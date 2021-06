Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mardi 15 juin 2021

(AOF) - ADOCIA

Adocia tiendra une présentation orale sur le traitement bi-hormonal M1Pram (ADO09) lors de la 81ème édition des sessions scientifiques de l'American Diabetes Association (ADA) qui se déroulera du 25 au 29 juin 2021 sous forme d'événement virtuel. Les premiers résultats clés obtenus dans le cadre de cette étude ont été publiés via un communiqué de presse en date du 15 septembre 2020. Lors de cette présentation orale, Gregory Meiffren, Directeur du Développement Clinique d'Adocia présentera l'étude et les résultats obtenus.

ADP

Le groupe aéroportuaire publiera son trafic du mois de mai.

GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies et Swift Fuel GmbH organisent ce mardi le premier vol international alimenté par un carburant renouvelable à plus de 97%. Un avion VAN RV-8 partira de Sarrebruck, en Allemagne, et atterrira à l'aéroport de Reims en Champagne (Prunay) dans l'après-midi au cours d'une cérémonie. Composée à plus de 97% de biocarburant, l'essence d'aviation utilisée pour ce vol constitue une alternative écologique au carburant 100LL, habituellement commercialisé pour les avions à moteur à pistons.

MANUTAN

Le spécialiste de la distribution multicanale d'équipements et consommables pour les entreprises et les collectivités publiera ses résultats semestriels.

MAUNA KEA TECHNOLOGIES

Mauna Kea Technologies a dévoilé la plateforme Cellvizio de nouvelle génération, qui a déjà reçu l'autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) américaine et le marquage CE. Enrichie de nouvelles fonctionnalités, la plateforme d'endomicroscopie confocale laser (CLE) Cellvizio de nouvelle génération, développée avec l'architecture système propriétaire de la société, permet une visualisation cellulaire et moléculaire dans pratiquement n'importe quelle partie du corps humain.

MEDINCELL

MedinCell et les membres du consortium, IRD, IRSS et CIRDES, ont conçu et testé avec succès puis confirmé avec Unitaid la sélection de la formulation candidate. Les activités précliniques réglementaires débutent avec pour objectif un premier essai clinique en 2023. MedinCell et les membres du consortium ont réalisé une preuve de concept in vivo sur des bovins qui a montré l'efficacité anti-moustique sur 3 mois d'une formulation injectable à action prolongée d'ivermectine basée sur BEPO, la technologie propriétaire de MedinCell.

SAFRAN

GE Aviation et Safran ont lancé un programme de développement technologique audacieux visant une réduction de plus de 20 % de la consommation de carburant et des émissions de CO2 par rapport aux moteurs actuels. Le programme CFM RISE, sous le label Innovation révolutionnaire pour des moteurs durables (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines) démontrera et développera toute une gamme de nouvelles technologies révolutionnaires, destinées aux futurs moteurs dont l'entrée en service est prévue pour le milieu des années 2030.

SUEZ

Suez, dont une grande partie des activités va être rachetée par Veolia, a acquis le français Aria Technologies, spécialisé dans la modélisation numérique de la qualité de l'air et du changement climatique. Cette opération permet au groupe français d'enrichir sa plateforme de solutions de monitoring et de traitement des polluants atmosphériques, des odeurs et des gaz à effet de serre, répondant ainsi aux demandes croissantes de l'ensemble de ses clients (collectivités, institutions, industriels) en matière de santé et d'urgence climatique.

VIVENDI

Le fonds d'investissement Third Point, dirigé par le milliardaire américain Daniel Loed, détiendrait une part "significative" du capital de Vivendi, et investit dans le groupe de Vincent Bolloré "depuis quelques temps", affirme Reuters, citant une source proche du dossier. Le géant français des médias a affirmé quant à lui à l'agence de presse ne disposer d' "aucune information à ce sujet" lui permettant de "confirmer cette rumeur".