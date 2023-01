Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris- Mardi 10 janvier 2023

(AOF) - CGG

Le chiffre d'affaires des activités du Groupe CGG au quatrième trimestre 2022 devrait s'établir autour de 321 millions de dollars, en hausse séquentielle de 48% et en hausse de 8% proforma sur un an, soutenu notamment par des après-ventes élevées dans le Golfe du Mexique et en Scandinavie et par des livraisons plus importantes d'équipements en décembre. Le chiffre d'affaires des activités du groupe sur l'année 2022 devrait s'établir autour de 931 millions de dollars en hausse de 3% proforma sur un an.

Exail Technologies

Fort de 2 nouvelles commandes, Exail Technologies renforce son carnet de commandes, qui était de l'ordre de 600 millions d'euros à fin septembre 2022. Le groupe a réalisé une première vente conjointe contenant des drones sous-marins et des solutions de positionnement, illustrant ainsi concrètement la complémentarité des gammes de produits ex-iXblue et ex-ECA, réunis au sein de Exail. Cette commande contient 5 drones sous-marins téléopérés R7 accompagnés de 5 systèmes de positionnement acoustique GAPS M7 qui seront livrés en 2023 à une marine européenne.

Getlink SE

En décembre 2022, Le Shuttle Freight a transporté 107 090 camions. Au cours de l'année 2022, le Shuttle Freight a transporté près de 1,45 million de camions, une hausse de 6% par rapport à l'année dernière. Le Shuttle a transporté près de 195 000 véhicules de tourisme en décembre 2022. Avec plus de 2,12 millions de véhicules de tourisme transportés en 2022, le trafic des Navettes Le Shuttle a plus que doublé par rapport à 2021. La publication du chiffre d'affaires consolidé du Groupe et des trafics annuels se fera le jeudi 26 janvier 2023 avant Bourse.

Manutan

Au premier trimestre de l'exercice 2022/2023, l'activité du Groupe Manutan est en croissance de 4% à 234,5 millions d'euros. Cette croissance inclut un effet de change et un effet jours négatifs, respectivement de -0,4% et -1,4%. Le groupe spécialisé dans la distribution aux entreprises et aux collectivités affiche ainsi une croissance interne de 5,8%. La croissance du groupe au premier trimestre est portée par la division Entreprises (+10,1% de croissance organique), dont toutes les zones sont en progression par rapport à l'exercice dernier.

Miliboo

La société spécialisée dans la conception et la vente de mobilier " tendance " sur Internet dévoilera ses résultats du premier semestre.

Spineguard

Spineguard, entreprise qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical en temps réel (DSG) pour sécuriser et simplifier le placement d'implants osseux, annonce aujourd'hui que son chiffre d'affaires annuel consolidé pour l'exercice clos au 31 décembre 2022 progresse de 27% à taux de change réel (+17% à taux constant) et s'établit à 5,6 millions d'euros contre 4,405 millions d'euros en 2021. En 2022, 5 934 dispositifs équipés de la technologie DSG ont été vendus au total, contre 5 183 en 2021, soit une augmentation de 15%.

Teleperformance

Teleperformance, entreprise mondiale de la gestion externalisée de l'expérience client et citoyen et des solutions digitales associées, annonce avoir reçu la certification Verego SRS (Social Responsibility Standard) à l'échelle du groupe pour la 9ème année consécutive. Les scores obtenus dans chacun des domaines évalués sont les plus élevés de l'industrie. Le système d'évaluation de Verego SRS offre un cadre de référence complet aux entreprises souhaitant mettre en œuvre avec succès leurs initiatives en matière de responsabilité sociale.

Valbiotis

Valbiotis, entreprise de Recherche et Développement à dimension commerciale, engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires, annonce sa feuille de route pour 2023. Une année qui s'annonce riche en avancées stratégiques, avec la fin du développement clinique de TOTUM 63 (prédiabète), l'objectif d'une signature d'un accord de licence et/ou de distribution sur TOTUM 070 (hypercholestérolémie LDL), et la préparation des lancements commerciaux à horizon 2024 pour ces deux substances actives.