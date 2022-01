Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mardi 18 janvier 2022

(AOF) - ADP

Le trafic total du groupe ADP a progressé de 37,2 % en 2021, avec 160 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Cela représente 45,6 % du niveau du trafic groupe de l'année 2019 (pré-crise). Pour Paris Aéroport seul, le trafic a rebondi de 26,8 % l'an dernier, avec 41,9 millions de passagers accueillis, soit 38,8 % du trafic de Paris Aéroport en 2019.

Arkema

Pour accompagner la forte croissance de ses clients, en particulier dans les marchés du sport et des biens de consommation, Arkema va augmenter d'environ 25 % sa capacité de production mondiale d'élastomères Pebax en investissant sur le site de Serquigny en France. Cette nouvelle capacité produira un ensemble de grades hautement spécialisés pour répondre à la demande croissante dans de nombreuses applications exigeantes grâce à la légèreté, la souplesse et l'excellent retour énergétique de ces matériaux.

Atari

Au premier semestre 2020/2021 clos fin septembre, Atari a accusé une perte nette de 3,5 millions d'euros, contre une perte de 1,4 million au premier semestre 2020. La perte opérationnelle courante s'est établie à 2,8 millions à comparer à une perte de 1,2 million un an plus tôt. La marge brute s'établit à 56 % contre 81 % pour la même période de l'exercice précédent. Elle reflète la part croissante des ventes d'Atari VCS, dont le taux de marge est inférieur aux autres activités jeux et licences du groupe. Le chiffre d'affaires a reculé de 23,8% à 6 millions ( -20,3% à taux de change constant).

Bic

Bic a signé un accord relatif à l'acquisition de 100% de Inkbox, une des principales marques en ligne de tatouages semi-permanents, basée à Toronto (Canada). La transaction est structurée sur la base d'un paiement initial de 65 millions de dollars US (57 millions d'euros) et d'un paiement différé dont le montant sera déterminé sur la base de la croissance future de chiffre d'affaires et de rentabilité de Inkbox. La finalisation de cet accord est prévue avant la fin du premier trimestre 2022.

Catana Group

Catana a levé le voile lundi soir sur son activité du premier trimestre 2021-2022. Entre septembre et novembre 2021, le spécialiste des navires de plaisance a réalisé un chiffre d'affaires de 29,7 millions d'euros, soit un bond de 64,4 % sur un an. Le groupe dit bénéficier depuis plusieurs mois du succès de sa gamme BALI dans le marché des multicoques, de gammes essentiellement composées de nouveautés, mais également d'un climat de reprise économique mondiale soutenue.

CGG

CGG a signé une promesse de vente avec Pramena Investment & Anacap Financial Partners pour la cession, dans le cadre d'une opération " Sale et lease back " de Galileo, son siège social situé à Massy. La clôture de cette transaction est attendue au deuxième trimestre 2022. Yuri Baidoukov, directeur financier de CGG, a déclaré : " Nous sommes ravis d'annoncer cet accord. Cette transaction souligne les efforts continus de CGG pour réduire sa base de coûts et renforcer son bilan. "

GTT

GTT a reçu, fin 2021, deux commandes portant chacune sur la conception des cuves d'un nouveau méthanier. Un premier méthanier sera construit par le chantier naval coréen Hyundai Samho Heavy Industries. Cette commande porte sur un navire qui offrira une capacité totale de cargaison de 174 000 m3 et intégrera le système de confinement à membranes Mark III Flex, développé par GTT. Sa livraison est prévue au dernier trimestre 2024.

Kaufman & Broad

Suite au rejet par la Cour administrative d'appel de Paris, le 18 novembre 2021, de la requête en annulation à l'encontre du permis de construire du projet de réaménagement du quartier de la gare d'Austerlitz obtenu le 14 décembre 2020, Kaufman & Broad.SA a été informée qu'un pourvoi en cassation a été formé devant le Conseil d'Etat contre cette décision de rejet. Kaufman & Broad SA tiendra le marché informé du résultat de ce pourvoi.

McPhy

McPhy a signé un contrat avec Eiffage Énergie Systèmes – Clemessy (mandataire), filiale du Groupe Eiffage, pour équiper un site de production et de distribution d’hydrogène situé à Danjoutin, au sud de Belfort, exploité par Hynamics (filiale hydrogène du groupe EDF). Equipé d’un électrolyseur et d’une station, le site aura vocation dans un 1er temps à permettre l’avitaillement en hydrogène bas-carbone d’une flotte de 7 bus opérée par la RTTB (Régie des Transports du Territoire de Belfort) pour le compte du SMTC (Syndicat Mixte des Transports en Commun) sur le réseau de transport urbain Optymo.

Median Technologies

Au 31 décembre 2021, le chiffre d'affaires de Median Technologies est de 20,5 millions d'euros, en hausse de 52%. La société qui délivre des services à l'industrie biopharmaceutique mondiale pour l'analyse et la gestion des images dans les essais cliniques en oncologie a enregistré un chiffre d'affaires de 5,1 millions au quatrième trimestre 2021, en augmentation de 24,4%. Le chiffre d'affaires de la société est généré entièrement par l'activité commerciale de la division iCRO 'imaging Contract Research Organization).

SMCP

Suite à l'évolution de la composition du Conseil d'administration de SMCP S.A. décidée par l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 14 janvier 2022, le Conseil d'administration a désigné Christophe Cuvillier (administrateur indépendant) en tant que Président du Conseil d'administration.

Société Générale

Société Générale, après avoir reçu toutes les autorisations nécessaires des autorités de supervision, a lancé, le 20 décembre 2021, un programme de rachat de 5 534 365 actions ordinaires de la banque afin de couvrir les engagements d’octroi d’actions gratuites Société Générale au profit de ses salariés et des dirigeants mandataires sociaux du groupe. Ce rachat s’est achevé le 14 janvier 2022 au soir?

Sodexo

Sodexo cherche à céder une participation minoritaire d'environ 30% de son activité avantages et récompenses. Le groupe devrait débuter une procédure d'enchères cette semaine, révèle Reuters. Le fonds de capital-investissement Bain Capital serait sur les rangs comme sans doute d'autres sociétés de capital-investissement, croit savoir l'agence de presse. Sodexo est à la recherche d'investisseurs qui pourraient aider à financer le redressement du groupe affecté par la crise sanitaire. Reuters rappelle que l'activité avantages et récompenses a été le moteur de la reprise de la société.

Vinci

Les aéroports du réseau Vinci Airports ont accueilli près de 32 millions de passagers au quatrième trimestre 2021, un chiffre en baisse de 46% par rapport à la même période de 2019. Cela représente toutefois plus du double du trafic enregistré lors du quatrième trimestre 2020. Sur l'ensemble de l'année 2021, ce sont quelques 86 millions de passagers accueillis, soit un trafic en recul de 66% par rapport à 2019, et en hausse de 12% par rapport à l'année 2020.