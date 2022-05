Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mercredi 11 mai 2022

(AOF) - Alstom

Alstom a publié des résultats 2021/2022, clos fin mars en ligne avec ses perspectives. Le fabricant de trains a confirmé ses objectifs moyen-terme. Le groupe est cependant tombé dans le rouge. Il accuse une perte nette ajustée de 173 millions d'euros, contre un résultat net ajusté de 301 millions lors de l'exercice précédent. Avant la dépréciation de la participation de 20% dans le russe TMH, le résultat net ajusté atteint 268 millions.

CGG

CGG a signé une prolongation de cinq ans de l'accord de licence dont Petrobras bénéficie pour son logiciel Geovation. Après avoir tiré parti depuis plus d'une décennie des capacités de pointe de la plateforme d'imagerie sismique de CGG, les géo-scientifiques de Petrobras grâce à ce nouvel accord, continueront à avoir accès à des innovations technologiques très avancées, y compris l'inversion FWI, et verront leurs capacités d'imagerie considérablement augmentées, a indiqué la société spécialisée dans la recherche sismique.

Genfit

La société biopharmaceutique publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Elis

Elis a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre 2022 en croissance de 26,5% à 832,8 millions d'euros. Il a notamment été porté par l'activité en Hôtellerie-Restauration (environ 25% du chiffre d'affaires total pré-Covid), qui ressort en net rebond malgré l'impact négatif du variant Omicron, essentiellement au mois de janvier. La société de services d'hygiène et d'entretien a également précisé que la dynamique de prix avait été favorable sur l'ensemble de ses marchés, dans un contexte de forte inflation des coûts.

Eiffage

Eiffage a réalisé au premier trimestre 2022 un chiffre d'affaires consolidé de près de 4,4 milliards d'euros, en hausse de 10% sur un an (+9,1% périmètre et changes constants). Dans les Travaux, l'activité a progressé de 7,8% et s'établit à 3,6 milliards d'euros: cela inclut 977 millions (+7,4%) pour la Construction et 1,437 milliard d'euros pour les Infrastructures (+5%). La branche Energie Systèmes (+11,7% à 1,19 milliard d'euros) a affiché la dynamique la plus forte, tirée par les transitions énergétique et digitales et le bon positionnement du groupe sur ses marchés européens.

Oeneo

Oeneo a réalisé un chiffre d'affaires de 90,5 millions d'euros lors de son 4ème trimestre 2021-2022, en croissance de 18,7% par rapport au 4ème trimestre 2020-2021 et de 15,6% par rapport au 4ème trimestre 2019-2020. " Celui-ci a bénéficié de la très bonne dynamique de croissance dans le Bouchage et a confirmé le retour à une activité plus porteuse en Elevage, après plusieurs trimestres perturbés par la crise sanitaire et les conditions météorologiques ", a expliqué le fabricant de bouchons et de tonneaux.

Sanofi

Sanofi a annoncé que de nouvelles analyses des données relatives au nirsevimab confortent son efficacité contre le virus respiratoire syncytial (VRS). Une analyse pré-spécifiée portant sur les données groupées de phase III et de phase IIb ont montré une efficacité de 79,5 % contre les infections des voies respiratoires inférieures nécessitant une prise en charge médicale, hospitalisations comprises, causées par le virus. Le nirsevimab est le premier agent d'immunisation expérimental conçu pour protéger tous les nourrissons, pendant toute la durée de la saison du VRS, à raison d'une seule dose.

Société des Bains de Mer

La Société des Bains de Mer (SBM) s'est engagée à transférer, par voie de cession et d'apport, l'intégralité de la participation de 47,30 % qu'elle détient dans la société Betclic Everest Group (BEG) à FL Entertainment. Cette annonce s'inscrit dans le cadre de la conclusion le 10 mai 2022 d'un accord pour un rapprochement d'entreprises entre la Spac Pegasus Entrepreneurs et FL Entertainment, un leader mondial du divertissement autour de deux filiales : la société de production Banijay et Betclic, l'un des leaders des paris sportifs. L'entité fusionnée sera cotée à Amsterdam.

Ubisoft

L'éditeur de jeux vidéo publiera (après Bourse) ses résultats annuels.