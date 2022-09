Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Lundi 26 septembre 2022

(AOF) - Alstom

Le constructeur ferroviaire Alstom a été choisi par APS Holding et l'agglomération de Padoue pour fournir les nouvelles rames de tramways Translohr qui circuleront sur " SMART ", le futur réseau de transport de la ville, composé à terme de 3 tracés (SIR1, SIR2 et SIR3). La commande, d'un montant de 116 millions d'euros, porte sur la fourniture de 20 rames de 32 mètres de long et de 6rames de 25 mètres de long de troisième génération.

Atari

Atari, Wade Rosen, son PDG et Irata LLC, société contrôlée par ce dernier, ont conclu le 25 septembre 2022, un accord en vue du dépôt par Irata d'une offre publique d'achat amicale visant les actions Atari, à un prix de 0,19 euro par action Atari. Le conseil d'administration d'Atari a accueilli favorablement et à l'unanimité l'opération envisagée, qui viendrait soutenir la stratégie du groupe. L'offre permettrait également aux actionnaires d'Atari qui le souhaitent d'obtenir une liquidité immédiate avec une prime sur le cours de bourse.

Augros Cosmetic Packaging

Au premier semestre 2022, le chiffre d'affaires d'Augros Cosmetic Packaging s'élève à 10,20 millions d'euros, contre 7,71 millions d'euros au premier semestre 2021, soit une hausse de 32%. Cette croissance est la conséquence directe de la sortie progressive de la crise liée à la pandémie du Covid-19, et le redécollage de l'activité du commerce aéroportuaire en 2022 et des nouveaux développements .

Capelli

Capelli a finalisé la vente pour la construction du nouveau siège social de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde à Bordeaux. Ce programme immobilier de bureaux fait suite à un appel à projet pour l'achat en VEFA d'une surface de bureaux lancé par la CPAM de Gironde et remporté par le groupe Capelli. La livraison du programme est prévue en janvier 2025.

Egide

Egide a levé un millions d'euros afin de compléter le financement des investissements de modernisation de l'usine de Bollène ( au-delà des subventions du plan France Relance) et de démarrer le déploiement de certaines solutions aux Etats-Unis, notamment à Cambridge (Maryland). Cette levée de fonds a été réalisée avec Vatel Direct, la plateforme de financement obligataire participatif de Vatel Capital.

Eurofins Scientific

Eurofins Scientific a signé un accord de cession de son activité d'analyse numérique (Digital Testing) à Stirling Square Capital Partners pour un montant de 220 millions d'euros, sans dette ni liquidités. Cette activité représente environ 1% du chiffre d'affaires du groupe et emploie plus de 600 personnes. L'activité Digital Testing d'Eurofins a été créée en 2015 et a considérablement augmenté en taille et en rentabilité au cours des dernières années.

Quadient

Le groupe présent dans l'automatisation intelligente des communications, les consignes colis automatiques et les solutions liées au courrier publiera ses résultats du premier semestre.

Ramsay Générale de Santé

Ramsay Générale de Santé a pris note du communiqué publié ce matin par Ramsay Health Care Limited, son actionnaire de référence australien, annonçant la fin des discussions entre Ramsay Health Care Limited et le consortium mené par KKR relatives à l'offre indicative non-liante et conditionnelle de ce dernier en vue de l'acquisition de 100% du capital de Ramsay Health Care Limited.

TotalEnergies

Après sa sélection comme premier partenaire pour le projet de gaz naturel liquéfié (GNL) North Field East (NFE) d'une capacité de production annuelle de 32 millions de tonnes (Mt/an), TotalEnergies a de nouveau été retenue comme premier partenaire international pour le projet de GNL North Field South (NFS), d'une capacité de 16 Mt/an. Conformément à l'accord, TotalEnergies obtiendra une participation de 9,375 % dans le projet NFS – sur un total de 25% disponible pour les partenaires internationaux – tandis que la compagnie nationale QatarEnergy détiendra les 75 % restants.

Valneva

Valneva poursuit des discussions avec un partenaire potentiel pour le financement du développement d'un vaccin de deuxième génération contre la Covid. Ces discussions pourraient se poursuivre pendant plusieurs mois et pourraient ne pas aboutir à un accord, prévient la biotech. En parallèle, cette dernière poursuit des discussions avec divers gouvernements et autorités réglementaires dans le monde, dans le but de déployer les stocks restants sur les marchés internationaux dans les douze prochains mois.

Vetoquinol

Vetoquinol, laboratoire spécialisé dans la santé animale, a souhaité apporter quelques compléments sur la stratégie mise en œuvre et ses perspectives.