Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mardi 13 juillet 2021

(AOF) -

CAPGEMINI

Capgemini ne commandera plus que des voitures et utilitaires hybrides et électriques pour sa flotte de 12 000 véhicules, arrêtant avec effet immédiat la commande de nouveaux véhicules purement diesel ou essence, dans le cadre de sa transition vers une flotte entièrement électrique d'ici 2030. Cette initiative soutient son ambition d'atteindre la neutralité carbone pour ses opérations au plus tard en 2025 et d'aboutir à zéro émission nette d'ici 2030.

COLAS

Le groupement SOMO Findel Airport Consortium, composé de Colas1(mandataire), Felix Giorgetti SàRL, C. Karp-Kneip Constructions SA, et JDC Airports SA, vient de démarrer les travaux de réfection de la piste de l'aéroport de Luxembourg. Ce projet représente pour le client, lux-Airport, un investissement total de 150 millions d'euros. Le projet porte sur la réhabilitation complète de l'unique piste de l'aéroport, équipement essentiel à l'activité économique du pays.

EKINOPS

Ekinops a réalisé lundi soir son point d'activité au titre du deuxième trimestre de son exercice 2021 (avril à juin). Sur la période, le fournisseur de solutions de télécommunications a publié un chiffre d'affaires consolidé de 27,6 millions d'euros, en progression de 12% sur un an. A taux de change constants, la croissance trimestrielle s'établit à 14%. Le groupe enregistre ainsi un second trimestre consécutif de croissance à deux chiffres, réalisant à cette occasion le chiffre d'affaires trimestriel le plus élevé de son histoire.

ESKER

La société spécialisée dans l'automatisation des processus documentaires et dans la dématérialisation des documents de gestion publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier semestre.

EURAZEO

Altaïr, société dont l'actionnaire de référence est Eurazeo, est entrée en négociations exclusives avec Philippe Allio pour acquérir le groupe Briochin dont il est l'actionnaire et dirigeant. Altaïr est le leader français des produits d'entretien en distribution spécialisée avec notamment les marques Starwax et Starwax the Fabulous. Briochin est le leader des produits d'entretien authentiques en distribution alimentaire. Les deux sociétés partagent des valeurs communes de qualité, de tradition artisanale, et d'engagement en matière de développement durable.

GTT

GTT a reçu une commande de la part de son partenaire le chantier naval coréen Samsung Heavy Industries (SHI) pour la conception des cuves de trois nouveaux méthaniers pour le compte d'un armateur qui souhaite rester confidentiel à ce stade. GTT réalisera le design des cuves de ces navires qui offriront une capacité totale de cargaison de 180 000 m3 et intégreront le système de confinement à membranes Mark III Flex, développé par GTT. Les livraisons des navires sont prévues entre le second trimestre 2023 et le premier trimestre 2024.

HRS

HRS, concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène, a annoncé lundi soir la nomination d'Adamo Screnci, en qualité de directeur général délégué, qu'il rejoindra le 1er septembre prochain. Cumulant une expérience de plus de 30 ans au sein de grands groupes internationaux et start-up, il a notamment œuvré au développement de nouveaux marchés, à la signature d'alliances d'envergure mondiale, la création d'acteurs clés, en conjuguant expansion commerciale et rationnel économique. Il présente plus de 15 ans d'expertise dans le développement de l'hydrogène.

LVMH

Quand le Champagne rencontre l'Aperol sur Internet. Moët Hennessy (LVMH) et l'italien Campari ont annoncé leur intention de s'associer pour investir dans le commerce en ligne de vins et spiritueux et constituer un nouvel acteur européen du secteur. Le groupe italien va transférer les parts qu'il détient dans la société de commerce en ligne de vins et spiritueux Tannico dans une nouvelle coentreprise. Aux termes de l'accord, Campari cédera la moitié des parts de la coentreprise à Moët Hennessy pour un montant de 25,6 millions d'euros en numéraire.

NEXANS

Nexans a annoncé l'arrivée d'un nouveau membre au sein de son comité exécutif. A compter du 30 août, Elyette Roux est nommée vice-présidente Corporate en charge des Ventes, du Marketing et de la Communication. Elle sera responsable de cette nouvelle fonction au sein du comité exécutif de Nexans. Avant de rejoindre Nexans, elle était directrice experience Client CX - South Europe / France responsable de l'Accélération Digitale chez Cisco.

NICOX

Deux experts de renommée internationale dans le glaucome, basés aux Etats-Unis, le Dr. Robert N. Weinreb, Professeur Emérite et titulaire de la Chaire d'ophtalmologie et Directeur du Shiley Eye Institute, Université de Californie San Diego, et le Dr. Sanjay G. Asrani, Professeur d'ophtalmologie à l'Université de Duke, ont été nommés au comité consultatif clinique sur le glaucome de Nicox.

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain a signé des accords en vue de la cession de Graham, son activité de distribution spécialisée en plomberie, sanitaire et chauffage au Royaume-Uni. Avec environ 130 points de vente et 840 employés, elle a généré un chiffre d'affaires d'environ 260 millions d'euros en 2020. La majorité des points de vente,ainsi que la marque Graham et le nom du site internet sont cédés à UK Plumbing Supplies et un nombre plus restreint de points de vente sont cédés à Wolseley.

TFF

TFF a levé le voile lundi soir sur ses résultats au titre de l'exercice 2020-2021. Le spécialiste de l'élevage des Vins et du Whisky a dégagé un résultat net (part du groupe) de 20,04 millions d'euros (-24,8% par rapport à l'exercice précédent) et un Ebitda de 47,9 millions d'euros (-10,3% sur un an). De son côté, le chiffre d'affaires a reculé de 6,7% à 260,88 millions d'euros. Le groupe évoque « une bonne résistance des performances opérationnelles » dans un contexte inédit.