Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Lundi 9 mai 2022

(AOF) - Air Liquide

Air Liquide et Lhoist ont signé un protocole d'accord dans le but de décarboner l'usine de production de chaux de Lhoist située à Réty, dans la région des Hauts-de-France, en ayant recours à la technologie innovante et propriétaire de captage du CO2 Cryocap d'Air Liquide. Dans ce cadre, Air Liquide et Lhoist ont soumis une demande conjointe de financement auprès du programme européen de soutien du Fonds pour l'innovation pour les projets à grande échelle. Ce partenariat marque une nouvelle étape dans la création d'un écosystème industriel bas carbone dans la zone élargie de Dunkerque.

Delfingen

Delfingen a généré un chiffre d'affaires de 102,2 millions d'euros, en progression de 1,9%. Les revenus ont progressé de 0,6% en données comparables. A fin mars 2022, le chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants de la mobilité est en légère hausse de 0,3 % (+3,5 % en données publiées). Les ventes du Marché Industriel sont en hausse de 2,7 % à taux de change et périmètre constants (-6,6 % en données publiées) à 14,6 millions d'euros, avec un impact négatif (-13,7 %) du changement de périmètre suite à la cession de l'activité "Sangles et ceintures techniques" en juin 2021.

Europlasma

Le groupe Europlasma, expert des solutions de dépollution, a annoncé les résultats positifs de nouveaux essais en vue de la commercialisation prochaine d'unités de traitement ultime des déchets d'aluminium par torche plasma. Europlasma a réalisé, après optimisation de son procédé de traitement, une nouvelle série de tests en partenariat avec l'Université Hangzhou Dianzi. Il sont permis de traiter des déchets d'aluminium et de récupérer une alumine d'une pureté supérieure à 80%, confirmé par un laboratoire indépendant, contre 70 % précédemment.

Gerard Perrier Industries

L'activité du premier trimestre de l'exercice 2022 du groupe Gérard Perrier Industries, spécialisé dans les automatismes et les équipements électriques destinés à l'industrie, est ressorti en hausse de 21,6 % par rapport à la même période de l'exercice précédent (+5% à périmètre constant), à 65,28 millions d'euros. L'ensemble des pôles ont contribué à cette progression: l'activité Installation/Maintenance a progressé de 10,7%, le pôle qui englobe la Fabrication d'équipements électriques et électroniques et l'activité des spécialistes métiers, de 8,2%, et le pôle Energie de 1,1%.

Ipsos

Ipsos a annoncé ce matin que Glass Lewis, l'un des conseillers en vote les plus influents au monde, soutenait le conseil d'administration du groupe. Glass Lewis recommande aux actionnaires de voter "Contre" la résolution (A). Ipsos rappelle que "dans le cadre de l'assemblée générale et, à la toute dernière minute, une petite minorité d'actionnaires a poussé une résolution pour nommer un candidat inconnu au conseil d'administration, choisi par eux pour des raisons peu claires".

Lacroix Industries

Le fabricant d'équipements électroniques publiera son chiffre d'affaires au premier trimestre (après clôture).

Trigano

Le spécialiste du camping-car publiera ses Résultats au premier semestre.

Ubisoft

Conformément à son engagement de compter une majorité de membres indépendants, le Conseil d’administration d’Ubisoft propose la nomination de Claude France en qualité d’administratrice indépendante, sur la recommandation du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance. Claude France est Directrice générale de Worldline France, Directrice des activités de services digitaux MTS du Groupe Worldline et membre du conseil d’administration d’Ingenico.