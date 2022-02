Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mercredi 16 février 2022

(AOF) - ADP

Le groupe aéroportuaire publiera (après Bourse) ses résultats annuels.

Air Liquide

Le spécialiste des gaz industriels publiera ses résultats annuels. Plus d'informations à suivre.

Bic

Bic a réalisé en 2021 un bénéfice net part du groupe de 314,2 millions d'euros, alors que celui-ci n'était que de 93,7 millions un an pus tôt. Le résultat d'exploitation ressort à 452 millions, soit une multiplication par près de 3 par rapport à 2020. Le chiffre d'affaires est lui en croissance de 15,9% à taux de change constants, à 1,83 milliard d'euros, dont 436,8 millions (+4,1%) au dernier trimestre. La division Briquets (environ 40% de l'activité) a progressé de 20,3%, contre +3% pour les Rasoirs et -5,6% pour les autres produits.

Carmat

Carmat a accusé en 2021 une perte nette de 61,9 millions d'euros, contre 37 millions en 2020. La medtech a été pénalisée par une charge non récurrente de 8,1 millions, liée à des problèmes qualité ayant impacté certaines de ses prothèses, qui ont conduit la société à suspendre volontairement à titre temporaire les implantations de son cœur artificiel Aeson le 2 décembre 2021. Cet impact recouvre pour l'essentiel des dépréciations de stocks. Les comptes de Carmat ont également été affectés par une hausse des dépenses d'exploitation pour préparer le lancement commercial d'Aeson.

Carrefour

Le groupe de grande distribution publiera (après Bourse) ses résultats annuels.

Coface

Coface a publié un bénéfice net part du groupe record de 223,8 millions d'euros pour le compte de l'exercice 2021, soit une multiplication par 2,7 en un an. Les plans gouvernementaux ont eu un impact négatif sur le résultat avant impôt de 160 millions d'euros dont 103 millions au dernier trimestre. Le ratio combiné annuel atteint ainsi 64,6%. Le ratio de sinistralité net s'est en revanche amélioré de 14,4 points à 33,3%. Le chiffre d'affaires est lui ressorti en croissance de 8,3% à 1,57 milliards d'euros.

Eiffage

Eiffage poursuit la gestion active de son portefeuille de PPP en cédant cinq projets à Quaero Capital. Eiffage a récemment conclu les cessions suivantes dans le domaine de l'enseignement et de la recherche en France : 80 % du capital et les comptes courants des sociétés Cologen et NPBS, respectivement titulaires des contrats de PPP de 3 collèges dans le Var et de l'Université de Lorraine à Nancy ; et 85 % du capital et les comptes courants des sociétés Eiffinov, Melaudix et Melotech, respectivement titulaires des contrats de PPP des universités de Lille, Aix-Marseille et de Lorraine à Metz.

Exel Industries

Exel Industries a finalisé ce jour l'acquisition de 100% de la société Italienne GF Garden après avoir levé l'ensemble des conditions suspensives. GF Garden devient une filiale d'Exel Industries et opérera conjointement avec les marques du pôle Jardin du groupe : Hozelock, Tricoflex et Berthoud. Le site de GF Garden à Corregio dans la région d'Emilie Romagne intègre le groupe avec l'ensemble de ses employés.

FDJ

La loterie nationale a publié ses résultats annuels. Plus d'informations à suivre.

Ipsen

Ipsen a nommé Catherine Abi-Habib au poste de vice-présidente exécutive, Stratégie, transformation et digital, à compter du 1er mars 2022. Basée à Boulogne-Billancourt, en France, elle reportera directement à David Loew, Directeur général d'Ipsen, et sera membre de l'Executive Leadership Team (ELT). Elle remplace Dominique Bery, qui, après avoir dirigé les équipes Stratégie, Transformation et Digital, occupera un nouveau poste au sein d'Ipsen et prendra la direction des pays nordiques et baltes.

Klépierre

La foncière spécialisée dans les centres commerciaux publiera (après Bourse) ses résultats annuels.

M6

M6 a réalisé en 2021 un bénéfice de 280,8 millions d'euros, en hausse de 1,5% sur un an et de 63,4% sur deux ans. L'Ebita a quant à lui progressé de 28% par rapport à 2020, à 346,7 millions d'euros. Le groupe audiovisuel a également généré un chiffre d'affaires consolidé de 1,39 milliards d'euros, en hausse de 9,2%. Il a ainsi pu compter sur la hausse de 16% des recettes publicitaires plurimedia, qui ont dépassé leur niveau d'avant-crise (+2,7%), atteignant même leur plus haut niveau historique.

Neoen

Le chiffre d'affaires de Neoen s'est élevé à 333,6 millions d'euros en 2021, en hausse de 12%, dont une progression de 22% à 90,9 millions d'euros au quatrième trimestre. A taux de change constants, il a progressé de 10%. " Cette croissance s'explique principalement par la contribution des actifs mis en service au cours de l'année 2020 et en 2021 ", a expliqué le producteur d'énergie renouvelable. La production d'électricité a atteint 4,9 TWh en 2021, en hausse de 12%.

Nexans

Nexans a réalisé en 2021 un résultat net plus que doublé à 164 millions d'euros, soutenu par l'augmentation du prix du cuivre. La marge opérationnelle est ressortie à 299 millions, en progression de 55%. L'Ebitda a atteint 463 millions, en hausse de 33,4%, faisant ressortir une marge sur Ebitda de 7,6%, contre 6,1% en 2020. Cette croissance de la marge d'Ebitda dans toutes les activités a été tirée par la forte reprise de la demande et le levier opérationnel. Le chiffre d'affaires "standard" a atteint 6,054 milliards, en croissance organique de 8,3% après -8,6% en 2020.

Veolia

Solvay et Veolia lancent la construction du projet d'écologie industrielle “Dombasle Énergie” qui vise à remplacer le charbon par des combustibles solides de récupération (CSR) pour la production d'énergie propre et compétitive à l'usine historique de Dombasle-sur-Meurthe. Ce projet permettra de garantir la compétitivité de l'usine et de réduire de 50 % ses émissions de CO2.

Verallia

Le spécialiste de l'emballage en verre Publiera (après Bourse) ses résultats annuels.