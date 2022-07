Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mercredi 13 juillet 2022

(AOF) - Abeo

Abeo a finalisé l'acquisition de 70% du capital et des droits de vote de la société hollandaise HaTo World B.V. (BigAirBag), spécialisée dans le domaine des aires de réception gonflables. Le protocole d'accord signé le 13 juin 2022 comporte un complément de prix indexé sur les performances du premier exercice réalisé post intégration et un accord de promesses de vente et d'achat croisées portant sur les 30% restants du capital. Cette acquisition est financée sur fonds propres par voie de paiement en numéraire à hauteur de 64% et par paiement en titres Abeo à hauteur de 36%.

Ateme

Ateme a généré un chiffre d'affaires de 23 millions d'euros au deuxième trimestre 2022, en hausse de 42% à périmètre courant et de 30% à périmètre et taux de change constants. Sur le premier semestre, le chiffre d'affaires du spécialiste des solutions de compression et de diffusion vidéo a enregistré une croissance de 38% (29% à périmètre et taux de change constants) à 42,85 millions d'euros.

Catana

Le groupe dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2021-2022.

Esker

Le chiffre d'affaires consolidé du deuxième trimestre d'Esker s'établit à 39,8 millions d'euros, en croissance de 19% en données publiées et de 12% à taux de change constant. Pour l'ensemble du premier semestre 2022, les ventes du spécialiste de l'automatisation des cycles de gestion s'établissent à 76,3 millions d'euros, en croissance de 19% en données publiées (+13% à taux de change constant). " En dépit de l'accumulation des incertitudes, Esker réalise à nouveau le meilleur trimestre et le meilleur semestre de son histoire " a souligné la société.

Gaussin

Après une hausse de 30% de ses revenus en 2021, Gaussin a enregistré une forte progression de 29% de son activité au premier semestre 2022, à 26,5 millions d'euros. Le groupe a bénéficié de l'excellente performance de l'ensemble de la gamme zéro émissions. La branche portuaire a plus que doublé son activité par rapport au premier semestre 2021. Le groupe assure être aujourd'hui engagé dans une dynamique de croissance qui est appelée à s'accélérer et qui lui permet de confirmer son objectif d'un chiffre d'affaires et de revenus des licences de 75 millions d'euros sur l'exercice en cours.

Integragen

IntegraGen a réalisé au premier semestre 2022 un chiffre d'affaires de 6,4 millions d'euros, en croissance de 34%. La position de trésorerie de la biotech française atteint 4,5 millions. Elle a bénéficié de la poursuite d'une croissance soutenue associée à la plateforme de séquençage de la société à Évry et des contrats à long terme. Le groupe a évoqué également une hausse des revenus liée au séquençage microbiologique.

SMTPC

Le groupe annoncera au marché ses résultats du premier semestre.

Theranexus

Theranexus a dévoilé mardi soir sa trésorerie au 30 juin 2022. La trésorerie disponible au 30 juin 2022 s'établit à 11,6 millions d'euros contre 12,5 millions au 31 décembre 2021. Le niveau de trésorerie a évolué en conformité avec les prévisions de la société sur les premiers six mois de l'exercice 2022 et assure à la société une visibilité financière supérieure à 18 mois. Cette situation financière saine valide ainsi le choix de l'arrêt définitif au mois d'avril 2022 de la ligne de financement en fonds propres qui avait été mise en place avec Iris Capital en janvier de la même année.