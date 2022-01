Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Lundi 31 janvier 2022

(AOF) - Bigben Interactive

L’assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de Bigben Interactive a adopté vendredi l’ensemble des résolutions proposées, à l’issue de la lecture des documents légaux. Le groupe précise que 540 actionnaires présents ou représentés possédaient 12 585 016 actions sur les 19 303 597 actions ayant le droit de vote, soit 65,19 % et donc plus du quart du capital ayant droit de vote. Ces actions représentaient ainsi 15 121 184 voix soit 68,40 % des droits de vote nets.

Casino

Le quatrième trimestre 2021 a été marqué en France par un marché conjoncturellement en retrait, dans des proportions plus fortes qu'attendues, avec une évolution du marché de la distribution alimentaire de -3,7% au niveau national et -5,6% en Ile de France, a indiqué vendredi dernier au soir Casino. Dans ce contexte, le groupe a ajusté sa "guidance" pour les enseignes de distribution en France (progression de l'Ebitda pour l'année 2021) et attend désormais sur ce périmètre un Ebitda 2021 en léger retrait de 1,7% à environ 1,28 milliard d'euros contre 1,304 milliard en 2020.

Elis

Le spécialiste du nettoyage et de l'hygiène publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.

Exel Industries

Dans le cadre de la forte croissance de ses activités dans le Jardin, Exel Industries a conclu un accord vendredi pour l'acquisition de 100% de l'entreprise GF Garden cédée par le groupe familial italien FISPA S.R.L. La transaction devrait être finalisée courant février 2022. Son montant n'a pas été communiqué.

Faurecia

A la demande de Faurecia, Euronext suspendra la cotation du titre à compter de l'ouverture du marché aujourd'hui et dans l'attente d'un communiqué, dans le cadre de la finalisation attendue des opérations liées à la réalisation de l'acquisition de Hella (projet annoncée le 14 août 2021).

ID Logistics

Suite au protocole d'accord signé le 13 décembre 2021, ID Logistics a annoncé vendredi la finalisation de l'acquisition de 100% de Colisweb, spécialiste français de l'organisation de la livraison du dernier kilomètre sur rendez-vous. Avec l'acquisition de Colisweb, le spécialiste de la logistique contractuelle renforce son offre de services auprès des distributeurs et des e-commerçants en se dotant d'une plateforme de livraison du dernier kilomètre, étape critique de la supply chain, notamment pour les colis volumineux ou encombrants.

OL Groupe

L'Olympique Lyonnais a annoncé le transfert de son milieu de terrain international brésilien Bruno Guimarães au club anglais de Newcastle pour un montant total, bonus compris, de 50,1 millions d'euros, ainsi que d'un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value. Arrivé en janvier 2020 pour un montant de 20 millions d'euros en provenance du club de la ville de Curitiba, Bruno Guimarães aura disputé 71 matches toutes compétitions confondues avec l'OL (3 buts) et sera devenu international brésilien sous les couleurs lyonnaises.

Orpea

Le conseil d'administration d'Orpea a décidé de mettre fin aux fonctions de directeur général d'Yves Le Masne. Le conseil a exprimé ses remerciements à Yves Le Masne pour les 28 ans de sa vie, qu'il a passés au service du groupe. Le conseil a nommé Philippe Charrier président directeur-général de la société avec effet immédiat.

METabolic EXplorer

METabolic EXplorer a annoncé le transfert de ses titres du compartiment C au compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris. Ce transfert, effectif à compter d'aujourd'hui est une étape importante qui reconnait la progression significative de la valeur boursière de Metex en 2021. Le compartiment B comprend les sociétés cotées ayant une capitalisation boursière comprise entre 150 millions et 1 milliard d'euros.

Noxxon Pharma

Noxxon Pharma a annoncé vendredi soir avoir tiré des tranches de financement supplémentaires issues de son accord de financement avec Atlas Special Opportunities, LLC (ASO), pour un montant total de 2,375 millions d'euros et émis 2 419 obligations convertibles (y compris les 44 obligations convertibles émises en relation avec les frais de transaction) d'une valeur nominale de 1 000 euros chacune. La disponibilité restante dans le cadre de l'accord avec ASO prolonge la visibilité financière de la société jusqu'en décembre 2022.

Roctool

Roctool a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 8,2 millions d'euros, en croissance de 27 %. La stratégie de diversification au-delà de l'automobile, marché historique de Roctool, porte ses fruits. Les ventes dans le secteur de la beauté totalisent plus de 3,4 millions d'euros (soit 42 % du total), en faisant désormais le 1er marché de Roctool, suivi par les produits de grande consommation (18 %), l'industrie (17 %), l'automobile (13 %), l'électronique (6 %) et le médical (4 %), a indiqué le spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement.

Sanofi

Le Comité des médicaments à usage humain (CHMP, Committee for Medicinal Products for Human Use) de l'Agence européenne des médicaments a rendu un avis favorable et recommandé d'étendre les indications de Dupixent (dupilumab) de Sanofi dans l'Union européenne (UE) au traitement de fond additionnel de l'asthme sévère associé à une inflammation de type 2, caractérisée par des éosinophiles sanguins élevés et/ou une fraction du monoxyde d'azote expiré (FeNO) élevée, chez les enfants de 6 à 11 ans qui sont insuffisamment contrôlés par deux traitements de fond de l'asthme.

Theradiag

Theradiag a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 11,1 millions d'euros, en hausse de 6,8 %, " en ligne avec les priorités stratégiques définies par la société en amont de sa levée de fonds réalisée fin octobre dernier". Les ventes ont bondi de 25,9% à l'export et de 17% aux Etats-Unis. En France, l'activité est en recul de 5,9%. Ce léger repli s'explique par le niveau avancé de maturité du marché et l'effet de base défavorable lié aux ventes Covid Ag en 2020.

TotalEnergies

TotalEnergies a signé un accord pour céder à la société Kistos Energy Limited un intérêt de 20% dans les champs gaziers de la zone de Greater Laggan et dans l'usine de traitement gaz de Shetland au Royaume-Uni, ainsi que des intérêts dans plusieurs licences d'exploration voisines. Le prix de cette transaction comprend un montant ferme de 125 millions de dollars, ainsi que deux paiements contingents, le premier pouvant atteindre 40 millions de dollars en fonction du prix du gaz en 2022 et le second en cas de développement d'une découverte sur un permis d'exploration.