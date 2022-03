Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mardi 8 mars 2022

(Crédits photo : Adobe Stock - )

(AOF) - Amoéba

Amoéba a annoncé l'émission de la quatrième tranche d'obligations convertibles en actions (OCA) de son nouveau financement obligataire avec programme d'intéressement, à savoir 60 OCA numérotées de 181 à 240 intégralement émises au profit de Nice & Green S.A. Comme prévu par le contrat d'émission, ces OCA ont été entièrement souscrites à un prix égal à 96% de leur valeur nominale, représentant un montant net total de 2,88 millions d'euros.

Danone

Sous la férule de son nouveau directeur général, Antoine de Saint-Affrique, Danone dévoilé son nouveau plan stratégique " Renew Danone ". Ce plan, qui courre jusqu'en 2024, doit permettre au groupe "de renouer avec un modèle de croissance rentable et durable, et sera facilité par un meilleur alignement entre la performance économique de l'entreprise et sa mission".

Getlink

En février 2022, Le Shuttle Freight de Getlink a transporté 121 668 camions, soit une hausse de 22% par rapport à février 2021, portée par un effet de base favorable. Depuis le 1er janvier, plus de 235 000 camions ont traversé à bord les Navettes. En février 2022, Le Shuttle a transporté 105 568 véhicules de tourisme, avec un fort trafic observé à l'occasion des départs en vacances d'hiver, renforçant ainsi la tendance haussière observée ces derniers mois, même si elle demeure toujours impactée par la pandémie.

Inventiva

Inventiva a annoncé que la FDA avait terminé l'évaluation de la tolérance de la demande d' Investigational New Drug (IND). L'autorité de santé américaine a conclu que l'essai clinique de phase 2 de preuve de concept combinant son principal candidat médicament lanifibranor avec empagliflozine, un inhibiteur SGLT2, chez des patients atteints de diabète de type 2 (DT2) et de stéatohépatite non alcoolique (NASH) non cirrhotique pouvait se poursuivre.

NextStage AM

Avec 6 cessions " remarquées " et 6 nouveaux investissements en non cotés, NextStage AM annonce avoir " mené une gestion active et dynamique de son portefeuille de sociétés non cotées ". A fin décembre 2021, la plateforme multi-stratégies constituée directement par NextStage AM et indirectement par NextStage SCA, composée des sociétés NextStage AM, Atream, et Linxea représentait, en termes d'encours, près de 7 milliards d'euros à fin décembre 2021.

McPhy Energy

Le spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène publiera ses résultats annuels.

Orange

Orange et l'opérateur espagnol Masmovil sont entrés en négociations exclusives en vue d'un rapprochement de leurs activités en Espagne. Ce rapprochement prendrait la forme d'une joint-venture 50-50, co-contrôlée par Orange et Masmovil d'une valeur d'entreprise totale de 19,6 milliards d'euros. Cette opération a été basé sur une valeur d'entreprise d'Orange Espagne de 8,1 milliards d'euros et une valeur d'entreprise de 11,5 milliards d'euros pour Masmovil.

Partouche

Le casinotier publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Riber

En Asie, un client industriel a commandé auprès de Riber un système MBE 6000 supplémentaire pour renforcer son parc existant de réacteurs destinés à produire des matériaux pour des dispositifs électroniques. Avec près d'une quarantaine de machines vendues depuis sa mise sur le marché en 1999, le MBE 6000 s'impose aujourd'hui comme le système MBE de référence pour la production de masse de composants électroniques et optoélectroniques utilisés dans les télécommunications terrestres (4G, 5G) et les réseaux de fibre optique, indique le groupe français. Cette commande sera livrée en 2022.

Séché Environnement

Séché Environnement a réalisé un bénéfice net de 28,4 millions d'euros au cours de l'exercice 2021, soit plus du double (+105,8%) de celui de 2020. Il se situe également nettement au-dessus de l'exercice 2019 (17,8 millions d'euros). Le ROC et l'EBE ont quant à eux progressé respectivement de 50,5% et 24,3% sur un an, portés d'une part par la maîtrise des charges d'amortissement en lien avec la politique d'investissements sélectifs, et d'autre part par les effets de la politique d'efficience industrielle et de la meilleure orientation de ses activités par rapport à l'an passé.