le nouvel ensemble représentera un chiffre d'affaires d'environ 750 millions d'euros.

VINCI

Seymour Whyte, filiale australienne de Vinci Construction, a remporté le marché de rénovation de l'axe routier de la zone industrielle de Dandenong South (dans l'agglomération de Melbourne) pour un montant de 86 millions d'euros (134 millions de dollars australiens). Ce projet vise à décongestionner le trafic en reliant la South Gippsland Highway et Abbotts Road afin de faciliter l'accès au bassin d'emploi de Dandenong South et d'accroître ainsi la productivité de la zone industrielle.