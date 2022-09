Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mercredi 14 septembre 2022

(AOF) - Aubay

La société de services et du numérique annoncera ses résultats du premier semestre.

Boa Concept

Boa Concept, accélérateur du e-commerce spécialiste de l'intralogistique, a réalisé au cours du premier semestre 2022 un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros en croissance de 50% par rapport à l'an passé. Cette performance est le fruit de la signature de nombreux contrats, aussi bien avec de nouveaux clients, qu'avec ses clients historiques qui réitèrent leur confiance.

CBO Territoria

La foncière de développement multi-régionale publiera ses résultats du premier semestre.

Drone Volt

L'expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels annoncera ses résultats du premier semestre.

Esker

Le spécialiste de l'automatisation des cycles de gestion publiera ses résultats du premier semestre.

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica et le groupe Armani ont renouvelé leur accord de licence portant sur le développement, la production et la distribution mondiale de lunettes sous les marques Giorgio Armani, Giorgio Armani Privé, Emporio Armani, EA7 Emporio Armani et A|X Armani Exchange. L'accord en cours, qui a pris effet le 1er janvier 2013 et arrivera à expiration le 31 décembre 2022, a été reconduit pour 15 ans, à partir du 1er janvier 2023.

Fleury Michon

Fleury Michon a dévoilé des comptes dégradés, marqués par la hausse des coûts de production. Le groupe d'agroalimentaire a essuyé une perte nette de 2,5 millions d'euros au 30 juin contre un bénéfice de 3,6 millions d'euros, un an auparavant. Fleury Michon a affiché une perte opérationnelle courante de 4,2% contre un bénéfice de 6,7 millions d'euros au cours du premier semestre 2021. La marge opérationnelle courante passe de 2,0% à -1,1%, " fortement impactée par la hausse générale des coûts de production, dont principalement les matières premières, les emballages et les énergies ".

Herige

Au titre du premier semestre de l'exercice 2022, Herige a généré un résultat net part du groupe de 14,4 millions d'euros contre 12,4 millions d'euros au 30 juin 2021. L'Ebitda du groupe spécialisé dans l'univers du bâtiment a progressé de 14,9% à 31 millions d'euros et la marge d'Ebitda s'inscrit à 7,5%, en hausse de 0,3 point. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 413 millions d'euros, en croissance de 10,2% (+8,7% à périmètre comparable) porté par ses trois métiers, bénéficiant d'un effet prix et, dans une moindre mesure, d'un effet volume/mix produits favorables.

Genfit

La FDA a accordé la désignation d'Orphan Drug à GNS5611 (ezurpimtrostat) de Genfit, un inhibiteur de PPT1 bloquant l'autophagie de stade clinique innovant. Le cholangiocarcinome est un cancer rare du foie avec une mortalité élevée et des options de traitements limitées. Il apparaît plus fréquemment chez les personnes de plus de 50 ans.

Partouche

Le troisième trimestre de l'exercice en cours (mai à juillet 2022) marque le retour à la normale de l'exploitation, se félicite Partouche. Tous les casinos du groupe sont ouverts et toutes les contraintes sanitaires sont levées. Au cours du troisième trimestre de l'exercice précédent, l'activité était encore largement impactée sur toutes les géographies à l'exception de la Suisse. Le chiffre d'affaires est ressorti à 100,9 millions d'euros, en baisse de 11,6% par rapport à 2021 et de 3,8% par rapport à 2019. Un repli lié des effets périmètres.

Roche Bobois

Roche Bobois a réalisé au premier semestre 2022 un résultat net en hausse de 124,5% à 20,1 millions d'euros. L'Ebitda courant a atteint un niveau record de 47,9 millions, en hausse de 52,8%. A taux de change constant, la croissance atteint 52,8%. Le fabricant de meubles haut de gamme s'explique par la contribution significative de la zone Etats-Unis/Canada, la France et le Royaume-Uni.

Sensorion

Sensorion a recruté le premier patient dans le cadre de son essai clinique de preuve de concept du SENS-401 (Arazasetron) chez les patients devant recevoir un implant cochléaire. Il s'agit d'un essai de Phase 2a multicentrique, randomisé, contrôlé et ouvert, ayant pour objectif d'évaluer la présence du SENS-401 dans la cochlée (périlymphe) après sept jours d'administration orale biquotidienne chez les participants adultes avant une implantation cochléaire.

Valeo

Valeo et le CEA ont signé un accord pour collaborer sur les prochaines générations d'électroniques de puissance, qui sont au cœur des enjeux de la mobilité électrique de demain. Les équipes de Valeo et du CEA mèneront ensemble des travaux de recherche avancée sur des technologies électroniques innovantes, afin d'améliorer l'efficience des véhicules électriques (gain en autonomie), d'optimiser la chaîne de traction et de réduire le poids de l'électronique de puissance embarquée.