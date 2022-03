Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mardi 15 mars 2022

(AOF) - Accor

En 2022, Accor prévoit d'ouvrir plus de 300 nouveaux hôtels et "resorts" en 2022. Le groupe hôtelier indique disposer d'un solide pipeline de développement, "idéalement positionné pour répondre à la croissance et à la reprise du secteur du voyage". Par ailleurs, les segments luxe et haut de gamme représentant désormais près de 40 % des ouvertures prévues, et les fondamentaux de l'industrie du voyage étant en constante amélioration, le groupe s'attend à une forte croissance des redevances au cours des prochaines années.

Assystem

Le groupe d'ingénierie publiera ses résultats annuels.

Immobilière Dassault

Immobilière Dassault a dévoilé une performance 2021 en nette amélioration lui permettant d'augmenter de 30% son dividende. Le cash-flow courant du groupe immobilier affiche une croissance de 45% à 15,7 millions d'euros. Déjà publiés, les revenus locatifs se sont élevés à 25,2 millions d'euros, en hausse de 25,4% (+30,6% à immeubles constants). Au 31 décembre 2021, le taux d'occupation du patrimoine s'élève à 89% contre 91% au 31 décembre 2020, toujours en raison de la vacance locative volontairement maintenue sur les actifs en restructuration.

Neoen

Neoen a levé le voile lundi soir sur ses résultats annuels. En 2021, le producteur d'énergie renouvelable a enregistré un Ebitda en progression de 11% à 300,4 millions d'euros, un résultat opérationnel en augmentation de 20% à 171,2 millions d'euros et un bénéfice net (part du groupe) de 41 millions d'euros (multiplié par 11 par rapport à 2020). De son côté, le chiffre d'affaires a augmenté de 12% à 333,6 millions d'euros.

Quantum Genomics

Quantum Genomics a annoncé que Stéphane Cohen, pharmacien et diplômé de l'ESSEC, rejoint l'équipe en tant que Directeur des opérations globales. L'entreprise biopharmaceutique précise qu'il sera en charge de la relation avec les laboratoires partenaires internationaux actuels et à venir, de la mise en œuvre de la stratégie opérationnelle dans les règles de la bonne gouvernance, et de la préparation de la mise sur le marché du firibastat.

Riber

La société EPIR Inc., basée à Bolingbrook, dans l'Illinois aux Etats-Unis, vient de conclure l'acquisition d'une nouvelle machine de recherche MBE 32P MCT de Riber afin de renforcer son parc de systèmes et soutenir la fourniture de matériaux de pointe à ses clients. EPIR Inc., filiale en propriété exclusive de Sivananthan Laboratories Inc., est une société de haute technologie en fort croissance, qui développe des semi-conducteurs de pointe HgCdTe (Tellurure de mercure-cadmium - MCT) pour des dispositifs de détection et d'imagerie infrarouges.

Saint-Gobain

Saint-Gobain a annoncé une augmentation de capital de 6,5 millions d'actions réservée aux salariés adhérents du Plan d’Epargne du Groupe. Le Conseil d’administration du 25 novembre 2021 a fixé le montant de la décote à 20% du prix de référence correspondant à la moyenne des premiers cours cotés de l’action Saint-Gobain aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision. La période de souscription court du 14 mars 2022 au 28 mars 2022 inclus, et le prix de souscription (correspondant à 80% du prix de référence, soit 56,4835 euros) s'élève à 45,19 euros.

Sanofi

Sanofi et Blackstone ont établi une collaboration stratégique de mutualisation des risques aux termes de laquelle les fonds gérés par Blackstone Life Sciences (BXLS) vont investir jusqu'à 300 millions d'euros dans le but d'intensifier l'exécution du programme global d'études pivots et de développement clinique d'une solution pour injection sous-cutanée de l'anticorps anti-CD38 Sarclisa et de son dispositif d'administration pour le traitement du myélome multiple (MM).

Thales

Thales signe un contrat avec le groupe de gestion aéroportuaire SEA (Società per azioni Esercizi Aeroportuali) afin de fournir une plateforme numérique innovante qui soutiendra le groupe dans l'optimisation de sa performance opérationnelle.