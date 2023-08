Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mardi 1er août 2023

(AOF) - Artea

Au premier semestre 2023, Artea, pionnier de la transition énergétique, enregistre un chiffre d'affaires de 47,6 millions d'euros, en hausse de +34% sur un an. Cette croissance qui porte sur les trois métiers d'Artea reflète la diversification progressive du groupe avec un part de l'activité promotion qui ne représente plus que 72% du total vs 82% en 2022 et 91% en 2021. Les revenus issus de sa filiale Dream Energy sont multipliés par 3 à 5,6 millions d'euros.

Atos

Atos annonce aujourd'hui la nomination de Paul Saleh au poste de Directeur Financier du Groupe. Sa prise de fonctions prend effet aujourd'hui, le 1er août. Il succède à Nathalie Sénéchault qui quitte le Groupe suite à une intense période de transformation. Après l'achèvement de la séparation opérationnelle interne en deux entités distinctes, le Groupe est dorénavant en ordre de marche pour mener à bien sa séparation complète en deux entités distinctes d'ici la fin de l'année. Il fait évoluer son équipe de management pour cette dernière ligne droite.

Atos SE, acteur mondial de la transformation numérique, du calcul haute performance et des infrastructures informatiques, a conclu un accord d'option de vente avec EP Equity Investment (" EPEI "), prévoyant des négociations exclusives pour vendre à EPEI 100 % de sa filiale qui détiendra son activité Tech Foundations (" TFCo ") à l'issue de la réorganisation interne en cours de finalisation. La transaction globale et transformatrice envisagée aboutirait à la séparation effective d'Eviden et de TFCo et au renforcement de la structure du capital du Groupe.

Euroapi

Euroapi a dégagé un résultat net de 62,8 millions d'euros au premier semestre 2023 par rapport à 16,7 millions d'euros au premier semestre 2022, dont 46,8 millions d'euros de produit d'impôts différés lié à la réévaluation des actifs d'Euroapi Hongrie. Cependant, sur cette période, son EBITDA a reculé passant de 60,8 millions d'euros à 52,1 millions d'euros. Le " Core EBITDA " s'est établi à 62,5 millions d'euros, en baisse de 11,1% par rapport aux 70,3 millions d'euros du premier semestre 2022.

Europlasma

Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce que sa filiale Les Forges de Tarbes vient de recevoir un nouvel agrément du ministère de la Défense pour exporter vers l'Ukraine des corps creux de gros calibre produits à Tarbes et utilisés dans la fabrication des obus de 155mm.

Groupe Berkem

Au premier semestre 2023, le chiffre d'affaires du Groupe Berkem a reculé pour s'éléver à 27,95 millions d'euros contre 28,20 millions d'euros il y a un an à la même période. Le chiffre d'affaires du pôle Construction & Matériaux s'établit à 12,5 millions d'euros, en recul de 7% par rapport au premier semestre 2022, fortement impacté par le ralentissement de l'usage du bois dans le marché de la construction.

MedinCell

Le tirage de cette dernière tranche d'un prêt total de 40 millions d'euros signé avec la BEI en novembre 2022 était conditionné à l'approbation par la FDA américaine de Uzedy, obtenue le 28 avril 2023. " La Banque européenne d'investissement est un partenaire stratégique qui se tient à nos côtés depuis de nombreuses années ", déclare Jaime Arango, directeur financier de MedinCell. " Notre trésorerie disponible nous permet d'avancer le développement de notre portefeuille et de nos activités de recherche et développement ".

MG International

Au premier semestre 2023, le résultat d'exploitation de MG International ressort en baisse de seulement 2,1 millions d'euros à 4,4 millions d'euros contre 6,5 millions d'euros au premier semestre 2022. Après prise en compte des éléments exceptionnels et de l'impôt sur les sociétés, le résultat net ressort en baisse de 1,9 millions d'euros à 3.9 millions d'euros contre 5,8 millions d'euros au premier semestre 2022. Le chiffre d'affaires du premier semestre s'affiche ainsi à 54,1 millions d'euros en baisse de 10 millions d'euros.

Ober

Le groupe Ober, spécialiste des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur, annonce pour le premier semestre 2023 un chiffre d'affaires consolidé de 19 millions d'euros, en retrait de 6,2 % par rapport à une base de comparaison élevée au premier semestre 2022 qui était en croissance de 21 %. Les ventes ont progressé de façon homogène entre le France et l'Export malgré une conjoncture incertaine dominée par l'attentisme des donneurs d'ordre.

Saint-Gobain

Saint-Gobain a finalisé aujourd’hui la cession de l’activité de palissade, barrière et terrasse de CertainTeed aux Etats-Unis (« Fence, Railing and Decking ») à Oldcastle APG, une société du groupe CRH. L’activité, qui opère deux sites de production à Buffalo (Etat de New York) et Orem (Utah), a généré un chiffre d’affaires d’environ 60 millions d’euros en 2022 et emploie environ 210 personnes. Ces cessions s’inscrivent dans la poursuite de la stratégie d’optimisation du profil du Groupe, en ligne avec les objectifs du plan « Grow & Impact ».

Vergnet

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Vergnet au premier semestre 2023 a pratiquement doublé (+93,90%) pour s'établir à 12,5 millions d'euros contre 6,49 millions d'euros au premier semestre 2022. Il est marqué par le retour de l'activité dans la zone Europe en très forte croissance (+387,31% vs premier semestre 2022). " Le second semestre sera marqué par la poursuite de la progression du chiffre d'affaires en s'appuyant sur le travail de la zone Pacifique qui verra son second semestre progressé et de la zone Amérique et Caraïbes ", explique le groupe concernant ses perspectives 2023.

Visiativ

Visiativ annonce ce jour l'acquisition de la société autrichienne EBM GmbH, distributeur et intégrateur historique des solutions Catia et Solidworks de Dassault Systèmes. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de déploiement de Visiativ à l'international (36% de l'activité hors France en 2022). L'acquisition d'EBM renforce notamment la présence du Groupe dans la région DACH (Allemagne - Autriche - Suisse) un peu plus d'un an après le rapprochement opéré avec la société MB CAD en Allemagne, sur le plus gros marché industriel européen.