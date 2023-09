Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Lundi 25 septembre 2023

(AOF) - Amoéba

Amoéba confirme l'avancement de son projet de site de production dédié à l'application biocontrôle et annonce la signature de l'acte d'achat du terrain destiné à accueillir cette usine à Cavaillon dans le Vaucluse. Cette biotech industrielle spécialisée dans le traitement du risque microbiologique souligne que le projet Usibiam (Usine Biocontrôle Amoéba) concrétise le franchissement de sa phase d'industrialisation en vue de la commercialisation de ses solutions biocontrôle début 2025.

Aperam

Aperam a fait part de ses prévisions pour le troisième trimestre 2023 lors de la publication des résultats du second trimestre 2023 le 27 juillet 2023. La société produisant et commercialisant de l'acier inoxydable vise des volumes légèrement plus élevés en glissement trimestriel. En outre, il s'attend à un EBITDA ajusté plus faible en glissement trimestriel, y compris une perte de valorisation des stocks comparable (entre 7 et 9%) dans l'hypothèse de prix des matières premières inchangés.

Arverne

Arverne Group, acteur industriel du secteur de la géothermie et du lithium bas carbone au service de la transition énergétique, a conclu le 18 septembre 2023 un contrat de liquidité avec la Société Crédit Industriel et Commercial S.A conforme à la charte Amafi, et avec prise d'effet au 19 septembre 2023. Ce contrat de liquidité a été conclu conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 portant instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

Biophytis

Biophytis SA, société de biotechnologie au stade clinique et Skyepharma, (société pharmaceutique française spécialisée dans la formulation, le développement et la production de produits pharmaceutiques) ont signé un partenariat portant sur la production des lots réglementaires de Sarconeos (BIO101) pour les formes sévères de Covid-19, dans la perspective des demandes d'autorisations de mise sur le marché.

ESI Group

ESI Group et Keysight Technologies annoncent la signature du contrat de cession d'actions portant sur l'acquisition par Keysight Technologies d'une participation majoritaire dans le capital d'ESI Group SA au prix de 155 euros par action. Cette avancée est rendue possible par la finalisation de la consultation, le 19 septembre 2023, du comité social et économique (CSE) d'ESI Group. L'acquisition devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2023, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires requises.

Valneva

Valneva a signé un nouveau contrat d'une valeur minimale de 32 millions de dollars avec le gouvernement américain pour la fourniture de son vaccin contre l'encéphalite japonaise Ixiaro. Dans le cadre de ce nouveau contrat d'un an, le DoD achètera des vaccins Ixiaro pour une valeur minimale de 32 millions de dollars et aura la possibilité d'acheter des doses supplémentaires au cours des douze prochains mois. Les livraisons débuteront immédiatement. Ixiaro est le seul vaccin contre l'encéphalite japonaise approuvé par l'agence de santé américaine Food and Drug Administration (FDA).