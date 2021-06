Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mardi 22 juin 2021

(AOF) - AXA

Axa a conclu un accord avec Generali afin de céder ses activités d'assurance en Malaisie, incluant sa participation de 49,99% dans Axa Affin General Insurance (AAGI) et sa participation de 49% dans Axa Affin Life Insurance (AALI). Selon cet accord, Axa va céder sa participation dans AAGI et AALI pour un montant total en numéraire de 688 millions de ringgits malaisiens (ou 140 millions d'euros). La finalisation de la transaction est soumise aux conditions habituelles, notamment l'obtention des autorisations réglementaires, et devrait avoir lieu au cours du second trimestre 2022.

CGG

GG a été sélectionné par Lundin Energy Norway AS pour le traitement-imagerie d'une étude sismique 3D combinée fond de mer (OBN) et streamers actuellement en cours d'acquisition sur une zone de 3700 km2 du bassin de Nordkapp en mer de Barents. Cette étude met en œuvre TopSeis, la technologie sismique de déploiement de sources sismiques disposées directement au-dessus du dispositif de streamers, développée conjointement par CGG et Lundin, ainsi que des nodes distribués d'une façon éparse en fond de mer.

ESKER

Esker et Imaweb ont annoncé l'extension de leur partenariat à la zone Benelux. Cette alliance s'inscrit pleinement dans la stratégie de croissance indirecte d'Esker et permet à Imaweb, l'un des principaux fournisseurs de systèmes de gestion de concessions (DMS) et de solutions de gestion de la relation client (CRM) pour l'industrie automobile, d'élargir son offre d'automatisation de processus numériques.

ESSILORLUXOTTICA

EssilorLuxottica s'est félicité de la sentence favorable rendue par le tribunal arbitral dans le cadre des procédures engagées par HAL et GrandVision. Le tribunal a jugé qu'EssilorLuxottica a le choix de mettre fin à l'acquisition de GrandVision en raison des violations significatives de GrandVision à ses obligations envers EssilorLuxottica. Ce derniera étudie actuellement ses options dans le cadre de cette transaction et communiquera en temps voulu la suite à y donner.

FNAC-DARTY

Fnac Suisse et Manor lançaient fin 2020 une expérimentation de plusieurs mois qui visait à déployer des shop-in-shops Fnac au sein de quatre magasins Manor (Chavannes, Monthey, Bienne et Vésenaz). À l'issue de cette phase pilote concluante, Fnac Darty et Manor signent un accord de partenariat visant au total le déploiement de 27 shop-in-shops Fnac au sein de Manor d'ici le premier semestre 2022.

MCPHY

McPhy se dote d'un nouveau site industriel dédié à la conception et la fabrication en série de stations hydrogène. Opérationnelle dès mars 2022, cette nouvelle usine regroupera les activités de recherche et innovation, d'ingénierie et de production, actuellement basées à La Motte-Fanjas et à Grenoble, ainsi que les fonctions support. Elle permettra, dès 2022, de multiplier par 7 les capacités de production de stations hydrogène de McPhy, passant de 20 à 150 unités par an, et de créer plus de 100 emplois directs à pleine charge dans la région de Grenoble.

PRISMAFLEX

Prismaflex International a publié, pour le compte de son exercice 2020-2021 clos fin mars, une perte part du groupe de 1,29 millions d'euros, après une perte de 2,45 millions lors de l'exercice précédent. L'EBITDA du fabricant de panneaux d'affichage ressort à 0,84 million d'euros, divisé par 3 sur un an. Le chiffre d'affaires publié est quant à lui en baisse de 22,5% à 36,69 millions d'euros: l'activité Print a reculé de 23%, alors que le Hardware hors USA a connu une croissance de 11,4%.

SOCIETE GENERALE

Société Générale a nommé Sylvain Cartier et Alexandre Fleury aux postes de co-directeurs des activités de marché à partir du 22 juin 2021. Ils deviennent également membres du comité de direction du groupe. Ils remplacent Jean-François Grégoire qui va poursuivre de nouveaux projets en dehors du groupe. Sylvain Cartier et Alexandre Fleury étaient respectivement responsable des Activités Crédit, Taux & Change, et responsable des Activités Actions & Dérivés Actions, fonctions qu'ils conservent dans le cadre de leur nouveau rôle.

VINCI/LVMH

Petit, filiale de Vinci Construction France, a livré aujourd'hui au groupe LVMH les bâtiments rénovés de la Samaritaine, adresse iconique parisienne fondée en 1870 par Ernest Cognacq. Les travaux, démarrés en 2015, ont mobilisé quotidiennement jusqu'à 700 collaborateurs, dont des experts en rénovation de patrimoine classé. Le projet a porté sur les magasins deux et quatre, bâtiments situés entre la Seine et la rue de Rivoli dans le 1er arrondissement de Paris.

VIVENDI/LAGARDERE

Dans un entretien au Figaro, le président d'Europe 1 répond aux salariés qui ont voté lundi la reconduction de leur mouvement de grève. Arnaud Lagardère assume le choix de se rapprocher du groupe Canal+. Il réfute l'idée d'agir sous la pression de Vincent Bolloré. Selon le fils de l'ancien dirigeant de la station, Jean-Luc Lagardère, l'agitation des salariés "est curieuse et injuste". Selon lui, la direction d'Europe 1, Constance Benqué, présidente du pôle news, Donat Vidal Revel, directeur délégué à l'information, et Stéphane Bosc, directeur des programmes, "leur parlent tous les jours".