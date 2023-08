Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mercredi 16 août 2023

(AOF) - Les valeurs à suivre aujourd'hui

Maurel & Prom

Maurel & Prom S.A. annonce qu'à l'issue d'un processus de vente, son Conseil d'administration a autorisé la signature d'un contrat d'achat d'actions avec Carlyle International Energy Partners pour l'acquisition de 100 % des actions d'Assala Energy Holdings Ltd. et de toutes ses filiales détentrices de tout le portefeuille d'actifs de productio, de transport et de stockage de brut au Gabon.

Nanobiotix

Nanobiotix, société de biotechnologie clinique, annonce l'expiration du délai de carence prévu par le Hart-Scott-Rodino (HSR) Antitrust Improvements Act of 1976 pour l'accord de licence globale, de co-développement et de commercialisation avec Janssen Pharmaceutica NV (entité du groupe Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson) pour le produit-candidat NBTXR3, potentiel radioenhancer first-in-class. A la suite de l'expiration de ce délai de carence, l'accord de licence devient effectif et Nanobiotix est, à ce titre, éligible au paiement de l'upfront de 30 millions de dollars.

OL Groupe

L'Olympique Lyonnais annonce l'arrivée du défenseur central irlandais Jake O'Brien au sein de son effectif.Le transfert a été réalisé pour un montant d'un million d'euros, auquel pourra s'ajouter 400 000 euros de bonus ainsi qu'un intéressement de 20 % sur la plus-value d'un futur transfert. Âgé de 22 ans, l'international espoir a signé un contrat de quatre ans avec le club, soit jusqu'au 30 juin 2027.

Riber

Riber, leader mondial des équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l'industrie des semi-conducteurs, annonce une commande de plusieurs millions d'euros portant sur un système MBE 412. Un client industriel allemand vient de commander une machine MBE 412 automatisée qui sera utilisée pour la production de dispositifs optoélectroniques. Plus précisément, cette machine est destinée à la passivation des facettes des lasers, en particulier des lasers à boites quantique sur GaAs, couvrant différentes applications : lasers, LiDAR, communication par fibre optique, cloud networking...