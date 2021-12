Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mardi 14 décembre 2021 information fournie par AOF • 14/12/2021 à 09:07



(AOF) - Air Liquide et Iveco, la marque de véhicules utilitaires de CNH Industrial, ont signé un protocole d'accord pour développer la mobilité hydrogène en Europe. Ce partenariat contribuera à développer la mobilité propre en s'appuyant sur les compétences complémentaires des deux entreprises. Air Liquide apportera notamment son expertise de l'hydrogène sur toute la chaîne de valeur, de la production à la distribution en passant par le stockage, et Iveco son expérience en tant que fournisseur de solutions avancées de transport durable.



Cegedim

cegedim.cloud a été choisi par Paris La Défense pour la prestation de services d'infrastructure IT et de serveurs virtuels. Paris La Défense s'appuie sur l'expertise de cegedim.cloud en hébergement-infogérance de plateformes critiques afin de poursuivre son développement technologique et atteindre ses ambitions internationales.



Erytech Pharma a conclu un engagement définitif avec Armistice, investisseur qualifié et spécialisé dans le domaine de la santé, pour la souscription de 769 608 actions assorties de bons de souscription d'actions (ABSA) de la société. Chaque ABSA est composée de quatre actions ordinaires sous la forme d'American Depositary Shares (ADS) et trois bons de souscription d'action ("BSA). Caque BSA permet de souscrire à une action ordinaire, dans le cadre d'une registered offering réservée à des catégories de bénéficiaires précis.



EssilorLuxottica

Dans la mesure où EssilorLuxottica détient plus de 95% de GrandVision, les deux groupes ont annoncé que le retrait de la cote de ce dernier aurait lieu le 10 janvier prochain. En conséquence, la dernière séance de négociation des actions GrandVision sur Euronext Amsterdam sera le 7 janvier prochain.



Eurazeo a annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Beekman 1802, marque américaine de beauté clean en forte croissance. La société d'investissement investit un montant de 62 millions de dollars (sur un total de 92 millions de dollars) aux côtés de Cohesive Capital Partners et du Family Office Cherng Family Trust. Fondée en 2009 par le Dr Brent Ridge et Josh Kilmer-Purcell à Sharon Springs (New York), Beekman est devenue une marque multicanale offrant une large gamme de produits de beauté et bien-être.



Eurobio Scientific a annoncé le marquage CE de son test propriétaire EBX 047, Eurobioplex SARS-CoV-2 Fast-SVD – Screening and Variants Detection, développé́ spécifiquement pour le dépistage de routine du Covid-19 et l'identification des variants actuels, dont Omicron. Cette autorisation de commercialisation est obtenue moins de 15 jours après le lancement d'une première version de ce test au format RUO (" Research Use Only "), le 30 novembre dernier.



genOway a annoncé avoir accordé une licence CRISPR/Cas9 au principal financeur de la recherche anglaise, opérant dans l'ensemble du Royaume-Uni. Cette structure a pour mission de coordonner et financer la recherche biomédicale britannique. Cet accord de licence permettra à cette institution de distribuer aux laboratoires académiques et de vendre aux entreprises pharmaceutiques des modèles de recherche développés à partir de la technologie CRISPR/Cas9 ainsi que des services précliniques utilisant ces modèles.



GenSight Biologics

GenSight Biologics a annoncé des résultats d'efficacité et de tolérance à 2 ans post-injection de Lumevoq dans l'essai clinique de phase 3. Les résultats montrent le maintien de l'efficacité et de la tolérance d'une injection intravitréenne bilatérale de la thérapie génique, et notamment une meilleure efficacité par rapport à une injection unilatérale. Ces analyses confirment les résultats à 18 mois après administration du traitement, rapportés en juin 2021.



Global Bioenergies

Global Bioenergies a réalisé son augmentation de capital d'un montant total de 14,5 millions d'euros avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des investisseurs institutionnels pour 13,5 millions et des particuliers via la plateforme PrimaryBid pour un million.



Guerbet

Guerbet et Bracco Imaging, un leader mondial innovant fournissant des produits et des solutions pour un portefeuille complet de modalités d'imagerie diagnostique de précision, ont annoncé aujourd'hui avoir signé une collaboration mondiale pour Gadopiclenol, un produit de contraste d'imagerie par résonance magnétique (IRM) de nouvelle génération. Cette collaboration mondiale permettra à Guerbet et à Bracco Imaging de commercialiser le produit indépendamment sous des marques distinctes.



Latécoère a annoncé lundi soir avoir conclu avec American Industrial Acquisition Corporation un accord définitif portant sur l'acquisition de Malaga Aerospace, Defense & Electronics Systems (MADES). Le montant de l'opération n'a pas été communiqué. Cette acquisition est la troisième opération de croissance externe depuis l'augmentation de capital réalisée au mois d'août.



L'équipementier automobile publiera (après Bourse) ses résultats annuels.



Saint-Gobain

Saint-Gobain a signé des accords en vue de la cession à Wolseley UK de trois de ses quatre dernières enseignes de distribution spécialisées en plomberie, chauffage et sanitaire au Royaume-Uni : Neville Lumb, DHS et Bassetts. La finalisation de ces transactions est prévue début 2022.



Ubisoft a annoncé le départ de Virginie Haas, qui était depuis 16 mois Chief Studios Operating Officer du groupe, après avoir siégé trois ans à son conseil d'administration en tant qu'administratrice indépendante, pour se consacrer à d'autres activités. Le groupe est en bonne voie pour nommer la personne qui lui succèdera. L'équipe senior dont elle avait la charge assurera l'intérim et veillera à la continuité et la bonne exécution des projets en cours.