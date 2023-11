Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mardi 21 novembre 2023

(AOF) - 2CRSi

2CRSi, concepteur et constructeur de solutions informatiques écoénergétiques haute performance, annonce le remboursement anticipé du solde de l'emprunt obligataire convertible souscrit en décembre 2022. Cette émission obligataire convertible, ne portant pas intérêt, d'un montant de 2,4 millions d'euros avait été souscrite auprès d'investisseurs européens avec une échéance au 28 décembre 2024. Le montant remboursé vendredi 17 novembre est de 1,201 million d'euro, soldant la totalité des obligations qui n'ont pas été converties.

Air Liquide

Air Liquide et Sasol ont signé des contrats de long terme (PPA) avec le fournisseur d'énergie éolienne et solaire Mainstream Renewable Power pour une capacité totale de 97,5 MW d'énergie renouvelable destinée au site de Sasol à Secunda, où Air Liquide exploite le plus grand site de production d'oxygène au monde. Il s'agit de la troisième série de PPAs signés par Air Liquide et Sasol, après ceux annoncés au premier trimestre 2023 avec Enel Green Power et avec TotalEnergies et son partenaire Mulilo. Ces contrats représentent des capacités totales de 580 MW en électricité renouvelable.

Atos

Atos annonce la poursuite de son partenariat historique avec WA Health's Health Support Services (HSS), le fournisseur de services partagés du ministère de la Santé d'Australie Occidentale (Western Australian Department of Health, WA Health), dans le cadre d'un contrat de prestation de services managés, de cloud hybride et d'infrastructures clés. D'une durée de cinq ans, ce contrat est valorisé à 242 millions de dollars australiens. Atos fournira des solutions technologiques de pointe spécialement conçues pour soutenir la digitalisation continue des dossiers médicaux et des systèmes de santé.

CGG

CGG annonce aujourd'hui avoir conclu un accord définitif avec Industrialization and Energy Services Company ("Taqa") pour la vente de l'intégralité de sa participation de 49% dans Arabian Geophysical and Surveying Company (Argas). La transaction devrait être finalisée cette année, sous réserve que les conditions requises soient remplies.

Stellantis

Stellantis N.V. et CATL annoncent aujourd'hui la signature d'un accord non engageant (MoU) pour l'approvisionnement local de cellules et modules de batteries LFP, destinés à alimenter la production européenne des véhicules électriques Stellantis. Afin de soutenir la stratégie ambitieuse de Stellantis en matière d'électrification, les deux entreprises envisagent également de créer une coentreprise à 50/50.

Teleperformance

A la suite de la réussite de l'Offre, Teleperformance détient 99 905 004 actions, représentant environ 99,91% du capital et des droits de vote de Majorel. Teleperformance annonce par la présente qu'elle exerce son droit de mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire conformément à l'article 15 de la loi luxembourgeoise du 19 mai 2006 relative aux offres publiques d'acquisition (la "Loi Luxembourgeoise sur les Offres Publiques d'Acquisition") afin d'acquérir les 94.996 Actions restantes qui n'ont pas été apportées à l'Offre (les "actions restantes").

Theravet

TheraVet annonce la mise en place d’une ligne de financement en capitaux propres (equity). La société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie précise que cette ligne d’un montant maximum de 300 000 euros "prend la forme d’une émission d’obligations convertibles émises dans le cadre du capital autorisé et souscrites par la société française Iris". Elles seront souscrites par tranches de 200 000 euros puis converties en actions TheraVet au fur et à mesure, sur une période de maximum 24 mois.

TotalEnergies

TotalEnergies a finalisé la cession à Suncor de l'intégralité des titres de TotalEnergies EP Canada, comprenant notamment sa participation dans l'actif de sables bitumineux de Fort Hills et des obligations logistiques associées. La transaction a été conclue pour un montant de 1,47 milliard de dollars canadiens (environ 1,1 milliard de dollars américains), avec une date effective fixée au 1er avril 2023. En incluant les ajustements de prix, TotalEnergies a reçu un paiement comptant au closing de 1,83 milliard de dollars canadiens (environ 1,3 milliard de dollars américains).

Vivendi

Vivendi annonce sa décision de proposer aux bénéficiaires des droits de cession d'actions Lagardère attribués à l'occasion de son offre publique d'achat visant les actions Lagardère, d'étendre au 15 juin 2025 leur échéance actuellement fixée au 15 décembre 2023. Cette proposition alignera la période d'exercice des droits de cession sur le premier exercice complet de Lagardère au cours duquel Vivendi aura été en mesure, une fois finalisée l'opération de rapprochement entre Vivendi et le groupe Lagardère, de mettre pleinement en œuvre son projet stratégique.