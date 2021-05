Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Lundi 3 mai 2021

(AOF) - BONDUELLE

Le groupe agroalimentaire publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

DBV TECHNOLOGIES

DBV Technologies a annoncé ses résultats financiers du premier trimestre 2021. La trésorerie et les équivalents de trésorerie au 31 mars 2021 s'élevaient à 152,5 millions de dollars, contre 196,4 millions de dollars au 31 décembre 2020. Sur la base de ses hypothèses actuelles, DBV s'attend à ce que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie actuels financent ses activités jusqu'au second semestre 2022.

2CRSI

Dans son jugement en date du 30 avril 2021, le Tribunal de Commerce de Paris a désigné la société hubiC, présidée par le fondateur d'OVHcloud, Octave Klaba, comme repreneur de l'activité de Blade SAS. Partenaire historique d'OVHcloud, 2CRSi a conclu un accord avec hubiC en amont de cette décision.

DLSI

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe DLSI lors des trois premiers mois de l'exercice 2021 s'établit à 43,28 millions d'euros quasi-stable, par rapport à l'an dernier à la même époque (-0,1%). La société de ressources humaines observe de timides signes de reprise en France, mais que le marché de l'emploi reste fortement corrélé à la situation sanitaire, ce qui se traduit par une incertitude latente. L'international a subi une baisse de 3 % sur un an et représente désormais 35,9 % du chiffre d'affaires consolidé (+2 points). Les activités nucléaires sont, elles, en hausse de 34%.

DMS

Diagnostic Medical Systems Group a essuyé une perte nette de 5,2 millions d'euros en 2020 contre une perte de 3,1 millions d'euros en 2019. L'Ebita est lui passé de - 2,2 millions d'euros à - 0,7 million d'euros. La division DMS Imaging, la plus importante du groupe, affiche un EBITDA positif de 1,6 million d'euros contre 0,1 million en 2019. Le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 4% à 32,1 millions d'euros.

FNAC-DARTY

L'enseigne Darty renforce sa présence à La Réunion avec l'ouverture d'un second magasin à Saint-Pierre le 4mai prochain. Le magasin s'installera au sein du nouvel ensemble commercial, le Family Plaza, situé au cœur de la ZAC Canabady à Saint Pierre. Avec cette nouvelle ouverture, l'enseigne privilégie à nouveau le modèle de la franchise, en s'appuyant sur l'expertise et la force d'un partenaire local, Cafom. Fnac Darty consolide ainsi son maillage avec désormais 18magasins dans les départements et territoires d'Outre-Mer, dont 10 Darty exploités par Cafom.

GENFIT

Genfit lance NASHnext, un nouveau test diagnostic non-invasif de la stéatohépatite non-alcoolique (NASH). Ce test est mis à disposition exclusivement aux Etats-Unis et au Canada par Labcorp. NASHnext est basé sur NIS4, la technologie diagnostique de Genfit utilisant un test moléculaire sanguin innovant qui s'appuie sur des biomarqueurs pour identifier la NASH avec fibrose significative, également qualifiée de " NASH à risque".

GENSIGHT BIOLOGICS

GenSight Biologics a annoncé que la revue Eye, le journal officiel du Royal College of Ophthalmologists (Royaume-Uni), avait publié les résultats complets de REALITY, l'étude de registre de la neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL).

NEXITY

Nexity a annoncé aux porteurs d'OCEANE 2023 en circulation procéder à leur remboursement anticipé dans les conditions prévues dans les Termes et Conditions des OCEANE 2023 en vue de leur annulation conformément à la loi. La Société rappelle aux titulaires de ces titres qu'ils conservent la faculté d'exercer leur droit à l'attribution d'actions de la Société conformément aux modalités fixées dans les Termes et Conditions jusqu'au septième jour ouvré (inclus) qui précède la Date de Remboursement Anticipé, soit le 20 mai 2021 (inclus) et non le 19 mai 2021 tel qu'indiqué par erreur aujourd'hui.

RENAULT/STELLANTIS

En avril 2021, avec 140 428 immatriculations, le marché français des voitures particulières neuves est en baisse de 25,38% en données brutes par rapport à avril 2019 (21 jours en avril 2021 et 21 jours en avril 2019), a indiqué samedi dernier le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA). Les ventes de Stellantis ont reculé de 30,62% à 72 331 unités. Celles du groupe Renault ont baissé de 32,5% à 44 348 unités.

TRIGANO

Le spécialiste du camping-car publiera ses résultats du premier semestre.