Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mardi 19 septembre 2023

(AOF) - AB Science

AB Science a fait le point sur le calendrier du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) concernant l'examen de la demande d'autorisation de mise sur le marché du masitinib dans la sclérose latérale amyotrophique (SLA). Sur la base du calendrier ajusté, la décision de l'EMA est attendue au cours du premier trimestre 2024.

Actia Group

Actia Group a enregistré un résultat net, part du groupe, de 1,4 million d'euros au premier semestre contre une perte de 8,1 millions d'euros, un an auparavant. Cette évolution s'explique " en partie grâce à la cession de la division Power ". La société a dégagé un Ebitda des activités poursuivies en hausse de 3,3 %, à 20,7 millions d'euros (7,2 % du chiffre d'affaires vs 8,1% un an plus tôt). " La saisonnalité des ventes, en particulier dans les SatCom, devrait générer une amélioration significative au deuxième semestre 2023 ", précise Actia.

Adocia

Adocia annonce pour le premier semestre 2023 une perte nette de 9,39 millions d'euros, contre un résultat net positif de 4,25 millions il y a un an. La biotech spécialiste des maladies métaboliques, principalement le diabète et l'obésité, affiche une position de trésorerie de 16 millions d'euros au 31 aout contre 17,4 millions au 31 décembre 2022. Le chiffre d'affaires de 1,6 million d'euros " provient essentiellement des accords de licences et de collaboration signés avec la société Tonghua Dongbao (THDB) ".

ADP

Au titre du mois d'août 2023, le groupe aéroportuaire ADP a enregistré une hausse du trafic groupe de 13,6% à 34,0 millions de passagers, soit 98,2 % du trafic de 2019. S'agissant du trafic Paris Aéroport, celui-ci reflète une augmentation de 6,7% sur la période, à 9,8 millions de passagers, soit 93,9 % du trafic de 2019.

Casino

Comme annoncé le 27 juillet 2023, le Groupe Casino a poursuivi les négociations avec le groupe ad hoc des porteurs des obligations émises par Quatrim représentant une majorité des porteurs d'obligations (lGroupe Ad Hoc) en vue de convenir du traitement des obligations Quatrim dans le cadre de l'accord de principe conclu le 27 juillet 2023 par Casino avec EP Global Commerce a.s., Fimalac, Attestor (le Consortium) et certains créanciers titulaires de sûretés. Dans ce contexte, le Groupe, le Consortium et le Groupe Ad Hoc sont parvenus à un accord de principe.

Eiffage

Eiffage, à travers Herbosch-Kiere filiale d'Eiffage Benelux, a signé en groupement (50/50) avec Enshore Subsea (entreprise britannique spécialisée dans le domaine de l'ingénierie sous- marine), un contrat EPCI pour la conception, la fabrication et l'installation de câbles électriques sous-marins à Dakar, au Sénégal, attribué par MCA-Sénégal II. Le montant global s'élève 192 millions d'euros.

Implanet

La société de technologies médicales spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique indiquera ses résultats du premier semestre.

Latecoere

La société spécialisée dans la sous-traitance d'équipements aéronautiques présentera ses résultats du premier semestre.

Streamwide

Streamwide a enregistré une progression de 15% de son bénéfice net au premier semestre à 1,2 million d'euros. Le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques a également généré un Ebitda en hausse de 21% à 4,58 millions d'euros. Il explique cette hausse par l'augmentation des revenus semestriels, combinée à une maîtrise des coûts, notamment salariaux. Le chiffre d'affaires a progressé de 3% à 8,4 millions d'euros.

Spineway

La medtech spécialiste des gammes d'implants et d'instruments chirurgicaux communiquera ses résultats du premier semestre.

Thales

Thales et Hitachi ont annoncé avoir progressé de manière significative vers la finalisation de la cession de l'activité Ground Transportation Systems (GTS) du premier. Les deux groupes ont obtenu la plupart des autorisations réglementaires nécessaires à la réalisation de la transaction. Au cours des derniers mois, les parties ont eu des discussions constructives avec la direction générale de la concurrence de la Commission européenne au sujet de cette opération. À l'issue de ces discussions, Hitachi Rail a de nouveau déposé sa proposition de notification à la Commission européenne.

Vinci

Le trafic de Vinci Autoroutes a enregistré une contraction de 1,4% au mois d'août, dont un recul de 1,4% pour les véhicules légers et une baisse de 1,8% pour les poids lourds. " Celle-ci s'explique notamment par des effets météorologiques globalement défavorables aux véhicules légers (épisodes de forte canicule) ", précise le groupe de BTP et de concessions. En cumul sur les huit premiers mois de l'année, le trafic tous véhicules confondus reste en progression (+1,2%) " en dépit de prix de carburants élevés et d'effets calendaires négatifs pour les poids lourds ".

Visiativ

Le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI dévoilera ses résultats du premier semestre.