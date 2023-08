Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mardi 8 août 2023

(AOF) - Biophytis

Biophytis SA (société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement) annonce aujourd'hui qu'elle a reçu un avis positif des autorités belges pour mener son programme SARA-31, qui sera la première étude de phase 3 jamais lancée dans la sarcopénie. Le lancement du programme de Phase 3 fait suite aux résultats prometteurs obtenus lors de l'étude de phase 2b SARA-INT et aux avis scientifiques donnés en 2022 par l'EMA (European Medecines Agency).

Cellectis

Cellectis a réduit ses pertes au deuxième trimestre 2023 à 13,5 millions de dollars contre 19,4 millions de dollars il y a un an. Sa perte opérationnelle sur cette période s'est aussi réduit passant de 27,3 à 23,6 millions de dollars. Le chiffre d'affaires et les autres produits d'exploitation consolidés se sont élevés à 5,6 millions de dollars pour les six premiers mois 2023, contre 6,5 millions de dollars pour les six premiers mois 2022. Au 30 juin 2023, Cellectis disposait de 89 millions de dollars en trésorerie, équivalents de trésorerie et comptes de trésorerie bloquée consolidés.

Eutelsat Communications

AVS, acteur brésilien de premier plan dans la fourniture et l'intégration de services destinés aux secteurs publics et privés, vient de signer plusieurs contrats avec Eutelsat Communications portant sur de la capacité à bord du satellite Eutelsat 65 West A. Grâce à ce partenariat, AVS est en mesure de distribuer des chaînes publiques telles que TV ALEPR, TV ALESC, TV ALEPE et TV ALBA sur le satellite Eutelsat 65 West A, sans subir les interférences générées par l'activation de la 5G qui est en cours de déploiement sur le territoire brésilien.