Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mardi 1er février 2022

(AOF) - Alstom

Alstom a signé un accord-cadre en vue de livrer jusqu'à 50 locomotives électriques Traxx de troisième génération à la Société Nationale des Chemins de Fer Belges (SNCB), en Belgique, pour une mise en service sur ses lignes voyageurs. La première commande ferme, estimée à près de 120 millions d'euros, couvre la conception, la fabrication et l'homologation de 24 locomotives. Les livraisons devraient débuter en 2026.

Elis

Elis a publié un chiffre d'affaires 2021 de 3,048 milliards d'euros pour le compte de l'exercice 2021, en hausse de 8,6%, dont +7,4% en organique. Rien qu'au quatrième trimestre, le groupe de services d'entretien et d'hygiène a connu une croissance organique de 17,1%. Le chiffre d'affaires réalisé en Santé, en Industrie et en Commerces & Services a représenté sur l'exercice près de 85% du chiffre d'affaires total 2021 et l'activité de l'année sur ces 3 marchés est supérieure d'environ 5% par rapport au niveau de 2019, a précisé Elis.

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica lance aujourd'hui d'un programme de rachat d'actions "qui traduit la confiance du groupe dans son potentiel de création de valeur et dans ses perspectives à long terme". Le géant de l'optique a prévu d'acquérir d'ici le 31 mars un nombre maximum d'1,5 million d'actions EssilorLuxottica.

Faurecia

Trente minutes avant la clôture de la Bourse de Paris, ce lundi, Faurecia a annoncé la finalisation de l'acquisition d'une participation majoritaire dans Hella. Faurecia a ainsi acquis un total d'environ 79,5 % des actions de l'équipementier allemand, comprenant 60 % des actions de Hella provenant du pool des actionnaires familiaux, payés pour environ 52,1 % en numéraire et pour environ 7,9 % en actions Faurecia nouvellement émises ; et 19,5 % dans le cadre du règlement de l'offre publique d'achat terminée le 11 novembre dernier.

JCDecaux

JCDecaux a placé 500 millions d'euros d'obligations à 8 ans, à échéance 7 février 2030. La marge a été fixée à 135 points de base au-dessus du taux de swap ce qui porte le coupon à 1,625%. Sursouscrit plus de 3 fois, cet emprunt obligataire témoigne "à la fois de la qualité de la signature de JCDecaux et de la confiance des investisseurs dans la capacité de rebond et dans le potentiel de croissance du groupe". Le produit de cette émission sera dédié aux besoins généraux du groupe et au refinancement de dettes existantes.

Inventiva

Inventiva a reçu un paiement d'étape de 4 millions d'euros de la part d'AbbVie. Cela fait suite à l'inclusion du premier patient atteint de psoriasis dans l'étude clinique de Phase IIb en cours avec cedirogant (ABBV-157)1, un agoniste inverse de RORy administrable par voir orale découvert conjointement par Inventiva et AbbVie pour le traitement de maladies auto-immunes. En 2012, Inventiva et AbbVie ont signé un partenariat pluriannuel de recherche afin d'identifier des agonistes inverses de RORg pour le traitement de plusieurs maladies auto-immunes.

Partouche

Suite à l'obtention de l'approbation de la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ), Groupe Partouche a finalisé l'accord de cession portant sur l'intégralité des 57% de parts qu'il détient dans la société Casino de Crans-Montana (Suisse). L'acquéreur, Circus Casino France appartenant à Gaming, branche gaming du groupe Ardent.

Roche Bobois

Le spécialiste du mobilier haut de gamme publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.

Sodexo

Le fondateur et Président d'Honneur de Sodexo, Pierre Bellon, est décédé le 31 janvier 2022 à Paris à l'âge de 92 ans. Pierre Bellon a créé Sodexo en 1966. L'entreprise est aujourd'hui leader mondial des services de qualité de vie, présente dans 56 pays au travers de ses 412 000 collaborateurs, chaque jour au service de 100 millions de personnes.

Solutions 30

Solutions 30 a annoncé l'acquisition à 100% de Sirtel Sp. z o.o, spécialiste des services dédiés aux réseaux mobiles en Pologne. Le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies confirme ainsi " ses ambitions sur le marché polonais, en renforçant sa couverture territoriale et son portefeuille de clients dans le domaine des réseaux de télécommunications mobiles ".

Société Générale

Boursorama, filiale de Société Générale, a signé un protocole d'accord (Memorandum of Understanding) avec ING en vue de proposer aux clients de sa banque en ligne en France la meilleure solution bancaire alternative, avec un parcours et des conditions d'accompagnement dédiés. Cette signature intervient après la décision d'ING de se retirer du marché de la banque de détail en France, rappelle Société Générale.

Valneva

Valneva débute un essai de Phase 3 chez les adolescents pour son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya, VLA1553. Financé par la Coalition pour les Innovations en Préparation aux Epidémies (CEPI), l'essai est réalisé en vue de demander un élargissement de l'indication du produit à cette tranche d'âge après obtention d'une autorisation initiale de mise sur le marché chez les adultes auprès de l'agence de santé américaine (FDA).

Veolia

À la suite du succès de l'offre publique d'achat sur les actions de Suez, Veolia a réalisé la cession au consortium d'investisseurs constitué de Meridiam - GIP - CDC et CNP Assurances du nouveau Suez conformément aux termes du contrat d'acquisition en date du 22 octobre 2021, et pour une valeur d'entreprise inchangée. Ce nouveau Suez comprend les activités Eau et Recyclage et Valorisation France de Suez, des actifs internationaux en Italie, Europe Centrale, Afrique dont le Maroc, Asie centrale, Inde, Chine et Australie, ainsi que des activités mondiales numériques et environnementales.