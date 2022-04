Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mardi 5 avril 2022

(AOF) - Air Liquide

Air Liquide et le groupe français Sogestran ont signé un accord visant à créer une co-entreprise. Elle fournira des solutions de transport, par bateau et par barge, de CO2 liquide en grands volumes, adaptées aux besoins des futurs projets de captage et de séquestration du carbone (CCS) en Europe. Cette co-entreprise renforcera la position d'Air Liquide sur la chaîne de valeur de la gestion du carbone, qui comprend le captage, la centralisation, le traitement, et le transport vers des sites de séquestration définitive du CO2.

Albioma

Marie-Claire Daveu a informé Albioma de son intention de remettre son poste d'administrateur à la disposition du conseil à compter du 31 juillet 2022, sa candidature aux fonctions d'administrateur devant être prochainement soumise à l'assemblée générale des actionnaires d' Engie. La composition du conseil d'administration d'Albioma sera revue en conséquence dans les mois qui viennent.

Aramis Group

Aramis Group a annoncé l’évolution de l’équipe dirigeante de son entité espagnole, Clicars. José Carlos del Valle, 38 ans, devient le nouveau Directeur général de Clicars. Il a rejoint la société en 2020 en tant que Directeur commercial pour accompagner son hypercroissance, et a pu notamment aider à la mise en œuvre des meilleures pratiques en matière de commerce en ligne.

Argan

Au premier trimestre 2022, Argan a enregistré des revenus locatifs de 40,7 millions d’euros, en croissance de 7% par rapport au premier trimestre 2021. « Cette forte croissance est principalement le résultat de l’effet année pleine des livraisons de 2021 ainsi que par les loyers générés par les trois nouveaux développements livrés depuis le début de l’année », a expliqué la foncière française spécialisée en développement et location d’entrepôts premium.

Casino

Dans la continuité de la cession de 6,5% du capital de Mercialys dans le cadre d'un total return swap (TRS) conclu le 21 février 2022 (et désormais dénoué), Casino a procédé à la cession du solde de sa participation dans Mercialys, soit 10,3% du capital, dans le cadre d'un nouveau TRS. A l'issue de cette opération, Casino ne détient plus aucun droit de vote dans Mercialys. Le produit de cession au titre de cette opération s'élève à 87 millions d'euros.

CGG

CGG a signé un partenariat stratégique avec Kent, une société d'ingénierie de services énergétiques, afin de travailler ensemble sur des projets de décarbonation associés au développement du CCUS (Carbon Capture, Utilization, and Storage) et à la production et fourniture d'hydrogène.

Figeac Aéro

Figeac Aéro a annoncé la consolidation des fonds propres via un renforcement de l'investissement de Tikehau Ace Capital. L'augmentation de capital réservée à laquelle Tikehau Ace Capital s'est engagé à souscrire, d'un montant initial de 35 millions d'euros, est portée à un montant maximum de 58,5 millions. L'équipementier a signé un accord avec des partenaires bancaires sur un rééchelonnement des financements existants jusqu'en 2028 et l'obtention de nouveaux PGE d'un montant de 66 millions, et de nouveaux financements sur actifs pour 32 millions, pour renforcer sa liquidité.

Gecina

Gecina va accueillir les équipes d’un grand groupe immobilier au 157 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, avec la signature d’un bail de 9 ans portant sur 1 650 mètres carrés. Les surfaces seront mises à disposition du locataire à compter du 1er juin en vue de son emménagement prévu au mois de septembre 2022. Cette transaction a été conclue à des valeurs locatives dépassant les anticipations initiales du groupe. Positionné sur l'axe majeur reliant le Quartier Central des Affaires parisien à La Défense, le 157 Charles de Gaulle développe 11 400 mètres carrés de bureaux et services.

Icade

A la suite de la promesse synallagmatique de vente signée avec Générale Continentale Investissement (GCI) et BlackRock Real Assets le 21 décembre 2021, Icade a finalisé le 1er avril 2022 la cession de l’immeuble Le Millénaire 4 au sein du parc du Millénaire (Paris 19e) pour 186 millions d'euros. Cet immeuble de près de 24 600 mètres carrés, entièrement loué à BNP Paribas pour une durée résiduelle de 7 années, a été construit et livré en octobre 2016. Icade a ainsi achevé le redéveloppement du Parc du Millénaire.

Nacon

Nacon a annoncé la finalisation de l'acquisition de 100% du capital de la société Daedalic Entertainment, studio de développement de jeux vidéo et éditeur, basé à Hambourg en Allemagne. Cette acquisition représente, à ce jour, la plus grande opération de croissance externe réalisée par Nacon et s'inscrit dans sa stratégie de développement dans l'industrie du jeu vidéo. L'intégration de Daedalic dans le périmètre de consolidation de Nacon intervient à compter du nouvel exercice ouvert au 1er avril 2022. Les dirigeants de Daedalic continueront de diriger leur société avec une grande autonomie.

Pharnext SA

Pharnext SA a procédé au tirage d'une neuvième tranche de 300 obligations convertibles en actions (OCA) d'une valeur nominale de 10 000 euros chacune, et ce dans le cadre du contrat d'émissions de bons d'émissions d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE-BSA) conclu avec la société Global Tech Opportunities 13.