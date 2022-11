Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mardi 22 novembre 2022

(AOF) - Capgemini

Une équipe d'experts de Capgemini, en collaboration avec l'hôpital universitaire de Bonn et Amazon Web Services, a mis au point un modèle d'intelligence artificielle (IA) qui accélérera la vitesse des essais cliniques visant à établir de nouveaux traitements contre la cécité des rivières, une maladie tropicale négligée qui touche plus de 20 millions de personnes dans le monde. Actuellement, le travail spécialisé des essais cliniques ne peut être effectué que manuellement par une poignée d'experts mondiaux.

Carmat

Société medtech, Carmat annonce la reprise effective des implantations de son cœur artificiel Aeson à titre commercial. Le 25 octobre dernier, Carmat a annoncé que l'organisme notifié Dekra avait approuvé l'ensemble des changements effectués sur Aeson, permettant ainsi à la Société de reprendre ses implantations à titre commercial dans l'Union Européenne et dans les autres pays reconnaissant la Marquage CE. Dans ce contexte, une première implantation commerciale d'Aeson a été réalisée dans un hôpital allemand la semaine dernière.

Esker

Esker (société française spécialisée dans la dématérialisation des documents) et Quadient (entreprise spécialisée dans le matériel logistique et le traitement du courrier) annoncent leur positionnement en tant que future Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) de l'administration. Au cœur des échanges, la PDP qui sera agréée par l'État aura pour rôle d'envoyer ou de recevoir les factures électroniques entre les parties tout en transmettant les données de facturations obligatoires au Portail Public de Facturation (PPF), ainsi que l'e-reporting des données de transaction.

Erytech Pharma

Erytech Pharma, société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges, a présenté ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2022. La perte nette des 9 premiers mois de 2022 chez Erytech s'élève à 6,2 millions d'euros, en amélioration de 35,4 millions d'euros par rapport à l'année précédente, grâce notamment au gain net de 24,4 millions d'euros liés à la vente de l'usine Princeton.

TotalEnergies

Air Liquide et TotalEnergies innovent, dans le contexte de la reconversion en bioraffinerie du site de Grandpuits de TotalEnergies, pour produire et valoriser de l’hydrogène renouvelable et bas carbone. Dans le cadre d’un contrat de long terme engageant TotalEnergies à acheter l’hydrogène produit pour les besoins de la plateforme, Air Liquide va investir plus de 130 millions d’euros pour construire et exploiter une nouvelle unité de production d’hydrogène.

Orpea

Avec le plan " Orpea change ! Avec vous et pour vous " présenté le 15 novembre dernier, Laurent Guillot, Directeur Général, entouré de la nouvelle équipe de direction, engage résolument la refondation du groupe Ce plan place au premier plan le soin et l'accompagnement au service des patients, des résidents, de leurs familles et des collaborateurs. Il vise à reconstruire une entreprise éthique et responsable