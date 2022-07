Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Lundi 4 juillet 2022

(AOF) - Arkema

Arkema a finalisé l'acquisition de Permoseal en Afrique du Sud, un leader des solutions adhésives pour le bricolage, l'emballage et la construction. Les marques réputées de Permoseal viendront compléter l'offre de Bostik dans la région et renforcer ses positions sur les marchés dynamiques de l'industrie, de la construction et du bricolage en Afrique du Sud et en Afrique subsaharienne.

Atos

Atos a annoncé la prise de fonctions au 1er juillet de Nathalie Sénéchault en tant que directrice financière du groupe. Nathalie Sénéchault a rejoint Atos il y a près de sept ans. Dernièrement, elle occupait le poste de directrice financière adjointe du groupe.

CGG

CGG a annoncé que Sercel, sa division Sensing & Monitoring, a été désignée attributaire pour l'acquisition de la division logiciels d'ION Geophysical Corporation's (ION). Sercel a l'intention de garder tous les employés de cette activité. L'attribution s'est faite dans le cadre de l'annonce récente par ION de son placement sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. La clôture de la transaction est soumise à l'approbation par le tribunal des faillites compétent et à d'autres conditions habituelles qui incluent certaines autorisations réglementaires.

Claranova

Claranova confirme l'acquisition de l'éditeur de logiciels allemand PDF forge, conformément à l'accord conclu en avril 2022. Ce rapprochement avec PDF forge, avec ses marques positionnées sur les segments B2C et B2B, permettra à la division Avanquest d'élargir son offre de solutions PDF dédiées aux entreprises et d'accélérer la croissance de ses revenus récurrents. Avec 85% des ventes réalisées sous forme d'abonnement, les produits PDF forge jouissent par ailleurs d'une excellente réputation auprès de leurs utilisateurs, avec des taux de renouvèlement de plus de 80%.

Elior

Le conseil d'administration d'Elior Group s'est réuni et a acté sa recomposition à la suite de la prise de participation de Derichebourg au capital de la société annoncée le 19 mai 2022. Le conseil d'administration salue l'arrivée de Derichebourg en tant qu'actionnaire de référence d'Elior Group. Le conseil estime dans ce contexte qu'il est dans l'intérêt d'Elior Group de passer en revue les options stratégiques possibles de manière approfondie et d'examiner les meilleures options créatrices de valeur pour ses actionnaires.

Mercialys

La société Generali Vie, représentée par Sébastien Pezet, a fait part vendredi 1er juillet de sa démission en tant qu'administrateur de Mercialys, avec effet immédiat. A la suite de cette évolution, le conseil d'administration de la société est composé de 8 membres, dont 63 % d'administrateurs indépendants.

Miliboo

Miliboo, la marque digitale d'ameublement, a annoncé l'entrée du Groupe M6 à son capital, à hauteur de 21,4%, par la conversion d'obligations convertibles en actions (OCA) dans le cadre du partenariat stratégique signé avec le Groupe M6 en mars 2019. En mars 2019, Miliboo et le Groupe M6 avaient signé un partenariat d'envergure de type " media for equity ", afin de soutenir les ambitions de développement de Miliboo.

Orpea

Après la nomination de Laurent Guillot comme nouveau directeur général d'Orpea à compter du 1er juillet 2022, le groupe a annoncé qu'un profond renouvellement de son conseil d'administration sera proposé à la prochaine assemblée générale. Ainsi, il sera proposé à cette assemblée générale de désigner, pour une durée de quatre ans, cinq nouveaux administrateurs, dont quatre sont indépendants et dont les compétences variées apporteront des expertises supplémentaires au groupe.

Saint-Gobain

Saint-Gobain a signé un accord définitif en vue de la cession de Protrae, son activité de transformation et de distribution de bois au Danemark, en raison d'un positionnement et d'une taille critique insuffisants. Protræ,qui emploie environ 100 collaborateurs sur deux sites à Rødding et Holsted et a généré un chiffre d'affaires d'environ 120 millions d'euros en 2021, est cédée à son principal client jem & fix.

Technip Energies

Technip Energies a remporté un grand contrat d'ingénierie, de fourniture des équipements et de construction (EPC) auprès de Hafslund Oslo Celsio, le plus grand fournisseur de chauffage urbain en Norvège, pour un projet de capture et stockage du carbone (CSC) associé à l'usine de valorisation énergétique des déchets d'Oslo, en Norvège. Pour Technip Energies, un " grand " contrat se situe entre 250 et 500 millions d'euros.

Vallourec

Vallourec a nommé Ludovic Oster au poste de directeur des Ressources Humaines. Il prend ses fonctions le 4 juillet 2022 et rejoint le comité exécutif. François Curie quittera le groupe à la fin de l'année et assurera une période de transition sur les projets de transformation dont il est responsable. Ludovic Oster était depuis août 2018, directeur Ressources Humaines du Groupe Elior où il a contribué à la mise en œuvre de la stratégie du groupe notamment au travers de l'alignement et de l'engagement des équipes, du développement des ressources humaines et de l'efficience organisationnelle.