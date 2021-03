Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mercredi 10 mars 2021

(AOF) - BOIRON

Le laboratoire pharmaceutique publiera (après Bourse) ses résultats annuels.

BOUYGUES - ALSTOM

Bouygues a cédé 12 millions d'actions Alstom, représentant 3,23% du capital social, au prix de 41,65 euros par action (soit un montant total de 499,8 millions d'euros) dans le cadre d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres. À l'issue du placement, Bouygues conservera 3,12% du capital social d'Alstom.

DAMARTEX

Le distributeur de vêtements pour senior publiera ses résultats semestriels.

ELIS

Elis a acquis de 100% du belge Scaldis, un des leaders européens sur le marché de l'Ultra Propre (vêtements de travail pour des clients avec des besoins spécifiques : pharma-médical, micro-électronique, aérospatial). Cette acquisition sera consolidée dans les comptes à partir du 1er mars 2021. Scaldis a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de l'ordre de 10 millions d'euros. Cette acquisition permet à Elis de renforcer sa position sur le marché rentable et en forte croissance de l'Ultra Propre.

HAULOTTE GROUP

Le spécialiste des nacelles élévatrices publiera (après Bourse) ses résultats annuels.

JACQUETS METALS

Le chiffre d'affaires consolidé 2020 de Jacquet Metals s'établit à 1,365 milliard d'euros, en baisse de 15,5 % par rapport à celui de 2019, dont -8,3% au dernier trimestre. Il intègre un effet volume et un effet prix négatifs de 12,4% et 3,1% respectivement. La marge brute s'élève à 328 millions d'euros et représente 24 % du chiffre d'affaires, contre 374 millions d'euros en 2019 (23,2 % du chiffre d'affaires) en 2019. Les charges opérationnelles courantes ont baissé de 11,5% à 266 millions d'euros permettant à l'EBITDA s'atteindre 62 millions d'euros, soit 4,6% du chiffre d'affaires (+1 pb).

MAISONS DU MONDE

Maisons du Monde a publié des résulats 2020 dégradés, l'essor des ventes en ligne n'ayant pas compensé l'impact de 12 semaines de confinement en Europe. Le spécialiste de l'ameublement et de la décoration d'intérieure a accusé l'en dernier une perte nette de 16,1 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant a reculé de 29,5% à 90,9 millions tandis que l'Ebitda a baissé de 7,2% à 240,6 millions, faisant ressortir une marge sur Ebitd de 20,4%, contre 21,1% un an plus tôt.

MAUREL ET PROM

La junior pétrolière a publié ses résultats annuels. Affaire à suivre.

MCPHY ENERGY

McPhy Energy a publié un chiffre d'affaires 2020 en hausse de 20% à 13,7 millions d'euros. 60% proviennent des ventes d'électrolyseurs (dont 49% d'électrolyseurs de grande capacité et 11% d'électrolyseurs de plus petite capacité) et 40% des ventes de stations hydrogène. Le backlog a augmenté de 153% sur l'exercice, passant de 6 millions d'euros au 31 décembre 2019 à 15,2 millions au 31 décembre 2020, et la prise de commandes s'établissait à 23 millions d'euros en fin d'exercice, soit une augmentation de 75%.

NEOEN

Le producteur d'énergies renouvelables publiera (après Bourse) ses résultats annuels.

PARTOUCHE

L'exploitant de casinos et d'hôtels publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.

QUADIENT

Quadient a revu la hausse ses perspectives de flux de trésorerie pour l'exercice 2020 (clos le 31 janvier 2021). Les flux de trésorerie sont désormais attendus supérieurs à 160 millions d'euros contre supérieurs à 130 millions précédemment indiqué, ce qui aura un effet positif sur les ratios d'endettement du spécialiste de "l'interaction client".

RALLYE

Rallye est entré en négociation exclusive avec Financière Immobilière Bordelaise en vue de la cession de l'intégralité du capital de Groupe Go Sport pour un prix d'un euro sans aucune garantie de passif à la charge de la maison-mère de Casino.

ROTHSCHILD & CO

Rothschild & Co a vu son résultat net, part du groupe, reculer de 34% à 161 millions d'euros et son résultat d'exploitation baisser de 16% à 374 millions d'euros. Ce dernier a été pénalisé par le Merchant Banking, dont le résultat d'exploitation est tombé à 57,4 millions d'euros, contre 111,2 millions d'euros en 2019. Il a été pénalisé par la contraction des revenus liés à la performance des investissements.

SQLI

L'entreprise de services spécialisés dans le numérique publiera (après Bourse) ses résultats annuels.

TESSI

Proformation, acteur majeur de la formation généraliste en visio-formation-classe virtuelle, e-tutorat, et en présentiel, rejoint le groupe Tessi. Organisé autour de cinq activités principales (langues étrangères, bureautique, management, efficacité professionnelle, Digital et services pédagogiques externalisés), Proformation développe des prestations de formation à distance. Cette acquisition renforce également la présence internationale du groupe Tessi. Déjà présent dans 14 pays, l'arrivée de Proformation dans le portefeuille Tessi lui permet de s'implanter bientôt aux Philippines.