Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mercredi 12 janvier 2022 information fournie par AOF • 12/01/2022 à 09:01



(AOF) - Capgemini va mettre en place un laboratoire dédié aux technologies quantiques. Il aura pour objet de développer des savoir-faire et de coordonner les activités des centres de recherche, afin de faire progresser les technologies quantiques et explorer leur potentiel. Capgemini entend explorer les communications1 et les capteurs quantiques, mais aussi l'informatique quantique à travers une collaboration avec IBM, pour permettre à ses clients de développer et d'optimiser leurs initiatives dans ce domaine.



EDF a relevé le coût de l'EPR de Flamanville de 12,4 milliards d'euros à 12,7 milliards d'euros. L'électricien public a ajusté le calendrier du projet de Flamanville 3 en tenant compte de l'état d'avancement des opérations et de la préparation du démarrage dans un contexte industriel rendu plus difficile par la pandémie. Plus de 55 000 contrôles documentaires et vérifications sur les installations, concernant plus de 7 000 équipements " importants pour la sûreté ", ont été effectués, explique la société.



Le spécialiste des solutions de télécommunications publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.



Eurobio Scientific a annoncé la signature d'un contrat de distribution exclusive de l'autotest salivaire OraQuick avec la firme américaine Orasure. Ce contrat exclusif concerne le marché français y compris ses territoires ultra-marins. Ce test permet en 20 minutes de détecter la présence d'anticorps caractéristiques des infections par VIH à partir d'un échantillon de salive. Comme les tests sérologiques COVID, il se présente sous forme d'une petite plaque avec fenêtre pour visualiser le résultat. ll ne nécessite pas d'échantillon sanguin mais un simple prélèvement de salive.



Au premier semestre 2021-2022, Miliboo a affiché un résultat net positif et stable par rapport au 1er semestre 2020-21, de 0,3 million d'euros. L'Ebitda retraité de la marque digitale d'ameublement est passé en un an de 1 à 1,1 million d'euros. Le taux de marge brute sur chiffre d'affaires a reculé de plus de 3 points à 59,2%. " Cette évolution est directement liée à la hausse des coûts d'achat et d'import, compensée toutefois pour une partie par la hausse du panier moyen ", a précisé le groupe.



Le chiffre d'affaires consolidé d'OVHcloud a atteint 187 millions d'euros sur le premier trimestre 2022, en hausse de 13,9 % en données publiées et de 13,5 % en données comparables . L'accélération du chiffre d'affaires lors du premier trimestre reflète une bonne performance commerciale, avec une croissance tirée par la progression continue du Chiffre d'affaires moyen par client actif (ARPAC). Le taux de rétention net du chiffre d'affaires a atteint 112% sur la période (vs 100% à l'issue de l'exercice 2021).



Le groupe Parot a confirmé avoir cédé ses concessions Parot Automotive en Ile de France. Le groupe a en effet cédé, le 7 janvier dernier,100% des titres de sa filiale Parot Automotive Ile-de-France, exploitant la marque Ford sur 5 sites à Morangis, Brétigny-sur-Orge, Les Ulis, Paray-Vieille-Poste et Etampes, au Groupe Jallu-Berthier. La transaction, d'un montant de 8 millions d'euros, s'accompagne de la cession des actifs immobiliers des concessions de Brétigny-sur-Orge, Les Ulis et Etampes.



Rexel a révisé à la hausse ses perspectives 2021 grâce à une activité commerciale meilleure qu'attendue au quatrième trimestre 2021, la focalisation sur sa marge brute et sa discipline des coûts. Le distributeur de matériel électrique affiche une croissance des ventes à jours constants de 15,3% (prévision précédente entre 12% et 15%), tirée par une reprise dynamique, notamment aux États-Unis, également soutenue par la hausse de l'inflation.



Le Tribunal de commerce de Paris, statuant en la forme de référé d'heure à heure, a rejeté la requête en tierce opposition d'European TopSoho S.à r.l. formée à l'encontre de SMCP et de GLAS aux fins notamment d'obtenir la rétractation de l'ordonnance rendue le 30 novembre 2021 par le Tribunal de commerce de Paris. L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de SMCP se tiendra donc vendredi 14 janvier à 14 heures au 2 rue de Marengo, 75001 Paris, comme initialement convoquée.



La Société de la Tour Eiffel a annoncé la cession du centre commercial les 7 Collines, situé à Nîmes, à un investisseur privé. Cette cession concerne un ensemble immobilier réparti en quatre bâtiments, totalisant une surface de plus de 18 000 m², dont 14 000 m² de commerces et de 4 000 m² environ de bureaux, ainsi que plus de 500 places de stationnement en extérieur. Acquis en 2009, le centre commercial a été récemment réhabilité.



Le spécialiste de la vente en ligne de mobilier a publié des résultats annuels records. Son résultat net a atteint 14,2 millions d'euros, en augmentation de 203%. La marge d'Ebitda ajusté est ressortie à 13,2%, en hausse de 4,8 points. Le chiffre d'affaires a grimpé de 38% à 163,5 millions.