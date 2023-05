Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mardi 2 mai 2023

(AOF) - Airbus, Safran et Tikehau Capital

La holding détenue à parts égales par Airbus, Safran et Tikehau Capital a finalisé ce jour l'acquisition de la société Aubert & Duval auprès du Groupe Eramet. Aubert & Duval est un fournisseur stratégique de matériaux et pièces critiques pour des industries particulièrement exigeantes, notamment l'aéronautique, la défense, le nucléaire et le médical. La société réalise un chiffre d'affaires d'environ 550 millions d'euros et emploie 3 700 collaborateurs, dont la plupart sont en France.

Air Liquide

Air Liquide et Holcim ont signé un protocole d'accord concernant un projet de décarbonation de la nouvelle cimenterie de Holcim, en cours de développement, en Belgique. Celle-ci utilisera la technologie innovante et propriétaire de captage du CO2 CryocapTM d'Air Liquide. À cet égard, Air Liquide et Holcim ont déposé une demande conjointe de financement auprès du Fonds européen pour l'innovation. Ce partenariat est une étape importante pour accélérer la décarbonation de l'industrie en Belgique.

Cybergun

Dans le cadre de l'arrêté en cours de ses comptes 2022, Cybergun confirme être globalement en ligne avec l'ambition, annoncée en décembre dernier, de réaliser un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 45 millions d'euros, hors Sausa, Palco et Verney-Carron. En intégrant ces sociétés dans le périmètre de consolidation, le chiffre d'affaires serait alors de proche de 60 millions d'euros. Dans le prolongement du premier semestre 2022, Cybergun vise toujours un résultat opérationnel courant positif sur l'ensemble de l'exercice 2022.

DBT

Sur l'année 2022, la perte nette du spécialiste des bornes de recharge rapide pour véhicules électriques ressort à 5,98 millions d'euros, en réduction de 5% par rapport à 2021 " dans un contexte d'augmentation des coûts d'approvisionnement ". En 2022, le groupe DBT affiche un chiffre d'affaires en forte augmentation (+128%) portée par le succès de sa division DBT CEV : 9,8 millions d'euros contre 4,3 millions d'euros. Le Résultat d'exploitation 2022 affiche une perte de 5,9 millions d'euros, en recul de 581 000 euros par rapport à 2021.

Imerys

Le spécialiste de la production et la transformation des minéraux industriels publiera ses résultats du premier trimestre.

Lucibel

Sur l'exercice 2022, le chiffre d'affaires consolidé du groupe Lucibel est en baisse de 10,6% par rapport à celui de l'exercice 2021. Il atteint 8,17 millions d'euros contre 9,14 millions d'euros. Le producteur de luminaires a enregistré une perte d'exploitation consolidée de 2,55 millions d'euros, contre 2,85 millions d'euros au titre de l'exercice 2021. Cette amélioration s'explique essentiellement par une réduction des charges opérationnelles. Il affiche une perte nette à 2,28 millions d'euros sur cette année 2022 contre une perte de 2,92 millions d'euros en 2021.

Mastrad

L'activité du premier semestre (arrêté au 31 décembre 2022) de Mastrad s'est inscrite dans la continuité de l'exercice précédent, sous l'impact de plusieurs facteurs adverses : crise du pouvoir d'achat, crise Ukrainienne, difficultés d'approvisionnements. Le chiffre d'affaires du premier semestre s'établit ainsi à 2,90 millions d'euros, en baisse de 27%. Malgré ce recul marqué de l'activité, représentant 1,1 millions d'euros, l'impact sur les résultats est resté contenu avec une perte d'EBITDA de 0,4 million d'euros, à comparer à une perte de 0,2 million d'euro un an plus tôt.

Metavisio

Après une croissance du chiffre d’affaires de 50% entre 2019 et 2021, les ventes de Metavisio (Thomson Computing) ont baissé en 2022 de 49% avec un recul plus marqué en France en raison de la réduction des stocks de matériels informatiques des grands distributeurs et le ralentissement de leurs prises de nouvelles commandes depuis le début de la guerre en Ukraine. Or, Metavisio a réalisé encore 52% de son chiffre d’affaires en France du fait de sa présence dans 100% des enseignes françaises.

Neoen

Le producteur d'énergie renouvelable annoncera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Osmozis

Osmozis annonce le succès de son augmentation de capital par émission d'Actions Nouvelles avec maintien du DPS. Le spécialiste de la transition digitale des campings et villages vacances, est parvenu à lever 6,96 millions d'euros grâce à une demande 1,4 fois supérieure à l'offre initiale. L'Opération a été décidée par conseil d'administration du 6 avril 2023, à un prix de 10,25 euros par action, représentant une décote faciale de 6,82% par rapport au cours de clôture du 6 avril 2023 (11,00 euros).

Toosla

Toosla, acteur digital de la location de voiture de courte durée, annonce la commercialisation à grande échelle de son offre BtoB " Compte mobilité " et propose ainsi une nouvelle approche de la voiture de fonction, plus flexible et " sans irritant " pour les entreprises et leurs collaborateurs. L'offre BtoB " Compte mobilité " de Toosla vise à remplacer la traditionnelle voiture de fonction par un forfait mobilité. Le budget de la voiture de fonction est converti en cagnotte utilisable chez Toosla.

Vallourec

Vallourec annonce la nomination de Valeria Fernandes en tant que Directrice Digital & Systèmes d'Information. Elle succède à Naïla Giovanni et rejoint le Comité Exécutif. Philippe Guillemot, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de Vallourec, a déclaré : " Valeria a une carrière internationale très significative dans le domaine des systèmes d'information et des technologies de l'information, avec un fort accent sur le Digital ".

Vergnet

Mis en œuvre en septembre dernier, le Plan 3R, le plan stratégique initié par la nouvelle direction du groupe Vergnet, continue de porter ses fruits. Ainsi, après avoir annoncé un carnet de commandes de près de 70 millions d'euros au 31/12/2022, Vergnet actualise à la hausse le montant de ce dernier. En effet, au 30/04/2023, le montant des commandes s'élèvent à 91 millions d'euros soit une augmentation de 33% réalisée sur les 4 premiers mois de l'année.