Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mardi 20 décembre 2022

(AOF) - Carmat

Carmat annonce avoir obtenu un financement mixte pouvant atteindre 17,5 millions d'euros en tant que lauréat de l'accélérateur du Conseil Européen de l'innovation (EIC Accelerator). Le fabricant du cœur artificiel Aeson recevra ce financement car il a été sélectionné par le Conseil Européen afin d'intégrer son programme d'accélération qui distingue les entreprises les plus innovantes en Europe.

Elior/Derichebourg

Elior a annoncé la signature d'un protocole avec le groupe Derichebourg, aux termes duquel il pourrait acquérir l'activité Derichebourg Multiservices (DMS) en échange d'actions nouvelles Elior Group. Ce projet, qui permettrait d'accélérer le redressement du groupe de restauration collective, est l'aboutissement de la revue des options stratégiques, initiée par le conseil d'administration en juillet 2022. L'opération valorise DMS à 450 millions d'euros en valeur d'entreprise, soit un multiple implicite d'Ebitda-2022 de 9,1 et de 5,7 après synergies.

Engie

Engie a quantifié l'impact sur ses comptes de l'application dans plusieurs pays européens d'un plafonnement des recettes issues de la production d'électricité au moyen de technologies inframarginales. Le groupe énergétique estime l'impact sur l'Ebit dans une fourchette de 0,7 à 0,9 milliard d'euros en 2022 et de 1,2 à 1,5 milliard d'euros en 2023 ; la majeure partie de l'augmentation annuelle étant liée aux activités nucléaires en France et en Belgique.

Figeac Aéro

Le fournisseur de rang 1 de la filière aéronautique dévoilera ses résultats du premier semestre.

Kering

Le Programme de Rachat d'Actions annoncé le 25 août 2021 avec l'objectif de racheter jusqu'à 2,0 % du capital social sur une durée de 24 mois a été finalisé le 15 décembre 2022 ", annonce Kering. Entre le 25 août 2021 et le 15 décembre 2022, la société a ainsi racheté 2,6 millions d'actions. Parmi ces actions rachetées, 1 050 000 actions ont d'ores et déjà été annulées. Il sera proposé à la prochaine réunion du Conseil d'administration le 14 février 2023 que 650 000 actions supplémentaires soient également annulées, portant ainsi le nombre total d'actions annulées à 1,7 million.

Mercialys

Mercialys a finalisé la cession des centres commerciaux de Marseille Sainte-Anne et Marseille Croix-Rouge auprès d’un investisseur privé, pour un montant cumulé acte en main de 10,1 millions d’euros, soit un niveau en ligne avec les valeurs d’expertises du 30 juin 2022. Ces deux sites de proximité, représentant une surface cumulée de 2 700 m², comprennent au total 25 boutiques.

Neovacs

Le Conseil d'administration de Neovacs a décidé de procéder à une réduction de capital, motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale de l'action. La société spécialisée dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes précise qu'en conséquence le nominal de l'action est réduit de 0,01 euro à 0,0005 euro. Le capital social divisé en 162 721 650 actions, est, quant à lui, ramené de 1 627 216,50 euros à 81 360,8250. L'action Neovacs perdait 5,56% aujourd'hui à 0,051 euro. Elle a perdu 57,50% de sa valeur depuis un mois et 91,37% sur trois mois.

OL Groupe

Eagle Football, contrôlée par M. John Textor, a acquis aujourd'hui auprès des principaux actionnaires historiques d'OL Groupe (Pathé, IDG Capital et Holnest) 39 201 514 actions OL Groupe au prix de 3 euros par action et 789 824 OSRANEs OL Groupe au prix de 265,57 euros par OSRANE. Eagle Football a également souscrit ce jour à une augmentation de capital réservée d'OL Groupe pour un montant total de 86 millions d'euros. Par conséquent, Eagle Football détient désormais 77,49 % du capital d'OL Groupe.

Orange

Orange a annoncé le départ de Ramon Fernandez, Directeur général délégué Finance, Performance et Développement à la fin du premier trimestre 2023. D'ici son départ, il continuera à assurer pleinement ses fonctions actuelles au sein du Comité exécutif de l'opérateur télécoms. Il poursuivra ainsi son travail notamment sur la préparation du prochain plan stratégique, aux côtés de la Directrice générale, Christel Heydemann et de l'équipe dirigeante. Son successeur sera annoncé dans les prochaines semaines.

Somfy

Les équipements motorisés et pilotables par smartphone s'intègrent toujours plus dans la conception de l'habitat intelligent, avec d'une part des particuliers qui aspirent à plus de confort dans leur quotidien et d'autre part des enjeux croissants de performance énergétique. Sur la base de ce double enjeu, Somfy (entreprise mondiale de l'automatisation des ouvertures et des fermetures) et Atlantem (fabricant français spécialiste de la menuiserie, de la fermeture et du portail) ont mutualisé leurs expertises pour proposer une version automatisée et connectée de la baie coulissante AM-X.