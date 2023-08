Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mardi 29 août 2023

(AOF) - Eiffage

Eiffage, au travers de SEH, la filiale allemande d'Eiffage Métal, vient de remporter en groupement avec Max Boegl, Plauen Stahl Technologie, Zwickauer Sonderstahlbau et Hochtief Infrastructure le marché pour la réalisation d'un nouveau pont sur le Rhin à Leverkusen en Allemagne, pour un montant global de 358 millions d'euros dont 126 millions pour Eiffage. Le marché est attribué par Autobahn GmbH (société gestionnaire responsable du réseau autoroutier en Allemagne), Rhineland Branch et porte sur la construction d'un ouvrage long de 688 mètres.

Euroapi

Euroapi a annoncé le rachat de BianoGMP, une société de Contract and Development Manufacturing Organization (CDMO) dotée d'une expertise reconnue dans les oligonucléotides, pour un montant total d'environ 10 millions d'euros. Ce dernier comprend le prix d'acquisition (paiement initial et montant différé) et des investissements industriels destinés à augmenter les capacités de Biano et à lui permettre de mener à bien des projets à plus grande échelle et plus complexes.

Lacroix

Au deuxième trimestre de l'exercice, le chiffre d'affaires de Lacroix est ressorti en hausse de 11,4%, à 193 millions d'euros. Le spécialiste des équipements et des technologies connectés souligne que cette performance a été portée par des trois activités, notamment l'activité Electronics (+13%) malgré l'impact de l'attaque cyber au mois de mai. Sans cet incident, la progression du chiffre d'affaires aurait été de l'ordre de 14%. À périmètre et taux de change constant, la hausse de l'activité s'est établie à 11,1%.

LDC

Le groupe LDC, spécialiste de la volaille et du traiteur, annonce la nomination de Philippe Gélin au poste de Président du Directoire, en remplacement de Denis Lambert élu Président du Conseil de surveillance de la Société. Philippe Gélin accompagne depuis plus de 25 ans le Groupe pour lequel il a assumé tour à tour des fonctions de Direction au sein du pôle Volaille, de direction opérationnelle des pôles Traiteur pendant 13 années puis International entre 2017 et 2021 et enfin de Directeur général du Groupe depuis 2022.

NHOA

NHOA (anciennement Engie EPS) a annoncé le lancement d'une augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires d'environ 250 millions d'euros afin de soutenir sa stratégie de croissance sur le marché de la transition énergétique.

Plastivaloire

Le Groupe Plastivaloire annonce avoir réalisé un très bon troisième trimestre 2022-2023, avec un chiffre d'affaires de 221,9 millions d'euros, en hausse de 23,5% (+23,7% à taux de change constant), supérieur aux attentes. Cette performance porte le chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de l'exercice 2022-2023 à un niveau record de 642,7 millions d'euros (+23,9% par rapport à la même période en 2021-2022 ; +23,8% à taux de change constant). Le groupe revoit à la hausse son objectif de chiffre d'affaires annuel, entre 810 et 830 millions d'euros (contre 780 millions précédemment).

Technip Energies

Technip Energies a remporté un contrat " significatif ", c'est-à-dire représentant entre 50 et 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, auprès de bp pour une unité de production d'hydrogène dans sa bioraffinerie de Kwinana en Australie Occidentale, dans le cadre du projet de production de carburant aviation durable et de biodiesel à partir de matières premières biologiques.

Vinci

Trafics de Vinci Autoroutes et Vinci Airports en juillet 2023.