Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Lundi 8 novembre 2021

(AOF) - Abeo

Abeo a acquis 100% du capital de la société belge Eurogym, spécialisée dans la distribution d'équipements de gymnastique récréatifs et de compétition.Créée depuis 29 ans, Eurogym a été acquise auprès de son fondateur Lieven Vercruyssen qui accompagnera Abeo le temps nécessaire à l'intégration de la société au sein du groupe. Basée à Haasdonken Belgique, Eurogym emploie une dizaine de personnes et réalise un chiffre d'affaires rentable de l'ordre de 3 millions d'euros (dont environ 70% avec le groupe).

Ateme

Ateme a généré un chiffre d'affaires de 23,2 millions d'euros au troisième trimestre 2021, en hausse de 65 %. A données comparables, la croissance de l'activité du spécialiste de l'infrastructure de diffusion vidéo s'est élevée à 27%. L'objectif publié en début d'année de porter le revenu récurrent mensuel de 1,5 million d'euros en janvier 2021 à 3 millions d'euros en 2024, sous-entend une croissance moyenne de 100 000 euros par trimestre. Fin octobre 2021, le revenu récurrent mensuel s'établit à 1,9 million d'euros, atteignant ainsi d'ores et déjà l'objectif visé fin 2021.

Bouygues

Bouygues a signé une promesse d'achat avec Engie pour le rachat d'Equans. Selon les termes de la transaction, la filiale de services multitechniques du groupe énergétique est valorisé à 6,7 milliards d'euros et 7,1 milliards d'euros dettes incluses. Le multiple de la valeur d'entreprise/ROC 2026 s'établit à 11,4 fois. Le nouvel ensemble aura pour objectif d'atteindre, à moyen terme, une marge opérationnelle courante supérieure à 5%, a indiqué Bouygues.

Carbios

Carbios a nommé Emmanuel Ladent en qualité de directeur général de la société à compter du 1er décembre 2021. Il sera également président de la filiale de Carbios, Carbiolice. Concomitamment, le conseil d'administration a pris acte le 5 novembre 2021 de la démission de Jean-Claude Lumaret de son mandat de directeur général à compter du 30 novembre 2021. Afin d'assurer la transition avec Emmanuel Ladent, Jean-Claude Lumaret demeurera salarié de la société jusqu'à son départ à la retraite le 31 mars 2022.

Delfingen

Delfingen a publié un chiffre d'affaires au troisième trimestre 2021 de 85,8 millions d'euros, en croissance publiée de 27,8% sur un an, mais en repli organique de 5,4%. L’équipementier automobile a notamment enregistré un repli organique de 5,3% pour la partie Automobile (54% de l'activité), pénalisé par les ruptures d'approvisionnement en semi-conducteurs. Celles-ci ont généré le ralentissement voire l'arrêt de nombreuses usines de constructeurs. Sur neuf mois, le chiffre d'affaires affiche une croissance publiée de 84,9% à 279,5 millions d'euros, dont +26,5% en organique.

Delta Plus Group

Le distributeur d'équipements de protection individuelle publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Eiffage

Citelum, filiale d'EDF, et Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Énergie Systèmes, ont remporté en groupement le marché pour l'éclairage public, la signalisation lumineuse et les illuminations de la Ville de Paris, qui sera opéré via la société commune dédiée Cielis, pour une durée de 10 ans. Le montant du marché est de 704 millions d'euros, réparti à 50/50. C'est à ce jour le plus important contrat jamais passé en France dans le domaine de l'éclairage public et de la signalisation lumineuse, assure le groupement dans un communiqué.

Eramet

Eramet a annoncé qu'il allait relancer la construction de son usine de lithium en Argentine. La construction de cette usine, d'une production annuelle de 24 000 tonnes de lithium (LCE1), démarrera au 1er trimestre 2022, pour une entrée en production début 2024. Eramet contrôlera le projet, avec une participation de 50,1%, et assumera la responsabilité de la gestion opérationnelle. Son partenaire Tsingshan financera la construction de l'usine et entrera dans le projet à hauteur de 49,9%. La production sera commercialisée par chacun des deux actionnaires à hauteur de leur quote-part de capital.

Immobilière Dassault

Au troisième trimestre 2021, les revenus locatifs d'Immobilière Dassault ont augmenté de 39,2% à 6,2 millions d'euros. " Cette forte progression résulte notamment de la contribution des nouveaux baux mis en œuvre sur les immeubles 23 et 127 avenue des Champs Elysées (Paris 8ème) et qui compensent largement l'absence de loyers des actifs non-stratégiques cédés au mois de mai 2021 ", a expliqué la foncière.

Recylex

Recylex a publié un chiffre d'affaires au 30 septembre 2021 de 67,4 millions d'euros, en repli de 43%. Une chute qui s'explique par la déconsolidation des entités de l'ancien sous-groupe allemand. A périmètre comparable, la croissance serait donc de 59% sur un an. Le spécialiste du recyclage du plomb a vu son activité principale (89% du chiffre d'affaires) reculer de 30% en données publiées à 59,8 millions d'euros, mais progresser de 68% en données comparables. L'endettement financier net de la société (hors dette de loyer IFRS 16) s'élève à 48,9 millions d'euros.

Rémy Cointreau

Dans le cadre de la poursuite de l'optimisation de sa structure financière, Rémy Cointreau a contracté un prêt d'un montant de 80 millions d'euros auprès du Crédit Agricole – Ile-de-France. Ce prêt porte un taux d'intérêt fixe de 0,60% et offre une maturité de 7 ans, en ligne avec la volonté du groupe d'adosser ses actifs à vieillissement long aux ressources financières adéquates. Rémy Cointreau allonge ainsi la maturité de sa dette et continue de réduire progressivement le coût moyen de son financement.

Tikehau Capital

Tikehau Capital a nommé John Fraser en tant que président de son activité mondiale de Crédits Structurés. Il sera basé à New York. Cette nomination renforce l'engagement de la société envers son activité de CLO et accompagne son expansion sur le marché américain. Depuis le lancement de sa stratégie CLO en 2014, Tikehau Capital bénéficie d'un solide track-record dans le domaine des crédits structurés, avec plus de 2 milliards d'euros d'émissions réalisées à travers cinq CLO en Europe et le lancement de son premier CLO en Amérique du Nord en septembre 2021.

TotalEnergies

Renaud Lions est nommé directeur de la communication financière de TotalEnergies à compter du 1er novembre 2021. Il remplace Ladislas Paszkiewicz appelé à d'autres fonctions au sein de la compagnie. Renaud Lions a démarré sa carrière en 1997 dans la branche Exploration-Production en tant que géologue d'opération. Il a ensuite alterné des postes opérationnels en France, en Libye et au Nigéria avec des postes business, notamment en tant que négociateur affaires nouvelles.

Vilmorin

Le producteur de semences publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.