Les valeurs à suivre aujourd'hui à la bourse de Paris - Mercredi 16 novembre 2022

(AOF) - Air France-KLM

Air France-KLM lance une offre d’obligations subordonnées de dernier rang à durée indéterminée, convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes d’un montant nominal d’environ 300 millions d’euros. Le produit net du placement est destiné à être affecté en intégralité au remboursement des titres super subordonnés détenus par l'Etat français, émis en avril 2021. CMA CGM a exprimé l'intention de participer au placement au prorata de sa participation actuelle de 9%.

Alstom

Au cours du premier semestre 2022/23 (du 1er avril au 30 septembre 2022), Alstom a enregistré 10,1 milliards d'euros de commandes. Le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 5% en organique à 8 milliards d'euros, en ligne avec la trajectoire visée, le ratio " commandes sur chiffre d'affaires " s'établissant à un solide niveau de 1,25. Le carnet de commandes a atteint 85,9 milliards d'euros, offrant une forte visibilité sur les ventes futures. Le résultat d'exploitation ajusté d'Alstom a augmenté de 18% 397 millions d'euros, équivalent à une marge de 4,9 % contre 4,5%, un an auparavant.

Bastide

Le spécialiste du matériel médical destiné aux soins à domicile annoncera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

EDF

Ce mardi 15 novembre 2022, le Groupe EDF, l'Université des Métiers du Nucléaire et le Gifen ont présenté un point d'avancement du plan excell. Cette année le plan excell a travaillé à consolider les résultats acquis et pérenniser les actions engagées pour atteindre les meilleurs standards industriels. Le plan excell a été lancé au printemps 2020 pour permettre à la filière nucléaire de retrouver le plus haut niveau de rigueur, de qualité et d'excellence afin d'être au rendez-vous des enjeux du parc en exploitation et des projets nucléaires à venir.

GTT

GTT a été choisi par son partenaire le chantier naval chinois Hudong-Zhonghua Shipbuilding Co. Ltd. pour la conception des cuves de huit nouveaux méthaniers, pour le compte de plusieurs armateurs asiatiques. GTT réalisera le design des cuves de ces huit méthaniers, qui offriront chacun une capacité totale de 174 000 m3, et intégreront le système de confinement à membranes NO96 développé par GTT. La livraison des navires est prévue entre le troisième trimestre 2025 et le quatrième trimestre 2027.

L'Oréal

L'Oréal annonce un nouveau partenariat beauté multimarque avec Ready Player Me, première plateforme d'avatars interopérables pour le métavers. Maybelline New York et L'Oréal Professionnel, deux marques phares du Groupe, présentent sur Ready Player Me des looks maquillages et coiffures exclusifs pour la création d'avatars et à utiliser sur plus de 4 000 plateformes et applications dans le monde. Collaborant avec des maquilleurs, des coiffeurs et des artistes 3D de renom, les deux marques proposent une sélection de looks conçus avec l'artiste Evan Rochette, expert en design et développement 3D.

Ober

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre d'Ober s'élève à 9,1 millions d'euros, en progression de 24,9% par rapport à " une base de comparaison favorable en 2021 ". Pour les neuf premiers mois de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires du spécialiste des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur a atteint 29,1 millions d'euros, affichant une croissance de 22,5%.

Parot

Le groupe Parot, spécialiste de la distribution automobile, a publié un chiffre d'affaires en baisse de 3,6 % à 82,2 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2022. Côté perspectives, le spécialiste de la distribution automobile considère que "les volumes et les délais devraient s'améliorer dans les mois à venir, même si à ce jour la visibilité reste imparfaite sur les livraisons de véhicules neufs des prochains mois." L'entreprise reste confiante sur son niveau d’activité et l’atteinte de ses objectifs de rentabilité pour l’exercice 2022.

Renault

Renault Group lance Renaulution Shareplan, une opération d'actionnariat salarié de grande ampleur. L'ambition du constructeur automobile est de multiplier par trois le nombre d'actionnaires salariés au sein du groupe pour atteindre 10 % d'ici 2030. L'offre comprend l'attribution gratuite de 6 actions à chacun des collaborateurs éligibles du groupe, soit plus de 110 000 collaborateurs de 29 pays.

Technicolor Creative Studios

Technicolor Creative Studios a lancé un avertissement sur ses résultats 2022 en raison d'un niveau d'attrition sans précédent en matière d'employés. Technicolor Creative Studios a révisé ses attentes en matière d'Ebitda ajusté après loyers. Pour 2022, les estimations sont revues à la baisse de 120-130 millions d'euros précédemment à 45-65 millions d'euros aux taux budget ou 50-70 millions d'euros aux taux réel.

Voltalia

Voltalia lance une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription ("DPS) des actionnaires pour un montant brut d'environ 490 millions d'euros. Cette opération est soutenue par des engagements de souscription à hauteur de 72,95 % du montant total de l'opération la part de Voltalia Investissement, son actionnaire de référence faisant partie du portefeuille des sociétés détenues par les membres de la famille Mulliez, pour un montant total d'environ 345 millions d'euros, soit 70,45% du montant total.