Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mardi 31 mars 2021

(AOF) - CAPGEMINI

Capgemini a dévoilé ce matin de nouvelles ambitions à moyen terme. La société de conseil tient aujourd'hui son Capital Markets Day 2021. Le géant français table sur une croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaires comprise entre 7% et 9% à taux de change constants entre 2020 et 2025. Il vise une marge opérationnelle de 14% d'ici 2025.

CASINO

Casino a mené avec succès son opération de refinancement lancée le 22 mars 2021. Elle incluait un nouveau prêt à terme (Term Loan B) de 1 milliard d'euros, de maturité août 2025 et de taux d'intérêt Euribor + 4%, avec les mêmes sûretés que le prêt à terme existant. Elle incluait également une nouvelle obligation non sécurisée de 525 millions d'euros, de maturité avril 2027 et de coupon 5,25%. Le montant total de ces financements atteint 1,525 milliard d'euros, et dépasse les 1,225 milliard d'euros initialement visés en raison d'un fort intérêt des investisseurs.

CGG

Le centre CGG d'imagerie de Houston a remporté trois contrats qualifiés de "majeurs" d'imagerie sismique par BP, dont deux dans les eaux profondes du Golfe du Mexique et un au large de Trinidad et Tobago. Ces projets débuteront au premier et au deuxième trimestre de cette année et se termineront par la livraison des données sur le cloud au plus tard au quatrième trimestre de 2021, a indiqué la société française de services pétroliers.

CLARANOVA

Le groupe présent dans l'impression digitale, la gestion de l'internet des objets et l'e-commerce publiera ses résultats semestriels.

EGIDE

Egide a publié un résultat net pour l'année 2020 de 0,98 million d'euros, après une perte de 2,82 millions en 2019. Aux Etats-Unis, le " Paycheck Protection Program " mis en place par le gouvernement américain a permis d'encaisser environ 1,6 millions de dollars, qui ont intégralement été convertis en subvention. L'EBITDA corrigé des loyers s'établit pour sa part à 3,8 millions d'euros contre -0,76 million un an plus tôt. Le chiffre d'affaires consolidé non audité du groupe s'élève à 29,97 millions d'euros, en baisse de 5,8 %, et les ventes en dollars représentent 60% du total.

ERAMET

Lors de sa réunion du 30 mars 2021, le Conseil d'administration d'Eramet a proposé à l'unanimité à l'Assemblée générale des actionnaires de renouveler le mandat d'administrateur de Christel Bories pour une durée de quatre ans, étant précisé qu'il proposera aussi à l'issue de l'Assemblée générale la reconduction de Christel Bories dans ses fonctions de Présidente-directrice générale.

GROUPE OPEN

Le spécialiste de la transformation industrielle et digitale publiera (après Bourse) ses résultats annuels.

HF COMPANY

Le Conseil d'administration de HF Company a décidé de soumettre à l'Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires qui sera convoquée le 11 juin, le projet de transfert des titres du marché Euronext Paris vers le marché Euronext Growth Paris. Ce projet vise à permettre à HF Company d'être cotée sur un marché plus approprié à la taille de l'entreprise et à sa capitalisation boursière. Ce transfert devrait permettre de bénéficier d'un cadre réglementaire mieux adapté aux PME et de diminuer les coûts liés à la cotation.

IPSEN

La Commission européenne (CE) a approuvé Cabometyx d'Ipsen (cabozantinib) en association avec le médicament Opdivo (nivolumab) de Bristol Myers Squibb pour le traitement en première ligne du carcinome du rein (RCC) avancé. Cette décision marque la première approbation de Cabometyx en association avec un autre traitement en Europe et la troisième indication de Cabometyx dans le RCC.

HERIGE

Herige a publié un résultat net, part du groupe, de 10,5 millions d'euros en 2020, après 7,5 millions lors de l'exercice précédent. Le déploiement d'actions rapides au travers de la mise en œuvre d'un plan de performance afin de protéger la rentabilité du cimentier permet d'afficher un EBITDA en hausse de 11,5% à 34,9 millions d'euros. Le chiffre d'affaires recule en revanche de 3,5% à 600,4 millions d'euros, malgré une progression de 10,9% au second semestre 2020, après -16,5% lors du premier semestre.

LNA SANTE

Le spécialiste de la prise en charge de la dépendance publiera (après Bourse) ses résultats annuels.

MAISONS DU MONDE

Maisons du Monde a annoncé la nomination de Régis Massuyeau comme directeur administratif et financier du groupe. Il prendra ses fonctions à compter du 30 avril 2021 et rejoindra le comité exécutif de l'entreprise. "Régis Massuyeau apportera à Maisons du Monde sa solide expérience de la fonction Finance au service de la stratégie, des opérations et des organisations, acquise au sein de grands groupes internationaux dans le secteur des produits de grande consommation", a indiqué le vendeur de meubles et de décorations.

NEXITY

Le conseil d'administration de Nexity, réuni hier autour de son président, Alain Dinin, a adopté les projets de résolutions soumises à son assemblée générale du 19 mai, ainsi qu'une série de décisions relatives à sa gouvernance. Il propose dissociation des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général, ainsi que la nomination de Véronique Bédague en qualité de directrice générale à l'issue de l'assemblée générale.

NRJ GROUP

Le groupe audiovisuel publiera (après Bourse) ses résultats annuels.

PHARNEXT

Pharnext a annoncé ce matin que le premier patient a été inclus dans son étude clinique pivot de phase 3 de PXT3003 aux États-Unis, au Centre Neuromusculaire d'Austin (Texas). PXT3003 est le candidat médicament le plus avancé de la Société, dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A), une indication pour laquelle il n'existe actuellement aucun traitement approuvé. L'étude recrutera environ 350 patients atteints de CMT1A d'intensité légère à modérée dans 50 centres aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Israël.

SAMSE

Le groupe de distribution de matériaux de construction publiera ses résultats annuels.

SES IMAGOTAG

Le spécialiste des étiquettes digitales publiera ses résultats annuels. Le groupe a également été sélectionné par OKay Buurtwinkels, commerçant alimentaire appartenant au groupe Colruyt, afin d'équiper ses magasins de la plateforme Vusion Retail IoT Cloud et ses étiquettes intelligentes. Suite à un premier déploiement Cloud réussi dans 250 magasins Colruyt Lowest Prices, le leader belge choisit une nouvelle fois SES-imagotag et ses solutions IoT pour le commerce physique.

VISIOMED

Visiomed et ELNA Médical, le plus important réseau de cliniques de soins primaires et spécialisés au Canada, ont signé une lettre d'intention en vue d'un rapprochement stratégique et financier. Ce projet, qui comprend une alliance technologique et commerciale et un investissement de Visiomed dans ELNA Médical, représente une première étape fondatrice de la stratégie de développement par croissance externe annoncée par Visiomed le 16 février dernier et un nouvel atout majeur dans le développement d'ELNA Médical dans la perspective de son éventuelle introduction en Bourse.

VOLTALIA

Voltalia a décidé de se retirer du Myanmar en raison de la crise politique et humanitaire. Voltalia est présent au Myanmar depuis 2018. Misant sur la poursuite de l'ouverture du pays initiée quelques années plus tôt, Voltalia y alimente en électricité 156 tours télécoms (moins de 1% de la production de l'entreprise), généralement isolées et donc non raccordées au réseau électrique, favorisant ainsi le désenclavement des populations rurales situées dans les régions de Bago et de l'Irrawaddy.

XILAM ANIMATION

La société de production de séries d'animation et de long-métrages d'animation publiera (après Bourse) ses résultats annuels.