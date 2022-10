Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Lundi 24 octobre 2022

(AOF) - Bigben Interactive

Le groupe présent dans l'édition de jeux vidéo, les accessoires mobiles et gaming et les produits annoncera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

ESI Group

Le spécialiste du prototypage virtuel dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Freelance.com

La plateforme de recrutement pour consultants communiquera ses résultats du premier semestre.

Genomic Vision

Genomic Vision, société de biotechnologie qui développe des outils et des services dédiés à l'analyse et au contrôle des modifications du génome, a annoncé des changements au sein de sa structure de gouvernance. L'Assemblée Générale des actionnaires a décidé la révocation d' Elisabeth Ourliac, Tammou Abikhzer et Stéphane Verdood de leur mandat respectif de membre du Conseil de surveillance de la Société. Par ailleurs, cette même assemblée a décidé la révocation de Dominique Remy-Renou de ses fonctions de membre du Directoire.

HiTechPros

Le résultat net de HiTechPros est au premier semestre est hausse de 9,4 % à 1,029 million d'euros. Dans le même temps, le résultat d'exploitation a progressé de 6,9% à 1,356 million d'euros. La société parvient à maintenir une marge d'exploitation supérieure à 10 % " malgré la prise d'importance de la part dédiée au nouveau service de la business unit Staffing qui présente une valeur ajoutée inférieure au service historique mais qui permet aux équipes commerciales d'accentuer leur présence chez les clients ". Le chiffre d'affaires a augmenté de 28,3% à 13,3 millions d'euros.

Imerys

Imerys, le fabricant de matériaux industriels, a annoncé ce lundi la mise en exploitation minière d'ici 2027 d'un gisement de lithium en France à Beauvoir (Allier) qui sera "l'un des plus grands" d'Europe, et servira à accélérer la transition énergétique en alimentant l'industrie des véhicules électriques. L'investissement envisagé s'élève à un milliard d'euros pour exploiter pendant au moins 25 ans un gisement dont les "concentrations et quantités" ont été jugées "très attractives" au terme de 18 mois de sondages souterrains et d'études, a indiqué le groupe dans un communiqué.

L'Oréal

Si les acteurs du monde du luxe, dont LVMH et Hermès, ont dévoilé de belles performances trimestrielles, cette spécialité s'est avérée être l'un des points faibles de la publication de L'Oréal. Le numéro un mondial des cosmétiques (-5,80 % à 310,10 euros) a enregistré en conséquence vendredi la plus forte baisse du CAC 40. Au 30 septembre 2022, le groupe a pourtant enregistré une hausse de son chiffre d'affaires de 12% à données comparables à 27,94 milliards d'euros.

Seb

Le spécialiste du petit électroménager rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Sensorion

Sensorion, société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pertes d'audition, a annoncé que l'initiation d'un essai clinique de preuve de concept (POC) du SENS-401 (Arazasetron) chez les patients souffrant d'une ototoxicité induite par le cisplatine (CIO) a été approuvée en France par les autorités réglementaires.