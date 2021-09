Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mardi 14 septembre 2021

(AOF) - AB Science

Les résultats de l'étude AB12003 d'AB Science sur le masitinib dans le cancer de la prostate métastatique hormono-résistant, ont été présentés lors du congrès annuel 2021 de l'American Urological Association (AUA). Le masitinib est positionné en association avec le docetaxel comme traitement en première ligne du cancer de la prostate métastatique hormono-résistant (mCRPC) éligible à la chimiothérapie.

Air Liquide

Air Liquide a réalisé avec succès une émission obligataire de 500 millions d'euros dédiée au refinancement de son échéance obligataire de septembre 2021 et au financement de manière durable de sa croissance à long terme, et ce dans des conditions très compétitives. Cette opération, significativement sursouscrite par les investisseurs, a été réalisée dans le cadre du programme EMTN du Groupe. Elle permet d'émettre 500 millions d'euros d'obligations, à un coût global pour Air Liquide de 0,390% sur une durée de 12 ans.

AXA

Dans le cadre de l'augmentation de capital réservée aux salariés du Groupe AXA (Shareplan 2021) et afin d'en éliminer l'effet dilutif, AXA a conclu ce jour une convention de rachat d'actions avec un prestataire de services d'investissement aux termes de laquelle AXA s'engage à racheter ses propres actions pour un montant maximum de 319,4 millions d'euros, conformément aux termes de son programme de rachat d'actions, en vue de les annuler.

Esker

La société spécialisée dans l'automatisation des processus documentaires et dans la dématérialisation des documents de gestion publiera (après Bourse) ses résultats semestriels.

Groupe Crit

L'entreprise de travail temporaire publiera (après Bourse) ses résultats semestriels.

Ipsos

L'institut de sondages Ipsos a annoncé la nomination de Lorenzo Larini en tant que Directeur Général d'Ipsos en Amérique du Nord, succédant à Pierre Le Manh, qui a décidé de poursuivre d'autres opportunités professionnelles. Lorenzo dispose d'un parcours de plus de vingt ans dans le secteur de l'information sur la technologie. Il a occupé des fonctions au plus haut niveau de direction chez Gartner avant de rejoindre Ipsos. Il a notamment dirigé l'activité de Conseil en Amérique du Nord et a été Vice-Président des " Programmes Exécutifs " au niveau global.

Latécoère

Latécoère a publié une perte au premier semestre 2021 de 56,6 millions d'euros. L'an passé à la même époque, l'équipementier aéronautique avait réalisé une perte de 89,8 millions d'euros qui comprenait notamment une dépréciation d'actif de la division Aerostructures de -28,2 millions d'euros. Le résultat financier net s'est élevé à -15,6 millions d'euros (vs -12,3 millions) et l'EBITDA courant à -23 millions d'euros, après -14,1 millions, soit une marge de -12,7% en recul de 6,6 points sur un an.

Linedata

Linedata a enregistré au premier semestre un résultat net en progression de 44,6% à 11 millions d'euros. L'Ebitda de l'éditeur de solutions globales et prestataire de services d'outsourcing pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit s'établit à 22,6 millions d'euros, en augmentation de 23,1%. En un an, la marge d'Ebitda est passé de 23,4% à 29,8%. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 75,9 millions d'euros, en baisse de 3,3% en données publiées, mais en hausse de 0,7% à taux de change constants.

Roctool

Roctool a enregistré au premier semestre une perte nette de 1,2 million d'euros contre une perte de 1,6 million d'euros, un an auparavant. L'Ebit a suivi le même chemin, passant de -1,58 million d'euros à -1,1 million d'euros. Le chiffre d'affaires du spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites s'atteste à 2,9 millions d'euros, soit une hausse de 13 %. Il a en particulier bénéficié d'une accélération sur le marché de la beauté.

Saint-Gobain/Eiffage

Dans le cadre de la rénovation d'un immeuble de bureaux, situé dans le treizième arrondissement de Paris, Goyer (filiale d'Eiffage leader de la façade en aluminium et verre), Saint-Gobain et Ares ont signé un accord pour le démontage et la valorisation des façades existantes. Goyer a été choisi par Batipart, le maître d'oeuvre dans cette rénovation, pour la rénovation des façades du projet avec des éléments vitrés plus performants. Saint-Gobain Glass est quant à lui engagé pour le recyclage effectif du verre en fin de vie en boucle fermée pour refaire du verre plat.

Séché Environnement

A l'occasion de la publication de résultats semestriels en nette progression, Séché Environnement a relevé ses objectifs 2021. Ainsi, le spécialiste de la valorisation et du traitement des déchets vise désormais un chiffre d'affaires contributif proche de 750 millions d'euros (soit l'objectif minimum fixé pour 2022), un excédent brut d'exploitation (EBE) compris entre 21% et 22% du chiffre d'affaires contributif (contre « viser un EBE à 21% » auparavant) et un levier financier amélioré de l'ordre de 2,7x (contre « de l'ordre de 2,9x fin 2021 » précédemment).

Sodexo

Sodexo, à travers sa filiale Sodexo Pass France, a acquis une participation majoritaire dans la start-up française Wedoogift, pour offrir une expérience cadeau digitale complète et unique aux entreprises, aux Comités Sociaux et Économiques (CSE), aux collectivités et aux salariés. Le groupe de restauration collective a pour ambition de renforcer sa position sur le marché des avantages aux salariés et de poursuivre sa transformation vers le tout digital.

Valneva

Valneva a finalisé le recrutement de personnes âgées pour la première cohorte de son essai de phase 3, VLA2001-304, pour son candidat vaccin inactivé contre la Covid-19, VLA2001. 300 volontaires âgés de 56 ans et plus ont été recrutés en Nouvelle Zélande dans l'essai VLA2001-304 avec pour objectif de générer des données de sécurité et d'immunogénicité supplémentaires pour cette tranche d'âge. Le nombre de participants recrutés dans cette cohorte a été augmenté de 150 à 300 en consultation avec l'agence européenne du médicament (EMA).

Vivendi

Vivendi a publié aujourd'hui le prospectus d'introduction en bourse d'Universal Music Group (UMG), pour laquelle le groupe entend toujours redistribuer jusqu'à 60% du capital à ses actionnaires. La Stichting Autoriteit Financiële Markten, l'autorité néerlandaise des marchés, a approuvé le document. La fixation du prix d'introduction sera connu le 20 septembre prochain, pour un début de cotation à Amsterdam le 21.