Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mardi 25 octobre 2022

Air Liquide

Le chiffre d'affaires d'Air Liquide s'établit à 8,247 milliards d'euros au troisième trimestre 2022, en en croissance en comparable de 8,3 %. Le chiffre d'affaires publié du spécialiste des gaz e est en hausse de 41,3 %, bénéficiant d'un effet énergie historiquement élevé, de + 24,4 %, et d'un effet de change favorable de 8,8 %, alors que l'effet de périmètre significatif est limité à - 0,2 %.

Casino

Les Enseignes Casino et le Groupe Bérard Distribution ont annoncé la signature d'un contrat de ralliement en franchise de 153 magasins. Ces derniers, situés dans le sud du territoire dans les régions Occitanie, Auvergne Rhône Alpes et Paca, représentent 66 millions d'euros de chiffre d'affaires, et passeront sous enseignes Vival ou Spar d'ici à la fin du mois d'octobre. Ces 153 magasins viennent ainsi se rajouter aux 400 ouvertures et ralliements depuis le début d'année 2022.

ESI Group

ESI Group a réalisé un chiffre d'affaires de 21,8 millions d'euros, en hausse de 0,1% en données pro forma. Il a reculé de 1,3% à taux de change constants. Les chiffres pro forma de l'expert du prototypage virtuel tiennent compte des cessions de juillet et de l'arrêt des ventes en Russie. Il a été soutenu par les licences à 17,6 millions d'euros, qui ont progressé de 4% en données publiées et de 2,3% à taux de change constants.

Freelance.com

Freelance.com enregistre sur le premier semestre 2022 un résultat net à 8,9 millions d'euros (vs 3,3 millions d'euros) en progression de 172,4% Il a progressé de 24,2% en données proforma. Son chiffre d'affaires consolidé est ressorti à 383 millions d'euros, en hausse de 80,5% en données consolidées, et de 23,3% en données proforma . Sur le seul deuxième trimestre, le chiffre d'affaires de cette entreprise s'établit à 201,5 millions d'euros, soit une hausse de 77,9%, signant un vingt-sixième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres de l'activité.

ID Logistics

ID Logistics a enregistré à nouveau une forte croissance de son chiffre d'affaires pour atteindre 641,8 millions d'euros au troisième trimestre 2022, en progression de 37,1% et de 11,1% à données comparables. En France, le chiffre d'affaires a augmenté de 13% à 215,9 millions d'euros au cours de ce trimestre. Retraité de l'effet périmètre lié à la consolidation de Colisweb (société acquise en janvier 2022), la croissance est en hausse de 6,8% sur cette même période.

Lumibird

Lumibird a enregistré au troisième trimestre un chiffre d'affaires de 40,9 millions d'euros, en hausse de 10%. L'activité du spécialiste des technologies laser a augmenté de 7% à taux de change constants. Comme pour les exercices précédents, le groupe prévoit d'enregistrer son niveau d'activité le plus fort au quatrième trimestre. Lumibird a indiqué mettre " tout en œuvre pour atteindre son objectif de chiffre d'affaires 2022 conforme au consensus, dans un contexte de difficultés de supply chain, d'approvisionnement et de surenchérissement des coûts (forte inflation notamment électronique) ".

Nacon

Dans ce contexte marqué par des ventes catalogue qui seront en deçà des attentes du fait notamment de la sortie plus tardive de plusieurs jeux majeurs, par une activité accessoires en retrait et par des tensions dans l'approvisionnement des nouvelles consoles, Nacon n'atteindra pas ses objectifs 2022/2023. Le spécialiste des jeux vidéo visait un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros et un résultat opérationnel courant supérieur à 50 millions d'euros.

Orange

Au troisième trimestre, Orange a enregistré un EbitdaaL (Ebitda après loyer), indicateur de référence du secteur, de 3,58 milliards d'euros, en hausse de 0,9% en données historiques et de 0,2% en base comparable. Il a été " soutenu notamment par le programme d'économies nettes de coûts indirects Scale Up qui suit son plan de marche ". Le chiffre d'affaires a progressé de 1% en base comparable à 10,823 milliards d'euros. Il est en hausse de 3% en données historiques.

Rémy Cointreau

Au premier semestre 2022-23, Rémy Cointreau a réalisé un chiffre d'affaires de 867,1 millions d'euros, en hausse de 21,1% en organique, dont une croissance de 16,2% au deuxième trimestre. Le groupe de spiritueux met en avant la " base de comparaison exceptionnellement élevée de +52,0% " au premier semestre 2021-22. Il précise que sa performance de cette année traduit une progression forte de l'effet mix-prix (+11,4%), en ligne avec la stratégie de valeur du groupe, et une progression des volumes (+9,7%).

Scor

Afin d'accompagner le développement de sa stratégie d'investissement en dettes privées immobilières, Scor Investment Partners SE (SCOR IP), société de gestion de portefeuilles du réassureur, renforce ses équipes en annonçant l'arrivée de Pierre Saeli en qualité de Head of Real Estate Loans. Pierre Saeli est directement rattaché à Marie-Suzanne Mazelier, Chief Investment Officer et membre du Directoire de Scor IP.

Seb

Le groupe Seb a publié ses ventes pour les neuf premiers mois de l'année 2022. Elles sont en recul de 4,3% à taux de change et périmètre constants (tcpc) à 5,56 milliards d'euros. Sur le troisième trimestre, cette baisse est même plus fortement prononcée : - 8,1% à tcpc. Son résultat opérationnel d'activité (ROPA) sur les 9 premiers mois est ressorti à 319 millions d'euros, contre 528 millions d'euros en 2021. Le ROPA du troisième trimestre s'établit à 120 millions, contre 208 millions en 2021.

Worldline

Le chiffre d'affaires de Worldline au troisième trimestre 2022 a atteint 1,158 milliard d'euros, soit une croissance organique de 10%. La croissance interne s'était élevée à 13,5% au deuxième trimestre. Gilles Grapinet, Directeur général du spécialiste des paiements, attribue la croissance de ce trimestre " principalement attribuable à la forte dynamique commerciale associée à des gains continus de parts de marché et une croissance régulière des volumes dans les services aux commerçants ".