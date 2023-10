Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Lundi 23 octobre 2023

(AOF) - Carmila

Carmila affiche des loyers nets à périmètre constant en progression de 4,2% par rapport aux neufs premiers mois 2022. La foncière spécialisée dans les centres commerciaux a confirmé que le résultat récurrent par action est attendu à 1,57 euro en 2023, soit une croissance organique du résultat récurrent de 8%. Les chiffres d'affaires des commerçants avancent de 6% et la fréquentation de 3% par rapport aux neuf premiers mois 2022, alors que 602 baux ont été signés sur les neuf premiers mois.

Eurofins Scientific

Eurofins Scientific SE a annoncé son intention de lancer un nouveau programme de rachat de ses propres actions pour un montant maximum représentant jusqu'à 2% de son capital social. Un premier programme s'est déroulé entre le 3 octobre 2022 et le 8 août 2023. Le nouveau programme débuterait le 25 octobre 2023 et durerait jusqu'au 24 octobre 2025, sous réserve du renouvellement de l'autorisation de ce programme de rachat d'actions par l'Assemblée générale annuelle de la société qui se tiendra en avril 2024.

Icade

A fin septembre 2023, Icade annonce que son chiffre d'affaires a augmenté de +3,8% à 1,02 milliard d'euros contre 980 millions d'euros il y a un an. Ses investissements réalisés sur le troisième trimestre 2023 s'élèvent à 99 millions d'euros, ce qui porte le montant total d'investissements au 30 septembre 2023 à 221 millions d'euros. Toutefois, après une forte dynamique commerciale et un niveau de réservations record pour Icade Promotion en 2022, l'année 2023 est marquée par un ralentissement net de l'ensemble du marché de la promotion.

Immobilière Dassault

Les revenus locatifs du troisième trimestre d'Immobilière Dassault s'élèvent à 6,9 millions d'euros, en progression de 8,8% par rapport au troisième trimestre 2022. Sur l'ensemble des 9 premiers mois de l'année 2023, les revenus locatifs du groupe immobilier s'inscrivent en hausse de 7,9% par rapport à la même période de 2022, pour atteindre 20,7 millions d'euros. A périmètre constant, les revenus locatifs progressent de 8,8% et " sont principalement portés par l'évolution favorable des indices de révision et la signature de nouveaux baux en 2022, dont le plein effet se manifeste en 2023 ".

Teleperformance

Teleperformance, entreprise mondiale des services aux entreprises en solutions digitales, annonce qu'au cours de la Période d'Offre, 98.448.171 Actions représentant environ 98,45 % du capital social en circulation de Majorel ont été apportées dans le cadre de l'offre et que toutes les autres conditions de l'offre (y compris les Autorisations des Autorités de la Concurrence) ont été remplies. De ce fait, Teleperformance déclare le caractère inconditionnel de l'Offre (doet gestand) et la période de réouverture de l'offre débutera le 23 octobre 2023 pour une durée de deux semaines.

TotalEnergies

TotalEnergies s'est associé à Corio Generation (Corio), développeur spécialisé dans l'éolien offshore, et Rise Light & Power (Rise), producteur d'électricité basé à New York, pour développer conjointement le projet éolien offshore Attentive Energy situé au large des côtes de New York et du New Jersey. Corio et Rise ont ainsi pris une participation de respectivement 27,7% et 16,3% dans le projet Attentive Energy. Rise apportera par ailleurs au projet ses actifs et capacités d'interconnexion dans la ville de New York