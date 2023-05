Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Lundi 29 mai 2023

(AOF) - Elis

L’assemblée générale mixte des actionnaires, qui s’est tenue le 25 mai 2023, a approuvé le versement d’un dividende d’un montant de 0,41 euro par action au titre de l’exercice 2022 et a décidé d’offrir à chaque actionnaire une option pour le paiement de ce dividende en numéraire ou en actions nouvelles. Les actionnaires qui n’auront pas exercé leur option pour le paiement du dividende en actions nouvelles le 16 juin au plus tard (ou, pour les actionnaires inscrits dans les comptes nominatifs purs tenus par la société, le 14 juin au plus tard) percevront leur dividende intégralement en espèces.

Enertime

Enertime, société française des " CleanTech " au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable décentralisée (géothermie et biomasse), annonce sa participation au projet Ephyra, qui débutera officiellement le 1er juin 2023. Le projet a été financé au titre du programme Horizon Europe de l'Union européenne et recevra une subvention d'environ 17,76 millions d'euros sur 5 ans.

Guerbet

Guerbet annonce à la suite de l’Assemblée générale du 26 mai 2023 et de la tenue d’un Conseil d’administration la nomination de Didier Izabel en qualité de Président du Conseil d’administration. Le spécialiste des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale précise que Didier Izabel, administrateur indépendant depuis 2014, succède à Marie-Claire Janailhac-Fritsch, Présidente du Conseil de Guerbet depuis 2013, dont le mandat est venu à expiration. Diplômé de l’école Polytechnique et Ingénieur des Mines, il a réalisé l’ensemble de son parcours dans la banque d'affaires.

Orpea

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé avoir octroyé les dérogations au dépôt obligatoire d'un projet d'offre publique visant les titres Orpea à un groupement mené par la Caisse des Dépôts (CDC). Dans un avis réglementaire, l'AMF a indiqué prendre acte que le groupe de maisons de retraite et de clinique était dans "une situation avérée de difficulté financière".

Scor

Scor a placé avec succès une nouvelle obligation catastrophe (Atlas Capital DAC Series 2023-1), qui lui fournit une couverture pluriannuelle de 75 millions de dollars contre les risques de tempêtes aux États-Unis et de tremblements de terre aux États-Unis et au Canada, ainsi que les tempêtes européennes. La période de risque couverte s'étend du 1er juin 2023 au 31 mai 2026. Cette émission a reçu l'agrément des autorités réglementaires irlandaises. Cette obligation comprend des composantes développement durable en ligne avec les exigences de due diligence des investisseurs.