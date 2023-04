Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mercredi 12 avril 2023

(AOF) - Ecomiam

Ecomiam, numéro 3 français de la distribution spécialisée de produits surgelés, a publié un chiffre d'affaires magasins du 1er semestre de l'exercice 2022/23 (période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023) en progression de 19,4% à 22,19 millions d'euros. Le groupe souligne que cette performance commerciale est soutenue par la montée en puissance progressive des 29 points de vente ouverts en 2020/21 dans de nouvelles régions, qui contribuent majoritairement à la hausse de la fréquentation (+7,8% pour l'ensemble du réseau au 1er semestre 2022/23).

Ecoslops

Cleantech qui fait entrer le pétrole dans l'économie circulaire, Ecoslops annonce que son EBITDA est passé de -1,4 million d'euros en 2021 à +1,1 million d'euros en 2022. Le cashflow opérationnel du groupe est de + 2,9 millions d'euros sur l'exercice. Hors Ecoslops Provence, il est de +3,7 million d'euros. Le groupe, en outre, a réduit ses pertes sur un an : 4,3 millions d'euros en 2021 à 2,5 millions d'euros en 2022. Le taux de marge brute, quant à lui, est passé de 53% à 60%, bénéficiant d'une tension sur les prix de vente des produits finis (notamment le fioul et le gasoil).

Groupe Berkem

Groupe Berkem, acteur de la chimie du végétal, annonce la commercialisation de Termifuge K, une solution anti-termites et hydrofuge, préventive avant construction, prête à l'emploi répondant aux besoins des industriels de la construction. Termifuge K, produit issu de la gamme Termifilm, assure une protection, préventive avant construction, anti-termites des ouvrages enterrés ou semi-enterrés en béton, imperméabilisation des soubassements en béton ainsi qu'une protection contre la corrosion.

GTT

GTT annonce avoir reçu, au premier trimestre 2023, une commande de la part de son partenaire Hyundai Samho Heavy Industries pour la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers, pour le compte d'un armateur européen. GTT réalisera le design des cuves de ces deux méthaniers, qui offriront chacun une capacité totale de cargaison de 174 000 m3 et intégreront le système de confinement à membranes Mark III Flex développé par GTT. La livraison de ces méthaniers est prévue au premier trimestre 2027.

HDF

Pionnier des centrales électriques à hydrogène de forte puissance, HDF Energy a enregistré en 2022 une perte nette de 3,4 millions d'euros pour 2022, contre -3,5 millions d'euros en 2021. Au 31 décembre 2022, le groupe présente des capitaux propres de 107,4 millions d'euros (contre 109,1 millions d'euros au 31 décembre 2021). La trésorerie et équivalents de trésorerie s'élèvent à 87,4 millions d'euros , contre 95.1 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Micropole

Micropole a dévoilé un résultat net des activités poursuivies de 1 million d'euros en 2022, contre 3 millions en 2021. Le résultat opérationnel courant a reculé de 15% à 5,5 millions d'euros. Le groupe de conseil spécialisé dans la transformation des entreprises par la Data explique cette baisse par un exercice global d'investissement (renouvellement des locaux de Levallois, Lyon et Bruxelles, renforcement des équipes recrutement et marketing…), un changement de règle de report des congés en France, qui fait perdre environ 0,6% de marge, et un " accident industriel " en Suisse.

Ober

Spécialiste des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur, Ober a enregistré en 2022 une amélioration de ses performances avec un EBITDA qui progresse de +1,6 million d'euros et s'établit à 2,7 million d'euros, soit un taux de marge d'EBITDA de 7,1% en hausse de +3,6 points par rapport à 2021. Cette amélioration s'appuie principalement sur des effets volume et prix positifs et une progression maîtrisée des charges d'exploitation (+12%). Son résultat net consolidé du Groupe s'établit à 0,5 million d'euro en 2022, contre une perte de 0,6 million d'euro en 2021.

Obiz

La plateforme digitale de marketing relationnel responsable dévoilera ses résultats annuels.

SCOR

Pour l'année 2023, SCOR se donne deux objectifs d'égale importance. Le premier est un objectif financier : un taux de croissance de sa Valeur Économique mesurée selon le référentiel comptable IFRS 17, entre le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2023, de 700 points de base au-dessus du taux sans risque à hypothèses économiques de taux d'intérêt et taux de change constantes. Le second est un objectif de solvabilité : un ratio de solvabilité dans la plage optimale de 185% à 220%. En 2023, le ratio de solvabilité devrait se maintenir dans le haut de la plage optimale.

Theradiag

La société spécialisée dans le diagnostic in vitro publiera ses résultats annuels et son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Toosla

L'acteur digital de la location de voiture de courte durée présentera ses résultats annuels.