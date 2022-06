Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mardi 7 juin 2022

(AOF) - Capgemini

Capgemini a acquis le 1er juin Rufus Leonard, une agence de design et d'expérience de marque basée à Londres. Les capacités primées de Rufus Leonard en matière de création de marques définissant des catégories par le biais du design et de la technologie amélioreront les services " customer first " du groupe français au Royaume-Uni. Cette agence compte 70 salariés. Elle a pour clients le World Wildlife Fund (WWF) et AXA UK. Son expertise est très complémentaire de celle de Capgemini, assure la société de conseil.

Global Bioenergies

Moins de deux mois après la mise en service de l'unité de production commerciale de Pomacle, Global Bioenergies annonce que plusieurs grands acteurs de la cosmétique, dont L'Oréal, ont passé leurs premières commandes pour un total de plusieurs tonnes d'Isonaturane 12. L'Isonaturane 12 est la marque commerciale déposée par Global Bioenergies pour dénommer son isododécane d'origine naturelle. L'isododécane est l'une des grandes molécules de la cosmétique, utilisé aussi bien dans le segment du maquillage qu'en dermocosmétique.

OSE Immunotherapeutics

OSE Immunotherapeutics a présenté quatre posters au congrès annuel de l'ASCO (American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting) qui s'est tenu du 4 au 7 juin. Ils concernaient la combinaison de néo-épitopes Tedopi dans plusieurs indications de cancer.

Quadient

L'entreprise spécialisée dans le matériel logistique et le traitement du courrier va publier son chiffre d'affaires du premier trimestre 2022 après la clôture.

Sanofi

Sanofi lance aujourd'hui Action 2022, son plan mondial d'actionnariat salarié ouvert à 86 000 salariés dans 59 pays. À l'instar des opérations menées depuis 2013, cette opération témoigne de la volonté renouvelée de Sanofi et de son conseil d'administration d'associer l'ensemble des salariés, dans tous ses territoires géographiques, au développement futur et aux résultats de l'entreprise.

Sensorion

L'étude clinique de preuve de concept (POC) de Sensorien pour SENS-401 (Arazasetron) chez les patients devant bénéficier d'un implant cochléaire a été approuvé par les autorités réglementaires en France. L'autorisation a été accordée pour le lancement d'un essai de phase 2a du SENS-401 pour la préservation de l'audition chez les patients devant bénéficier d'un implant cochléaire, en raison d'une perte auditive modérément sévère à profonde.

SII

L'entreprise de services du numérique dévoilera ses résultats annuels après la clôture.

Technip Energies

Technip Energies a remporté un contrat d'étude de faisabilité (Bankable Feasibility Study) auprès de Viridian Lithium pour la construction de la première usine de raffinage et de conversion du lithium en Europe. Située à Lauterbourg, en France, l'usine produira jusqu'à 100 000 tonnes de produits chimiques à base de lithium pour batteries – soit une quantité permettant d'alimenter 2 millions de véhicules électriques – pour permettre une chaîne d'approvisionnement de batteries sécurisée et durable pour la transition vers la mobilité électrique.

Valeo

Valeo Siemens eAutomotive annonce avoir d'ores et déjà dépassé l'objectif de plus de quatre milliards d'euros de prises de commandes pour des technologies d'électrification haute tension, pour la période 2021-2022. Cela représente une avance de plus de sept mois par rapport à la feuille de route annoncée, signe du dynamisme de Valeo Siemens eAutomotive sur le marché en forte accélération de l'électrification haute tension.