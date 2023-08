Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mardi 22 août 2023

(AOF) - Orpea

Après le premier tirage de 200 millions d'euros réalisé le 2 juin dernier (Crédit D1A), un deuxième tirage de 200 millions d'euros au titre du financement " new money ", consenti par les principaux partenaires bancaires du groupe à Orpea S.A. et à ses filiales Niort 94 et Niort 95, vient d'être effectué. Ce montant correspond à la totalité du Crédit D1B. Ces fonds permettront de financer les besoins généraux du spécialiste des maisons de retraite et le service de la dette.

TotalEnergies

TotalEnergies a signé un accord avec CapeOmega Carbon Storage, filiale à 100 % de CapeOmega, portant sur l'acquisition de la participation de 40% détenue par CapeOmega dans le permis d'exploration ExL004 pour du stockage de CO2 (projet Luna). Situé à 120 kilomètres au large de Bergen, par une profondeur d'eau de 200 mètres, le permis ExL004 couvre une surface de 453 kilomètres carrés. Il jouxte le permis sur lequel le projet " Northern Lights " de stockage de CO2 (TotalEnergies, 33 %) est en cours de développement et dont la première phase doit démarrer en 2024.

Ubisoft

Ubisoft a annoncé un accord lui donnant les droits de Cloud Streaming de Call of Duty et de tout autre titre d'Activision-Blizzard actuel ou à venir au cours des 15 années suivant l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft. Cet accord permettra à l'éditeur français de jeux vidéo de proposer l'accès aux jeux d'Activision Blizzard en "cloud streaming" à un plus grand nombre de joueurs dans le monde entier. Ces droits sont perpétuels.

Worldline

A Paris, deuxième plus forte baisse du CAC 40 lundi, Worldline a perdu 1,05% à 30,06 euros dans le sillage d'Adyen. A la Bourse d'Amsterdam, le spécialiste du paiement a continué d'être pénalisé par ses mauvais résultats semestriels, qui ont provoqué une chute historique de près de 39% de son titre jeudi. Echaudés par cette publication décevante, plusieurs analystes ont abaissé leur recommandation sur Adyen. AlphaValue a abaissé lundi le sien d'Acheter à Accumuler et son objectif de cours de 1 372 euros à 1 126 euros.