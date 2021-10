Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Lundi 25 octobre 2021

(AOF) - Crédit Agricole

Crédit Agricole a remboursé avec effet au 4 février 2022 la totalité de ses obligations super-subordonnées perpétuelles émises le 4 février 2005, ainsi que le remboursement avec effet au 6 janvier 2022 de la totalité de ses obligations super-subordonnées perpétuelles émises le 31 mai 2007. Ces obligations seront remboursées à un prix égal à 100% du montant principal majoré du montant de tout intérêt couru jusqu'à, et excluant, leur date de remboursement, a indiqué la "banque verte" dans un communiqué de presse.

Eramet

Au troisième trimestre 2021, Eramet a réalisé un chiffre d'affaires de 1,1 milliard d'euros, en hausse de 34%. En organique, c'est-à-dire à périmètre et change constants, la croissance atteint 38%. L'activité du groupe minier a été portée par la division Mines et Métaux, dont les ventes ont bondi de plus de 40%. Le chiffre d‘affaires de la division Alliages Haute Performance est restée stable : la croissance des ventes d'Erasteel est absorbée par le recul de celles d'A&D.

Freelance.com

Sur l'ensemble du premier semestre 2021, le chiffre d'affaires consolidé a progressé de 60% à 212,2 millions d'euros, dont 15% de croissance organique. La performance commerciale de la société de recrutement a été portée par l'activité française, en croissance de 73% sur un an avec un chiffre d'affaires de 183,3 millions d'euros, représentant 86% du total du groupe. L'Ebitda consolidé a progressé de 85% à 5,2 millions d'euros. Le résultat net part du groupe ressort à 3,2 millions d'euros (+48%).

Getlink

Getlink a l'intention de lancer une émission obligataire "verte" additionnelle qui viendra compléter et former un ensemble unique avec les obligations "vertes" seniors garanties à échéance 2025 émises dans le cadre de l'émission d'un montant principal de 700 millions d'euros. Le produit net de cette émission aura vocation à être affecté principalement au financement d'actifs "vert" et des frais et dépenses relatifs à cette émission obligataire additionnelle, a précisé le groupe. La souscription ne sera pas ouverte aux investisseurs particuliers.

Icade

Icade a annoncé des revenus locatifs en hausse de près de 4% à 525 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2021. La société foncière a confirmé ses objectifs annuels.

Michelin

Le fabricant de pneumatiques publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Séché Environnement

Séché Environnement a publié un chiffre d’affaires contributif de 183,4 millions d'euros au troisième trimestre 2021, en progression de 14,1% par rapport à la même période de 2020. Sur 9 mois, il s’établit à 538,1 millions d'euros, marquant une hausse de 16,9%. Les tendances des 9 premiers mois de l’exercice confortent les attentes de Séché pour l’exercice en cours avec un chiffre d’affaires contributif 2021 qui devrait se rapprocher de 750 millions d'euros à périmètre constant et y compris TGAP (pour un montant attendu de 45 millions d'euros environ).

Solutions 30

Solutions 30 a acquis la clientèle et certains actifs de la société Mono Consultants. Avec cette opération, Solutions 30 relance sa politique de croissance externe et affirme ses ambitions sur le marché britannique, en renforçant son maillage territorial et son portefeuille clients dans le domaine des réseaux de télécommunications mobiles. Acteur majeur d'un marché britannique très fragmenté, Mono a réalisé un chiffre d'affaires de 41,5 millions de livres (49 millions d'euros) au titre de l'exercice clos le 31 août 2020.