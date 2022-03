Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mercredi 16 mars 2022

(AOF) - Atari

Atari a décidé de soumettre à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 20 avril 2022 le projet de transfert de cotation de ses titres du marché réglementé Euronext Paris (Compartiment C) vers Euronext Growth Paris. "Ce projet vise à permettre à Atari d'être admise aux négociations sur un marché plus approprié à la taille et à la capitalisation boursière de la société, avec un fonctionnement simplifié, plus approprié au profil et aux besoins actuels de la société par rapport au marché réglementé", a expliqué le spécialiste du divertissement interactif et de licences multiplateformes.

GTT

GTT a reçu une commande de la part de son partenaire le chantier naval coréen Hyundai Heavy Industries portant sur la conception des cuves GNL de trois nouveaux méthaniers. Dans le cadre de cette commande, GTT réalisera le design des cuves de ces méthaniers qui offriront chacun une capacité de cargaison de 200 000 m3 et intégreront le système de confinement à membranes Mark III Flex+, développé par GTT. Les livraisons des navires sont prévues au cours des premier, second et quatrième 2025.

HRS

HRS et Burckhardt Compression ont annoncé le renforcement de leur collaboration en unissant leurs efforts, pour développer des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité, afin de répondre au marché de la mobilité lourde (bus, camions, ports), des véhicules utilitaires légers (flottes de taxis) et aux opportunités futures (bateaux, trains, avions…).

Ipsen

Ipsen investit dans un nouveau dispositif électronique d'auto-injection de Somatuline en vue d'améliorer l'administration et l'expérience d'injection des patients. Le nouveau dispositif sera fabriqué en collaboration avec Phillips-Medisize, leader mondial des solutions de conception, de développement et de fabrication de médicaments. Le groupe prévoit par ailleurs d'accroître ses investissements dans le site de fabrication d'Ipsen à Signes (France). Des études évaluant les performances et la sécurité du nouveau dispositif sont en cours.

Latécoère

L'équipementier aéronautique publiera (après Bourse) ses résultats annuels.

Mersen

L'expert des spécialités électriques et des matériaux en graphite publiera (avant Bourse) ses résultats annuels.

Pernod Ricard

Dans le cadre de son programme de rachat d'actions (750 millions d'euros annoncés pour l'exercice 2021/2022 dont 250 millions d'euros déjà exécutés sur le premier semestre et 300 millions d'euros exécutés en février et mars), Pernod Ricard a signé avec un prestataire de services d'investissement un contrat portant sur l'acquisition de ses propres actions, pour un montant maximum de 200 millions d'euros sur une période débutant le 16 mars 2022 et pouvant s'étendre jusqu'au 6 avril 2022.

Publicis

Publicis a annoncé l’arrêt immédiat de ses activités et investissements en Russie avec la cession du contrôle de ses agences au management local. Le groupe de communication transfère ainsi le contrôle de ses opérations à Sergey Koptev, Président fondateur de Publicis en Russie, avec l’engagement contractuel d’assurer un avenir à ses collaborateurs dans le pays.

Roctool

En 2021, Roctool a accusé une perte nette de 0,7 million d'euros, contre une perte de 2,6 millions en 2020. L'Ebitda du spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites,est devenu positif à 0,2 million. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 8,2 millions, dont 5,3 millions au second semestre, soit une progression sur l'année de 27%, avec une forte accélération sur le second semestre de 82%.

TotalEnergies

Le 21 janvier 2022, TotalEnergies a annoncé sa décision de se retirer du champ de Yadana et de la société de transport de gaz MGTC au Myanmar, à la fois comme opérateur et comme actionnaire. Le 14 mars, PTTEP International, filiale de la compagnie nationale d'énergie thaïlandaise PTT, a confirmé sa volonté de reprendre le rôle d'opérateur de Yadana et MGTC. Elle augmentera sa participation directe dans Yadana de sa quote-part des intérêts de TotalEnergies.

Transgene

La biotech publiera ses résultats annuels.

Voltalia

STOA, fonds d'investissement spécialisé dans les projets d'infrastructure dans les pays en développement et émergents et Voltalia ont annoncé mardi soir que STOA prenait une participation de 33% dans la centrale solaire SSM1&2, la centrale solaire de 320 mégawatts de Voltalia au Brésil. STOA est un fonds d'investissement dédié aux projets d'infrastructure dans les pays émergents. Il a été créé par la Caisse des Dépôts et l'Agence Française de Développement (AFD).