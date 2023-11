Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mardi 28 novembre 2023

(AOF) - Acticor Biotech

Acticor Biotech annonce le lancement d'une augmentation de capital d'environ 3 millions d'euros via l'émission d'actions ordinaires nouvelles s'adressant aux investisseurs institutionnels et individuels. La société qui développe le glenzocimab, un médicament innovant pour le traitement des urgences cardiovasculaires, précise que l'objectif est l'enregistrement de ce produit dans le traitement d'urgence de l'AVC. Il s'agit de financer la poursuite de l'étude Actisave jusqu'aux résultats attendus au deuxième trimestre 2024.

Aramis

Le commerçant des automobiles reconditionnées communiquera ses résultats annuels.

Euroapi

Euroapi annonce la nomination de David Seignolle au poste de Directeur des opérations et de Marion Santin au poste de Directeur juridique, conformité et propriété intellectuelle, tous deux rejoignant le Comité Exécutif. Dans ses nouvelles fonctions, David Seignolle conduira la transformation des Opérations industrielles, en s'attachant particulièrement à renforcer la robustesse et la conformité de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, tout en apportant des innovations pertinentes et en développant des produits pour soutenir l'ambition de l'entreprise.

Icape

Le Groupe Icape, distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés, annonce i l'acquisition de 100% des actifs de la société allemande Bordan Electronic Consult, fournisseur spécialisé dans la conception de pièces techniques " sur-mesure ". Cette entreprise développe depuis 2002 une gamme de services axée sur la distribution de pièces techniques auprès d'une trentaine de clients majoritairement basés en Allemagne.

Moulinvest

Groupe industriel familial spécialisé dans l'éco-construction, le bois énergie et l'imprégnation du bois, Moulinvest a publié un chiffre d'affaires de 100,8 millions d'euros au titre de l'exercice 2022/2023 contre 114,1 millions d'euros sur l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires réalisé à l'export représente 10,7 % du chiffre d'affaires. L'activité Bois Construction (43 % du chiffre d'affaires total du Groupe) voit ses ventes diminuer de 26,2 % sous l'effet conjugué de la baisse des prix de vente et d'un recul des volumes vendus, après deux années de très forte progression post-pandémie.

Spie

Spie, spécialiste des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, annonce la signature d'un accord portant sur l'acquisition de la société allemande basée à Munich, Robur Industry Service Group GmbH. Il s'agit d'une société de services industriels qui offre, à un portefeuille de clients diversifié, une large gamme de services sur l'ensemble de la chaîne de valeur (ingénierie, installation, mise en service et maintenance) pour la transformation et les processus industriels (notamment l'automatisation, la robotique et l'électrification).

Trigano

Le fabricant de véhicules et d'équipements de loisirs dévoilera ses résultats annuels.

Ubisoft

L'éditeur de jeux vidéo Ubisoft a indiqué ce mardi qu'il avait réalisé avec succès le placement d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Oceane) à échéance 2031 par voie d'offre publique destinée à des investisseurs qualifiés, pour un montant nominal de 494,5 millions d'euros.